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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Загороднюк (17) операція Об'єднаних сил (1574) Хомчак (64) Кравченко Володимир (6)

 Загороднюк і Хомчак відвідали близько 10 передових позицій на лінії зіткнення на Донбасі, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Андрій Загороднюк і начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак відвідали район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ

На Донеччині Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко ознайомив нещодавно призначеного на посаду голови оборонного відомства та представників робочої групи Генерального штабу Збройних сил України з безпековою ситуацією в районі проведення операції та загалом в регіоні.

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Кравченко акцентував увагу на тому, що встановлене 21 липня перемир’я "мало позитивні наслідки" лише на початковому етапі.

"У перші дні кількість ворожих обстрілів дійсно зменшилася майже у два рази. Однак, вже в серпні ми почали фіксувати поступове збільшення кількості ворожих обстрілів наших позицій за добу, в окремих випадках - до 20 і більше. Загалом з часу оголошення "хлібного" перемир'я ворог обстрілював наші позиції більше 500 разів, з них 80 – із забороненої мінськими угодами зброї", - зазначив він.

Також Кравченко додав, що факти порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ свідчать про їхній провокаційний характер і спроби викликати у відповідь вогонь.

Загороднюк ознайомився зі структурою, завданнями, які стоять перед особовим складом підрозділів операції Об'єднаних сил. Він також обговорив із главами Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій актуальні питання, які потребують негайного вирішення.

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"Протягом перебування в районі проведення ООС Загороднюк, Хомчак і Кравченко відвідали близько десятка передових позицій підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення", - зазначили в штабі.

Загороднюк і Хомчак відвідали близько 10 передових позицій на лінії зіткнення на Донбасі, - пресцентр ООС 01
Загороднюк і Хомчак відвідали близько 10 передових позицій на лінії зіткнення на Донбасі, - пресцентр ООС 02
Загороднюк і Хомчак відвідали близько 10 передових позицій на лінії зіткнення на Донбасі, - пресцентр ООС 03
Загороднюк і Хомчак відвідали близько 10 передових позицій на лінії зіткнення на Донбасі, - пресцентр ООС 04
Загороднюк і Хомчак відвідали близько 10 передових позицій на лінії зіткнення на Донбасі, - пресцентр ООС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148604
 
 
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в этот момент, на тех участках, не стреляли - так пусть там и остаются - толк будет
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Ключова реформа яку потрібно провести негайно в ЗСУ це створити нові війська БПЛА, на базі військ зв'язку! Саме ударні, розвідувальні, радіолокаційні, зв'язкові БПЛА, які тисячами будуть висіти в повітрі над лінією фронту та кордону, дадуть перевагу в війні з путіним! БПЛА це наша зброя перемоги, за відсутності ядерної зброї та супутникових систем попередження, розвідки та зв'язку!
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Это прекрасно знают пророссийские генералы в ГШ и МОУ, поэтому ничего и не делается. Думаю, что в этих органах половина народа работает на 2 зарплаты, вторую платит паРаша.
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Інші реформи теж не проводяться! Досі немає концепції побудови єдиної військової системи зв'язку і передачі даних!!! Вже 5 років війни а ми досі не знаємо як будемо будувати комунікацію в армії! Через відсутність єдиної концепції розвитку військового зв'язку всілякі гниди типу пашинських та інших продавлюють купівлю тепотрібних радіостанції Аселсан, які не можуть працювати з супутниковим сегментом і які не підходять для ******** бойових дій! Потрібно розробити та затвердити концепцію військової системи зв'язку, яка б передбачала супутниковий сегмент як альтернативу УКВ та КВ радіостанціям, бо під час глобальної війни КВ та УКВ діапазони будуть забиті і по ним неможливо буде нічого передавати - тільки через супутник! Тому в НАТО всі рації можуть працювати або КВ чи УКВ і супутник!!! А ми як ідіоти досі нічого не робимо щоб замовити у Талес Аероспейс, свої військові супутники та вивести їх на орбіту своїми українськими ракетами! Американці купляють рації Талес (Франція) бо вони найкращі в світі! А ми купляємо рації Аселсан, які в принципі відставли на 50 років від ******** військових радіостанцій і в принципі не можуть працювати з супутниками, бо ми дебіли! Хомчак нічого не робить в цьому плані, а зв'язок це ключ до координації військових дій! За це Хомчаку - мінус!
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Прямо два брата кацапа.Калашников-кирпидонов и л.Вы еще спор устройте,кто из вас ху-лее,х-ла?
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Перестали стрелять? Ай, маладсы, пуйло одобряет... Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 6338 командилы от богдана у нас в штабе сидят
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Значит одичалые стреляют в попытках провокации но наши не поддаются на эти провокации и не отвечая сидят под обстрелами . убейся ап стену командующий ООС вместе с министром .
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Роман Донік - Roman Donik По фронту ездит министр обороны и НГШ. Озабочены тем, как улучшить быт военнослужащих в зоне ООС. Говорят, что Зеленский распорядился плотно заняться этим вопросом. Носятся с идеей, типа, модульных городков, которые можно развернуть в зоне отведеной для артиллерии и танкистов. Эдакое прмежуточное ППД, между фронтом и настоящим ППД. Простор для строительства "потемкинских деревень". Все офицеры, с которыми они разговаривают, в один голос говорят, что не нужно им ничего улучшать на фронте по быту. Они сами справляются, главное чтобы не мешали. Лучше не тратить деньги зря, а довести до ума все ППД бригад. А также обеспечить военнослужащих во время ротации санаторно курортным лечением, а имеющих ранение- реабилитацией. Потому что этот вопрос до сих пор буксует.
Ну ладно, я понимаю, министр свеженазначенный, но есть же целый штат всяких помощников, замов и прочих людей, которые должны глубоко разбираться в этой теме. Они же все время там работали. Но получается, как в анекдоте - место проклятое. Шестой год война, а все что ни делается из лучших побуждений получается - жигули. Простите РККА. Надеюсь, что услышат офицеров, а не приспособленцев.
Но, кстати, один хороший вопрос от нового министра прозвучал. - "А як вы узагальнюєте досвід війни? Як ви його будете передавати, коли звільняться люди, які зараз воюють?".
А ніяк, бл.... Тупо ніяк. А вопрос правильный.

І що там з прапорами ? Знімають,повертають...
Загороднюк і Хомчак відвідали близько 10 передових позицій на лінії зіткнення на Донбасі, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 2861
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А на могилах наших бойцов так и пишут что они не поддались на правакации? Получается что наша армия в наручниках сейчас сидит в окопах? А зачем такая армия вообще? Они даже себя не могут защитить и как видим не могут защитить подконтрольное им население.
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Когда Хомчак Илловайский появился на передовой, бойцы поднапряглись
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