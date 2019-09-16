 Звільнені моряки і політв'язні отримали ID-паспорти і закордонні паспорти, - ДМС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби.

"Для зручності та оперативності оформлення нових документів Державна міграційна служба України організувала за допомогою Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс" виїзд мобільного пункту до місць, де звільнені українці перебувають на лікуванні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативності процесу оформлення паспортів посприяла співпрацю з Державною податковою службою, яка допомогла отримати реєстраційні номери облікової картки платника податків, а також взаємодія з омбудсменом Людмилою Денісовою.

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