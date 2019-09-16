 Загороднюк і Хомчак відвідали близько 10 передових позицій на лінії зіткнення на Донбасі, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ
На Донеччині Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко ознайомив нещодавно призначеного на посаду голови оборонного відомства та представників робочої групи Генерального штабу Збройних сил України з безпековою ситуацією в районі проведення операції та загалом в регіоні.
Кравченко акцентував увагу на тому, що встановлене 21 липня перемир’я "мало позитивні наслідки" лише на початковому етапі.
"У перші дні кількість ворожих обстрілів дійсно зменшилася майже у два рази. Однак, вже в серпні ми почали фіксувати поступове збільшення кількості ворожих обстрілів наших позицій за добу, в окремих випадках - до 20 і більше. Загалом з часу оголошення "хлібного" перемир'я ворог обстрілював наші позиції більше 500 разів, з них 80 – із забороненої мінськими угодами зброї", - зазначив він.
Також Кравченко додав, що факти порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ свідчать про їхній провокаційний характер і спроби викликати у відповідь вогонь.
Загороднюк ознайомився зі структурою, завданнями, які стоять перед особовим складом підрозділів операції Об'єднаних сил. Він також обговорив із главами Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій актуальні питання, які потребують негайного вирішення.
"Протягом перебування в районі проведення ООС Загороднюк, Хомчак і Кравченко відвідали близько десятка передових позицій підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення", - зазначили в штабі.
Ну ладно, я понимаю, министр свеженазначенный, но есть же целый штат всяких помощников, замов и прочих людей, которые должны глубоко разбираться в этой теме. Они же все время там работали. Но получается, как в анекдоте - место проклятое. Шестой год война, а все что ни делается из лучших побуждений получается - жигули. Простите РККА. Надеюсь, что услышат офицеров, а не приспособленцев.
Но, кстати, один хороший вопрос от нового министра прозвучал. - "А як вы узагальнюєте досвід війни? Як ви його будете передавати, коли звільняться люди, які зараз воюють?".
А ніяк, бл.... Тупо ніяк. А вопрос правильный.
І що там з прапорами ? Знімають,повертають...