 Троє чоловіків у Києві побили поліцейського після прохання не порушувати громадський порядок. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Близько першої години ночі співробітник полку поліції особливого призначення №2 після несення служби повертався додому. У дворі будинку він почув голосну музику та лайку – так "відпочивала" компанія молодих людей. Поліцейський підійшов до них, представився та показав службове посвідчення. Потім попросив їх поводитися тихіше та припинити порушувати публічний порядок.
"Один із молодиків підійшов до поліцейського та розпочав із ним суперечку. Під час цієї розмови правоохоронець відчув, як хтось вдарив його у голову та задув обличчя газом. Травмований спецпризначенець дістав власний зареєстрований травматичний пістолет і, здійснивши спочатку попереджувальний постріл вгору, вистрілив опоненту в ногу", - повідомив заступник начальника Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський.
Після цього троє молодиків із компанії накинулися на поліцейського та почали його бити. У цей час із магазину, розташованого у дворі будинку, вибігли охоронці, які втрутилися у ситуацію. Поліцію та "швидку" викликала одна із дівчат, котра була в компанії правопорушників.
У поліцейського виявили численні гематоми та травми тіла, а також переламані два ребра. Наразі він проходить додаткові медичні обстеження. Інший постраждалий, який зазнав вогнепального поранення ноги, перебуває у лікарні. За інформацією лікарів, його життю нічого не загрожує.
"Слідчо-оперативна група на місці задокументувала подію, опитала фігурантів і свідків конфлікту, опрацювала відео із камер спостереження. Трьох молодиків, які завдавали ударів поліцейському, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз із ними спілкуються слідчі", - додав П’ятниківський.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманим за вчинене загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Что в голову не попал?
Хотя я не против того, чтобы однажды хорошие люди собрались и убили всех плохих.
Ночью он гопник, а утром уважаемый менеджер среднего звена, таксист, бариста или даже полицейский. Простой нарид, короче.
Ты понимаешь, что Украину можно будет заселять заново, если его полностью выпилить?
"В детстве его укусил радиокативный незнакомец с семками. Прошло 20 лет. Днем он простой менеджер, но наступает ночь и просыпается... Человек-Гопник!" * играет тревожная музыка *
в голову), при этом самому находясь на расстоянии.
Другое дело, шо он, как полицейский, прекрасно знал, как скоро этот наряд приедет.
А так - что простое хулиганство что нападение на служ.лицо при исполнении - одинаково?
за увечье человеку и за увечье собаки - одинаковые сроки
за нападение на полицейского и за хулиганство - одинаковые сроки
полиция защищает шествия извращенцев
и т.п.
по моему твари по указке снаружи умышленно внедряют эти законы для разложения общества изнутри, которое потом годится как рабочий скот.
И, в т.ч. Ляшко с депутатами, проводят это в жизнь.
Сам был не грешен - но есть линии через которые переступать нельзя.
Людям треба спати вночі, а не п яні караоке слухати
Гучна музика вночі це привід з їздити до поліцейської дільниці.
Вся їхня діяльність зводиться до боротьби зі стихійним неорганізованим криміналом, який є їхнім природним антагоністом конкуруючого характеру і становить загрозу в першу чергу для цих структур, а потім вже для решти населення.
Проблема ******** України полягає в тому, що, завдяки довготривалій такій своїй діяльності, всі ці псевдоправоохоронні органи остаточно втратили довіру населення і це стало причиною розвитку правового нігілізму і зневажливого ставлення до них з боку населення, що стало проявлятися в ексцесах з участю представників цих структур.
Хоча інформацію про такі події ці структури, як правило, подають в перекрученому, на свою користь, вигляді.