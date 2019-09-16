EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1256  2
Все про:біометричні паспорти (110) полонені (537) ДМС (10)

 Звільнені моряки і політв'язні отримали ID-паспорти і закордонні паспорти, - ДМС. ФОТО

Військові моряки та політв'язні, які втратили свої документи під час перебування у полоні або тримання в ув'язненні на території Російської Федерації, уже отримали нові паспорти громадянина України у формі ID-картки та паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби.

"Для зручності та оперативності оформлення нових документів Державна міграційна служба України організувала за допомогою Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс" виїзд мобільного пункту до місць, де звільнені українці перебувають на лікуванні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативності процесу оформлення паспортів посприяла співпрацю з Державною податковою службою, яка допомогла отримати реєстраційні номери облікової картки платника податків, а також взаємодія з омбудсменом Людмилою Денісовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський вітає обмін між Україною та Росією

Звільнені моряки і політвязні отримали ID-паспорти і закордонні паспорти, - ДМС 01
Звільнені моряки і політвязні отримали ID-паспорти і закордонні паспорти, - ДМС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148636
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я надеюсь то мясо которое в рашу улетело, тоже паспорта потеряло. Желательно с гражданством ...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору