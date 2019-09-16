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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2493) Нацполіція (8191) Харків (1503)

 ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі. ФОТОрепортаж

У Харкові водійка автомобіля на тротуарі збила чотирьох пішоходів. Жінок із легкими тілесними ушкодженнями доставили до Харківської лікарні швидкої і невідкладної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

"15 вересня о 22:47 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській на тротуарі автомобіль Audi збив групу людей", - йдеться в повідомленні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 23-річна водійка іномарки не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на пішоходів. З тілесними ушкодженнями 27, 32, 47, 56-річних жінок доставили до лікарні.

ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі 01

Попередньо, водійка автомобіля була тверезою.

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Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі 02

Усі обставини події зараз встановлюють слідчі.

ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі 03
ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі 04
Фото: сайт Нацполіції

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148587
 
 
 Топ коментарі
 
В три смены сосала, без выходных.
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Не думаю, что жертва своим телом разбившая лобовое стекло отделалась лёгкой травмой
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У нас столько зайцедроновых..... , и не сосчитать!
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ШО ОПЯТЬ ДРОНОВ ВИНОВАТ???????? 😂😅😂
ТОГДА ЗАСТАВИЛ ДУРУ ОБКОЛОТСЯ И ЛЕТЕТЬ ПО ГОРОДУ НЕГЛЯДЯ НА СВЕТОФОРЫ, СЕЙЧАС ЗАСТАВИЛ ДРУГУЮ ДУРУ ПЕРЕЕХАТЬ ДВОЙНУЮ СПЛОШНУЮ, ПЕРЕЕХАТЬ ВСТРЕЧКУ, ВЫЕХАТЬ НА ТРОТУАР И ДАВИТЬ ЛЮДЕЙ. АЯЯЙ УЖ КАКОЙ ОН ЭТОТ ДРОНОВ.... 😂😅😂
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Пионер-ленинец? ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі - Цензор.НЕТ 4345
Соеголовый-петинец.
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Нарику Гепе на каляску приделали движок от ,,Suzuki Hayabusa,, ! По тротуарам лучше вааще не ходить !
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в Харькове по тротуарам лучше не ходить
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ну так одень каску и вообще на улицу не выходи)
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23 года. На кабриолете.
Дронова рядом не оказалось, поэтому травмы "легкие".
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Вполне возможно.
Сосать сейчас выгоднее, чем сталь варить.
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Дронова не сосала - ей отец купил.

Вы что, судите по себе обо всех женщинах?

Да и сосанием столько не зарабатывают, иначе бы ты давно на кабриолете ездил, а не троллем подрабатывал.
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Сразу видно, что завидуете молодой успешной девушке, которая в 23 года своим умом заработала себе на кабриолет. А вы на маршруточке или в лучшем случае на старых жигулях рассекаете
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Если еще денег донесут-выявятся новые обстоятельства.Напишут что группа 27, 32, 47, 56-летних женщин набросилась на мирно стоящую "Ауди" и из "черной" зависти повредила авто.В результате этой толкотни они нанесли увечья и себе. ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі - Цензор.НЕТ 5860
З.Ы.
Ну а если без сарказма-надо таких тупых ху..сосок сажать на такие сроки,что бы они выходили из тюрьмы в предпенсионном возрасте.
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ДТП на Сумской в Харькове: 23-летняя ТП на кабриолете сбила четверых женщин на тротуаре.
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"Зайцевы" ….. "слава" этой недоношенной не даёт покоя местным ТП.
Эта тоже была "трезвой" потому и не справилась с управлением .
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Не думаю, что жертва своим телом разбившая лобовое стекло отделалась лёгкой травмой
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Да удар конкретный, головой в стекло... Характерная вмятина. Так, как минимум, "сотряс"... Однако, подобная травма может проявиться со временем, когда повреждение сосудов мозга вызовет его отёк... А это - сутки, двое, может быть... А то и больше... Всё зависит от степени повреждения, места локализации, и особенностей организма... Как говаривают врачи, "Для нас мозг, до сих пор - "чёрный ящик..."
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Виноват Дронов однозначно. Счас быстренько найдут кандидата на очередного "дронова".
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Ана нивиноватая. То не наркотики, а глазные капли.

