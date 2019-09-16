 ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області
"15 вересня о 22:47 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській на тротуарі автомобіль Audi збив групу людей", - йдеться в повідомленні.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 23-річна водійка іномарки не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на пішоходів. З тілесними ушкодженнями 27, 32, 47, 56-річних жінок доставили до лікарні.
Попередньо, водійка автомобіля була тверезою.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Усі обставини події зараз встановлюють слідчі.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.
ТОГДА ЗАСТАВИЛ ДУРУ ОБКОЛОТСЯ И ЛЕТЕТЬ ПО ГОРОДУ НЕГЛЯДЯ НА СВЕТОФОРЫ, СЕЙЧАС ЗАСТАВИЛ ДРУГУЮ ДУРУ ПЕРЕЕХАТЬ ДВОЙНУЮ СПЛОШНУЮ, ПЕРЕЕХАТЬ ВСТРЕЧКУ, ВЫЕХАТЬ НА ТРОТУАР И ДАВИТЬ ЛЮДЕЙ. АЯЯЙ УЖ КАКОЙ ОН ЭТОТ ДРОНОВ.... 😂😅😂
Соеголовый-петинец.
Дронова рядом не оказалось, поэтому травмы "легкие".
Сосать сейчас выгоднее, чем сталь варить.
Вы что, судите по себе обо всех женщинах?
Да и сосанием столько не зарабатывают, иначе бы ты давно на кабриолете ездил, а не троллем подрабатывал.
З.Ы.
Ну а если без сарказма-надо таких тупых ху..сосок сажать на такие сроки,что бы они выходили из тюрьмы в предпенсионном возрасте.
Эта тоже была "трезвой" потому и не справилась с управлением .
Посадить всех, кто проезжал рядом, и спровоцировал девушку на ДТП. А девушке постельный решим и теплое питье.
это ж кровью салончик забрызгало? ой, а кто теперь за лобовушку разбитую платить будет? и зеркальцо...любимое зеркальцо.сломали плебейки...
от люди...не могли отскочить...видели ж королевишка прет... трезвая...ага!
А тут, можливо, когось понівечіла тільки. Зрозуміти і вибачити.
А по существу, пока не будут убивать судей которые так судят, страху у мажоров не будет
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сколько пешеходы теперь пострадавшей водительнице задолжали ?
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