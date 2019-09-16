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Все про:Держприкордонслужба (2246) контрабанда (997) монети (35) Чернігівщина (364)

 Громадянин РФ намагався вивезти з України 97 монет, які можуть мати історичну або культурну цінність, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Громадянин Росії 1965 року народження намагався вивезти з України майже 100 монет та авіаційний годинник в автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники Чернігівського загону зупинили автомобіль для перевірки.

"Під час проходження прикордонно-митного контролю у пункті пропуску "Сеньківка" росіянин обрав смугу руху "зелений коридор", тим самим заявивши, що заборонених предметів, матеріалів та товарів, котрі підлягають декларуванню він не має. Проте додаткова перевірка показала, що це не так. Адже в сумці, яка була в машині, знайдено 97 монет, які можуть мати історичну чи культурну цінність", йдеться в повідомленні.

У ході подальшого поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники виявили ще й авіаційний годинник. До того ж після спрацювання спеціального вимірювального приладу з’ясувалося, що радіаційний фон предмета перевищував норму.

Монети і годинник вилучено та передано на відповідні експертизи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Громадянин РФ намагався вивезти з України 97 монет, які можуть мати історичну або культурну цінність, - Держприкордонслужба 01
Громадянин РФ намагався вивезти з України 97 монет, які можуть мати історичну або культурну цінність, - Держприкордонслужба 02
Громадянин РФ намагався вивезти з України 97 монет, які можуть мати історичну або культурну цінність, - Держприкордонслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148606
 
   
 Топ коментарі
 
Я б посоромився таку інформацію видавати користувачеві... Монети СРСР 30-40-50-х років копієчної вартості... Дебіли!
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"Монеты, представляющие историческую ценность"? Серьезно? Это экспертиза показала? Хоть бы не позорились.
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В основном 15 и 20ти копеечные ранние советы... золото партии ёпта Гражданин РФ пытался вывезти из Украины 97 монет, которые могут представлять историческую или культурную ценность, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1008
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А держал бы мелочь в кармане или кошельке никто бы ничего не нашел. Вот тупой кацап Гражданин РФ пытался вывезти из Украины 97 монет, которые могут представлять историческую или культурную ценность, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 242
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Я б посоромився таку інформацію видавати користувачеві... Монети СРСР 30-40-50-х років копієчної вартості... Дебіли!
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В основном 15 и 20ти копеечные ранние советы... золото партии ёпта
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На складе: 1 шт.
Старая цена: 1.780 Грн
Цена: 1.399 Грн
Вы экономите: 381 Грн! (21.40%)
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В мене з пів мішка цих монет, різних країн, в тому числі неіснуючих, з них певне самі дорогі будуть ювілейні рублі СРСР, маю штук 20 різних.
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пускай продаёт, но нах кому это добро далось Громадянин РФ намагався вивезти з України 97 монет, які можуть мати історичну або культурну цінність, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9905
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Всю казну віз з собою. Зеленський вже обшукався.
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Да уж. Вот это улов! Редчайшие монеты и авиачасы, которые "фонят". Цифры покрыты светящейся в темноте краской, содержащей радиационный материал, потому и "фонят". Монетки на свалку, а часики, если рабочие, может кому и пригодятся.
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"Монеты, представляющие историческую ценность"? Серьезно? Это экспертиза показала? Хоть бы не позорились.
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Частково можна говорити, що ці монети коштують по 10 грн кожна
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Фішка всіх цих копійок в тому що за СРСР існувало декілька монетних дворів, які чеканили різну кількість монети, саме найменші тиражи найбільш дорожче, деякі 15 коп монети дорожче за орден Леніна.
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Є такі, але навряд чи вони є серед цього сміття.
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Список самых дорогих монет СССР
1 червонец 1923 г. - 170 000 руб. ... 2 копейки 1925 г. - 50 000 руб. ... 2 копейки 1927 г. - 120 000 руб. ... 20 копеек 1934 г. - более 100 000 руб. Единственной оригинальной монетой является экземпляр, хранящийся в Эрмитаже. ... 10 рублей 1991 г., ММД - 30 000 руб.
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Ну 1920-1939 в нас не може бути, навіть теоретично, простіше давньоримську знайти. Громадянин РФ намагався вивезти з України 97 монет, які можуть мати історичну або культурну цінність, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9229
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Є білон 20-хх у мене. А денарії римські дійсно доволі часті знахідки. Хоча монети Траяна Деція найпопулярніші.
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чушь рабского сознания: так называемая "историческая или культурная ценность"; у свободных людей приват собственности, есть она не уворвана, то владелец имеет право распоряжатся ее как ему заблагорассудится!
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Нащупывают канал сбыта нормальных монеток. Как вариант накопал сам с другами из Украины.
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Представленной фотографии недостаточно чтобы оценить монеты, а среди ранних советов и дореформы есть множество имеющих нумизматическую и возможно историческую ценность.
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