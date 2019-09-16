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Все про:контррозвідка (114) СБУ (4722) недбалість (28) Укроборонпром (508)

 Контррозвідка СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському державному авіапідприємстві. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України в рамках виконання завдань із захисту оборонного потенціалу держави виявили факт завдання мільйонних збитків Харківському державному авіаційному виробничому підприємству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що колишній перший заступник керівника Харківського авіапідприємства, що входить до сфери управління Державного концерну "Укроборонпром", незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу. Своїми діями він порушив чинне законодавство, яке дозволяє юридичним особам витрачати на страхування лише визначений відсоток від прибутку, якого у підприємства на той час не було. Встановлено, що внаслідок протиправних дій посадовця державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 5,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

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За матеріалами СБУ, ексзаступнику директора Харківського авіапідприємства повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії. Операція з викриття та документування протиправної діяльності відбувалася спільно з Відділом спеціальної поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.

Контррозвідка СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському державному авіапідприємстві 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148586
 
   
 Топ коментарі
 
Бизнес на крови!
Где отрубленные руки?
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они же патриоты! а роттердам + при зеленскому хороший!
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Бизнес на крови!
Где отрубленные руки?
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они же патриоты! а роттердам + при зеленскому хороший!
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это не их поле деятельности. Они заводы и фабрики обыскивают. Надо почитать, а кто именно это должен делать ибо слово контрразведка несет разные значения
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Коли посадять бігуса за зраду і продаж воєнної таємниці, довічне.
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бигуси єто псевдожурналисты. Ради хайпа и непонятно еще чего, наклевитали на Гладковских и тем самым подосрали Петру Алексеевичу... Во время войны сделать такую подлость собственному народу, одурманеному пропагандой с канала Г+Г, людей , которые остаток мозга потеряли при просмотре квартала и сватов... бигусы еще хуже катсапов...
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завод давно сдох, там только долги! чего воровать?
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О ! А давайте поміняїм цей завод на Ліпецьку фабрику ....
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ну, хоть узнаем, кто чем занимается и почему мы так живем.
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Какие "миллионные злоупотребления" бутусик,ты тупой или безграмотный,эти миллионы украли злоупотребляя должностными полномочиями - вот так нужно информировать общество,если ты конечно нормальный журналист,а не рваная резинка на секретной службе у потроха.
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Завода нет давно,ввиду отсутствия мозгов.Не могут жить мозги на крохи.Шикарнейший завод ,выпускавший крылатые ракеты и как вспомогательная продукция ТУ 134.Издох стараниями харьковских урок,похоронивших когда то передовую промышленность,не смогших сменить направленность своих производств.На заводе было много технологических ноу-хау,передовые станки импортные и тд.Всё похерено тупостью и алчностью управленцев.
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Лише тупістю? Підозрюю що це робилось цілеспрямовано за вказівкою *******.
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Завод знищують, бо "управленци" не урки, а вороги, які працюють проти України.
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Весьма затратный обнал через фиктивное страхование может себе позволить только гос.контора. Денег не жалко - бюджетные!
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Дупа и гепа хотели застроить громадные площади ХАЗА,включая аэродром коттеджами,ибо он находится в Лесопарке.Для этого они подводили завод к банкротсттву совместно с руководством ХАЗа.Помешала ЮВТ.
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