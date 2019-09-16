 Громадянин РФ намагався вивезти з України 97 монет, які можуть мати історичну або культурну цінність, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Прикордонники Чернігівського загону зупинили автомобіль для перевірки.
"Під час проходження прикордонно-митного контролю у пункті пропуску "Сеньківка" росіянин обрав смугу руху "зелений коридор", тим самим заявивши, що заборонених предметів, матеріалів та товарів, котрі підлягають декларуванню він не має. Проте додаткова перевірка показала, що це не так. Адже в сумці, яка була в машині, знайдено 97 монет, які можуть мати історичну чи культурну цінність", йдеться в повідомленні.
У ході подальшого поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники виявили ще й авіаційний годинник. До того ж після спрацювання спеціального вимірювального приладу з’ясувалося, що радіаційний фон предмета перевищував норму.
Монети і годинник вилучено та передано на відповідні експертизи.
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