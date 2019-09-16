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Все про:побиття (465) Київ (6496) Нацполіція (8197)

 Троє чоловіків у Києві побили поліцейського після прохання не порушувати громадський порядок. ФОТО

Цієї ночі в Дарницькому районі Києва троє чоловіків напали на поліцейського після зробленого їм зауваження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Близько першої години ночі співробітник полку поліції особливого призначення №2 після несення служби повертався додому. У дворі будинку він почув голосну музику та лайку – так "відпочивала" компанія молодих людей. Поліцейський підійшов до них, представився та показав службове посвідчення. Потім попросив їх поводитися тихіше та припинити порушувати публічний порядок.

"Один із молодиків підійшов до поліцейського та розпочав із ним суперечку. Під час цієї розмови правоохоронець відчув, як хтось вдарив його у голову та задув обличчя газом. Травмований спецпризначенець дістав власний зареєстрований травматичний пістолет і, здійснивши спочатку попереджувальний постріл вгору, вистрілив опоненту в ногу", - повідомив заступник начальника Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський.

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Після цього троє молодиків із компанії накинулися на поліцейського та почали його бити. У цей час із магазину, розташованого у дворі будинку, вибігли охоронці, які втрутилися у ситуацію. Поліцію та "швидку" викликала одна із дівчат, котра була в компанії правопорушників.

У поліцейського виявили численні гематоми та травми тіла, а також переламані два ребра. Наразі він проходить додаткові медичні обстеження. Інший постраждалий, який зазнав вогнепального поранення ноги, перебуває у лікарні. За інформацією лікарів, його життю нічого не загрожує.

Троє чоловіків у Києві побили поліцейського після прохання не порушувати громадський порядок 01
Троє чоловіків у Києві побили поліцейського після прохання не порушувати громадський порядок 02

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"Слідчо-оперативна група на місці задокументувала подію, опитала фігурантів і свідків конфлікту, опрацювала відео із камер спостереження. Трьох молодиків, які завдавали ударів поліцейському, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз із ними спілкуються слідчі", - додав П’ятниківський.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманим за вчинене загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148687
 
   
 Топ коментарі
 
Тут я на стороне копа. Знаю я эту обкуренную пацанву.
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Наглядная демонстрация бесполезности травмата в случае стаи бухих гопников.
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І що це змінює? Я теж не вірив що в Україні 73% довбо.бів... а бачиш як сталось...
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Тут я на стороне копа. Знаю я эту обкуренную пацанву.
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где написано что накуренная?судя по фото особо и не бухали.
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"Трех молодых людей, которые наносили удары полицейскому, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ними общаются психологи", - добавил Пьятниковский.
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бухло це найгірший наркотик - тупе бидло найбільш агресивно веде себе після нього ніж героїну, коксу або трави... Це ж гидота яка робить з людей зомбаків!! Алкобидло потрібно винищувати або ставити в суспільні рамки максимально строго щоб люди не страждали від алконаркоманів
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Бандитов посадить, полисмена уволить за непрофессионализм, начальнику полисмена -- догану.
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в чем непрофессионализм полицейского?

Что в голову не попал?
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МВЗ на шляхах відходу банди не встановив
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Наглядная демонстрация бесполезности травмата в случае стаи бухих гопников.
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Просто нужно сразу стрелять и не вести с вредителями никаких диалогов.
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Сколько народу тогда поляжет...

Хотя я не против того, чтобы однажды хорошие люди собрались и убили всех плохих. Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок - Цензор.НЕТ 6540
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Ну гопніків можна, їх людьми важко назвати. Взагалі, до цих ліц характєрной наружності треба ставитися з усією жорстокістю. Як у Нью-Йорку при імплементації теорії розбитих вікон - тоді негрів (аналог нашої гопоти) обшукували на рівному місці.
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Чого Ви такий жорстокий до електорату ЗЄ?
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Тут ведь такое дело...

Ночью он гопник, а утром уважаемый менеджер среднего звена, таксист, бариста или даже полицейский. Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок - Цензор.НЕТ 8835 Простой нарид, короче.

