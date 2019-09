 Фонд "Таблеточки" влаштував Свято переможців для 150 дітей з усієї України, які перемогли рак. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані фонду.

Діти спроектували Лікарню дитинства для міжнародного проекту Little Inventors і встановили рекорд України на найбільшу кількість листів із обіцянками в майбутнє.

Киянці Валентині Жадько в минулу суботу виповнилося 16 років. Кілька років тому Валентина не могла і мріяти про навчання у школі, прогулянки з друзями і подорожі: у дівчини був рак крові. Сьогодні киянка Валя - 11-класниця і ті часи згадує без страху. Адже вона - онкопереможець: дитина, яка перемогла рак.

Рак виліковний. Саме про це говорили діти, батьки і лікарі на Святі Переможців, яке третій рік поспіль організовує благодійний фонд "Таблеточки".

Кілька років тому Валя пройшла трансплантацію кісткового мозку в Італії, і про ті часи вона згадує легко і з гумором.

"Одного разу італійські лікарі робили мені наркоз, анестезіолог щось ввів, а потім каже: Ха-ха, це не те! Давайте заново", - посміхається дівчина.

Під час лікування вона знайшла багато друзів, і тепер зустрічає їх на Святі Переможців.

Фото: Фонд "Таблеточки"

Про дитячий рак можна і потрібно говорити, впевнений лікар-онколог НДСЛ "Охматдит" Олександр Лисиця, який вже проводить складне лікування - трансплантації кісткового мозку.

"Діти дають мені більше, ніж я їм. Буває, заходжу в палату з натягнутою посмішкою, тільки щоб підняти дітям настрій, а виходжу зі справжньою", - поділився лікар.

Майстер-класи, виступи зірок на сцені, спортивні змагання, конкурси, фокуси і, звичайно, багато спілкування та обіймів друзів - це те, чим завжди наповнене Свято Переможців. А ще - це прекрасне місце, щоб нагадати, яким має бути шлях справжнього супергероя, що виграв битву з раком.

"Ви маєте стати орієнтиром для тих, хто зараз бореться з хворобою, - звернулася до дітей Дарина Брикайло, співзасновник проекту Soul Sisters, який підтримує онкохворих жінок. - Не соромтеся відкрито говорити про рак і про власний досвід. Це допоможе тим, хто зараз у лікарні".

На завершення свята гості спроектували "Хорошу лікарню" - лікарню, в якій діти не втрачатимуть дитинство під час лікування. Проект відбувся за підтримки міжнародної організації Little Inventors: після презентації всі пропозиції зібрали і відправили на сайт організації, де згодом опублікують, а найкращі - втілять у життя.

А ще кожен учасник свята пообіцяв собі здійснити свою мрію найближчим часом. Діти написали рекордну кількість обіцянок для себе в майбутньому до Всесвітнього дня боротьби проти раку в рамках міжнародного проекту "Я є і я буду" (I am and I will).

Благодійний фонд "Таблеточки" бореться з дитячим раком в Україні з 2011 року. За цей час фонд надав адресну допомогу понад 4000 дітей на суму понад 195 млн грн. Третій рік поспіль фонд організовує Свято переможців, адже говорити про одужання від раку і святкувати перемогу важливо. Це найкраща мотивація та підтримка для тих, хто зараз на шляху до перемоги над хворобою.