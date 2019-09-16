 Контррозвідка СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському державному авіапідприємстві. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що колишній перший заступник керівника Харківського авіапідприємства, що входить до сфери управління Державного концерну "Укроборонпром", незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу. Своїми діями він порушив чинне законодавство, яке дозволяє юридичним особам витрачати на страхування лише визначений відсоток від прибутку, якого у підприємства на той час не було. Встановлено, що внаслідок протиправних дій посадовця державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 5,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

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За матеріалами СБУ, ексзаступнику директора Харківського авіапідприємства повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії. Операція з викриття та документування протиправної діяльності відбувалася спільно з Відділом спеціальної поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.