Ты понимаешь, что Украину можно будет заселять заново, если его полностью выпилить?
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Прям сюжет для супергеройского кинца или ужастика.
"В детстве его укусил радиокативный незнакомец с семками. Прошло 20 лет. Днем он простой менеджер, но наступает ночь и просыпается... Человек-Гопник!" * играет тревожная музыка *
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Это жестокая правда жизни. Вечером эти люди сидят с пивасом под АТБ и русский репчик, а утром идут на работу менеджерами продаж.
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Ну что хорошего можно ожидать от взрослых людей, у которых мозга не хватает даже на такую мелочь как понимание того, что в час ночи под окнами у людей слушать на всю музыку и орать нельзя? Явные ж неадекваты и общение с такими неплохо бы и начинать с предупредительного выстрела(в голову), при этом самому находясь на расстоянии.
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Ну ващето, если их четверо, а ты один, то не грех и наряд вызвать. Все лучше, чем начинать разговор с убийства.
Другое дело, шо он, как полицейский, прекрасно знал, как скоро этот наряд приедет.
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Это да. Да все что угодно лучше, чем лезть одному на толпу обдолбаных недекватов и надеяться только на то, что они удостоверения испугаются.
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Ахах! Но что потом? Ведь хороших вообще не останется)
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в воздух можно шмальнуть уже потом, по факту Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок - Цензор.НЕТ 6494
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стрелять по закону - это "правовой нигилизм"... Троє чоловіків у Києві побили поліцейського після прохання не порушувати громадський порядок - Цензор.НЕТ 8013 как все двусмысленно в реальном мире.
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Должно быть как в США: напал на полицейского, получил 24 грамма успокоительного, был закопан в сагитарных целях.
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ЧЕТВЕРО хулиганов повздорили в подворотне, один из них был ментом (заметьте не на службе)!
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по дорозі на роботу та поверненні з неї мент на службі... таке законодавство. Більше того, він ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ припиняти правопорушення та надавати допомогу, навіть коли і не на службі.
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Тому спецгазівцю після попереджувального в повітря, треба було не по ногах нападників стріляти, а трохи вище. Одразу б самі здалися
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как показывают в боевиках, коп, даже имея автомат, сразу вызывает подкрепление, а не лезет один на толпу. Т.е. героем не надо быть. Увидел пьяных дебилов - вызови подкрепление по-тихому, а потом всех в участок. Ну, а там.... уж как договорятся.
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Як показують українські реалії професіоналів і дійсно правоохоронців в Україні одиниці... То який наряд викликати?? Як обкрадають будинки та квартири багато мусора знайшли і повернули вкрадене по країні?? Тільки адекватні норми і дозвіл на самозахист суспільству може зупинити цю банду мусорви і злодюг
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Певно, все ще святкували перемогу зельонского на виборах
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А вони нічим не гірші від шпани, яка без ел. досвіду державного управління полізла правити 45 млн народом під час війни з другим військовим потенціонало Світу.
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шпана це ти ******* безмозкла песдякула... яка тільки і здатна висери по методичці срати
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Потому что у копа должен быть не табельный травмат а такая пушка
Трое мужчин в Киеве избили полицейского после просьбы не нарушать общественный порядок - Цензор.НЕТ 6096
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почему зеля ещё не разрешил слушать громкую музыку ночью, не думает совсем о наріде
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І що це змінює? Я теж не вірив що в Україні 73% довбо.бів... а бачиш як сталось...
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Нападение на полицейского хорошо излечивается 10-ю годами заключения.
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именно.
А так - что простое хулиганство что нападение на служ.лицо при исполнении - одинаково?
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вообще дебильность и законов и судей достаёт:
за увечье человеку и за увечье собаки - одинаковые сроки
за нападение на полицейского и за хулиганство - одинаковые сроки
полиция защищает шествия извращенцев
и т.п.
по моему твари по указке снаружи умышленно внедряют эти законы для разложения общества изнутри, которое потом годится как рабочий скот.

И, в т.ч. Ляшко с депутатами, проводят это в жизнь.
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Почему из травмата?!Подобную ********* надо из боевого отстреливать!!...)
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Просто немеряно развелось таких безмозглых дебилов в пластмассовых шортах. Чернобыль начал на мозги действовать? Или матери уродов беременные бухали и курили (сплошь и рядом!)?
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Одни старпёры на Цензоре! Жах. Вспомните как сами были молодыми и что отчебучивали ночами) Застрелить, застрелить. Стрелять сразу... Без разговоров... Вообще нормально застрелить подпившего подростка, который волает на лавке во дворе в час ночи? Да, понимаю, спать не даёт, а спать в возрасте не легко даётся) Но за это убить, или, там стрелять без предупреждения... Нарiд, агов! Ты чего такой злой?
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Та не за гонения подростков - а за нападение и за избиение чела при исполнении.
Сам был не грешен - но есть линии через которые переступать нельзя.
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Нащо платимо поліцейським як що нема порядку на вулиці?
Людям треба спати вночі, а не п яні караоке слухати
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Ууууу.... лет 5-8 будут кукарекать в перерівах между оральнім пассивнім сексом...
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Тут, по-факту, мала місце безпосередня загроза життю та здороа'ю працівника поліції. Тому, стріляти треба було в рило ублюдку, а сказати, що газ потрапив у очі, ударили по голові і я, мовляв, уже нічого не бачив, мені здавалося, що стріляв угору. Думаю, що якби гнидота вижила, то шикардосний шрам на всю харю, і слина через отвір у щоці довго нагадували б про "негативні аспекти поведінкової діяльності в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння".
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помнится, даже на замечания Робокопа местные реагировали агрессивно
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Якийсь дебільний гуманізм Троє чоловіків у Києві побили поліцейського після прохання не порушувати громадський порядок - Цензор.НЕТ 5392
Гучна музика вночі це привід з їздити до поліцейської дільниці.
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С Донбасса понаехало уродов много. Поэтому дать разрешекние стрелять по взрослому или пригласить на 1 мес. американских полицейских. И город очистится и ритуальщики подзаработают.
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В США эти гопники получили бы свинец в грудину, а общество радостно захлопало бы в ладоши.
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Взагалі потрібні просто адекватні штрафи для алкобидла і тупих собачників та реагування поліцією на правопорушників!!! Хто зацікавлений що цього немає???
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Якщо вірити соцопитуванням то переважна більшість населення просто в захопленні від діяльності поліції. Насправді, ті, хто хоча б один раз пробував скористатися послугами поліції у відстоюванні своїх законних прав, знають, що ніякої поліції в Україні нема і ніяких покладених на неї обов'язків в сфері дотримання законності вона не виконує. Теж саме стосується прокуратури, судів і спецслужб. Всі вони становлять єдину сім'ю, назва якій - мафія.
Вся їхня діяльність зводиться до боротьби зі стихійним неорганізованим криміналом, який є їхнім природним антагоністом конкуруючого характеру і становить загрозу в першу чергу для цих структур, а потім вже для решти населення.
Проблема ******** України полягає в тому, що, завдяки довготривалій такій своїй діяльності, всі ці псевдоправоохоронні органи остаточно втратили довіру населення і це стало причиною розвитку правового нігілізму і зневажливого ставлення до них з боку населення, що стало проявлятися в ексцесах з участю представників цих структур.
Хоча інформацію про такі події ці структури, як правило, подають в перекрученому, на свою користь, вигляді.
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