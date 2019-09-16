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 Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Нацакадемії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відбулася офіційна церемонія відкриття українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ Rapid Trident-2019.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Навчання рівня бригади є наймасштабнішим в Україні. Це показник спільних можливостей сумісності між арміями України, США, країнами-членами та партнерами НАТО. У цей непростий для нашої країни час ваша підтримка є вкрай важливою для всіх українців. Досвід наших іноземних колег є надзвичайно цінним для ЗС України", - зазначив начальник управління підготовки оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ полковник Олександр Жакун.

Цього року до проведення навчань залучили понад 3500 осіб із 14 країн світу.

Крім України і США, до навчання залучено військовослужбовців з Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії. Найбільші іноземні контингенти - від армій США і Канади. Загалом близько 500 осіб.

Україна (понад 3000 осіб) представлена ​​військовослужбовцями однієї з гірсько-штурмових бригад Сухопутних військ ЗСУ.

"Метою Rapid Trident-2019 є підвищення рівня сумісності між підрозділами і штабами Збройних сил України, США, інших держав-членів і партнерів НАТО", - зазначають у пресслужбі Міноборони.

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Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони 01
Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони 02
Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони 03
Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони 04
Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони 05
Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148689
 
   
 Топ коментарі
 
Чучело, Богдан Яременко (депупутат от СН) четко ведь сказал - сначала встреча клована с Трампом и мат.помощь от США, а уж потом инструктора НАТО с вещами на выход, что бы под лизнуть хуйлу. Бизнес, и ни чего личного.
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Не вірте своїм очам,Зеля вигнав з України всіх Американців,по наказу Ху"ла.
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Чучело, Богдан Яременко (депупутат от СН) четко ведь сказал - сначала встреча клована с Трампом и мат.помощь от США, а уж потом инструктора НАТО с вещами на выход, что бы под лизнуть *****. Бизнес, и ни чего личного.
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Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2019" стартовали на Львовщине...

И на Тихом океане
Свой окончили поход... (с)
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в 33-м кто вооружал до зубов Сралина? напомнить тебе что тут происходило тогда?
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у тебя "ник" наверное выбирал твой кот, упав на клавиатуру, а?
или что ты хотел им сказать? может - "Несущий Чушь" было бы лучше? извинился лучше бы а не лез сраться Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 425
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скрепно бомбануло то как)
иди, что-ли, несколько флаконов "боярки" усвой Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 748
да под репку да под ыконкой вяликогО сралинА)
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Опять пионерские сборы.
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Львовский пентагон, будет гудеть ))
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