Посадить всех, кто проезжал рядом, и спровоцировал девушку на ДТП. А девушке постельный решим и теплое питье.
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и за кордон... ну пока тетки, отлетевшие от кабриолета, ей машиночку ремонтировать будут
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да, ее на психологическую реабилитацию отправить в Монте Карло )))))))))
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це не в Сумах було. в Сумах "своя зайцева" на прізвище Бліннік вже була років 5 тому...
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Лохонувся - буває. Але ц ж цих зайцевих по всій Україні.
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Сумская -центральная улица Харькова,узкая ,едва две машины разъезжаются.Место крутых тусовок ,и концентрации элитных наркоманов,включая гепу и дупу.
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бред не пиши,Сумская нормальная улица ,не широкая и не узкая.Про наркоманов вообще пук в лужу.
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Сколько полос движения на Сумской? Две? Ограждения по краю тротуара нет (столбиков каких-нибудь), а людей на тротуаре всегда много. Освещение вдоль улицы, как видно на фото, хреновое. Машины со скоростью 40км/час наверняка не ездят, а намного быстрее. Ставьте вечером посреди улицы по очереди Гепу и Допу. Пусть орут, чтобы ехали медленнее.
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СМОТРЯ ГДЕ. ИМЕННО В ЦЕНТРЕ ОНА КАК РАЗ ТО И УЗКАЯ.
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23-летняя на кабриолете...насссссобирала конечно...или папик - наследный прынц..
это ж кровью салончик забрызгало? ой, а кто теперь за лобовушку разбитую платить будет? и зеркальцо...любимое зеркальцо.сломали плебейки...
от люди...не могли отскочить...видели ж королевишка прет... трезвая...ага!
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А будет платить та что разбила своей головой лобовое стекло. Кто нанёс ущерб тот и платит ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі - Цензор.НЕТ 7838
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-- Зеркальце жалко, - сказала девушка, переступив через четыре сбитых ею тела. ДТП на Сумской в Харькове: 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых женщин на тротуаре - Цензор.НЕТ 4193
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это менталитет. бывал в Харькове - перейти дорогу по зебре крайне сложно - ни одна скотина не считает обязанным останавливаться. менталитет восточного, кацапского, варварского типа. родители успешно передают его детям. единственный способ побороть этот менталитет - строгие штрафы по автоматической видеофиксации, взимание которых тоже происходит автоматически со счета владельца авто и чтобы ни малейшего человеческого фактора во всей системе.
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Потому и стоят лошары на тротуарах. Бедным девушкам приходится искать пешеходов там.
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а нетерпеливым мужчинам приходится подталкивать наименее решительных бедных девушек на тротуар
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Наименее решительных? Это которые периодически на бреющем полете под наркотой пролетают на красный сигнал светофора?
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Виноваты 4 женщины - не уступили дорогу !!! Бедной девушке теперь востанавливать кабриолет ! Где ей такие деньги взять за ремонт ??? 😡😡😡
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Они ей еще спасибо скажут - по тыще баксов даст, так машину помоют и туфли начистят.
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Харьков город девушек на дорогих машинах, сбивающих прохожих на зебрах и тротуарах
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Там в харькове ещё пешеходы остались? Ещё не всех передавили?
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Зайцева чи сидить, чи не сидить, ніхто толком не знає. Я б таких засуджував на пожиттєве, бо вона на процесі не виказувала жодної скрухи; нічого там не було, крім бажання "откосіть". Я знаю цей тип кацапських мажорів: вони реально не вважають "простих" людей за людей, навіть коли ця "проста" людина є не робітником на заводі, а професором. Коли цю тупу кацапську п...ду випустять, вона знову сяде за кермо, занюхнувши кіло кокаїну, і знову вб'є піввулиці, і їй знову буде насрать. Тільки пожитєве.
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Тю! Зайцева вбила шістьох і що? Буде відпочивати в спеціальній камері, жити краще, ніж живуть наші пенсіонери. А по неділях у неї шопінг! А ще відпустки додому....
А тут, можливо, когось понівечіла тільки. Зрозуміти і вибачити.
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Вывод: Запретить на уровне закона соскам управлять автомобилем, мляТЬ ! ДТП на Сумській у Харкові: 23-річна дівчина на кабріолеті збила чотирьох жінок на тротуарі - Цензор.НЕТ 251
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Сестра Зайцевой? Когда уже у нас мусора прекратят продавать права?
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Ничего себе легкие повреждения,разбито лобовое,зеркало снесло,там ушибов могло быть много.Может в Харькове улицы заужены стали,что негде проехать?
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До каких пор эти с.ки на кабриолетах будут сбивать, убивать, калечить людей и ни за что не отвечать? И опять Харьков? Кто продаёт им Права на вождение???
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Дронов что ты делаешь? Прекрати!
А по существу, пока не будут убивать судей которые так судят, страху у мажоров не будет
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заплати налоги и спи спокойно
....
сколько пешеходы теперь пострадавшей водительнице задолжали ?
....
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жалко что у девушки нет фамилии, мы бы узнали чья это доця
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того, кто наркотики за колонной принимает
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дамочки часто педали газа и тормоза путают, в стресе.
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Виноватыми окажутся четыре женщины на тротуаре.
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Нельзя ходить по тротуарам, пешеходным переходам и стоять на остановках- там убивают. Всем выйти на дороги, не разгонятся дебилы. Шутка. Наверно.
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