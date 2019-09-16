 "Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну": перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Тенісний портал України.

Лідер української збірної виявився сильнішим за першу ракетку команди Угорщини Мартона Фучовича: 5-7 6-3 7-6 (3).

Поєдинок тривав 2 годині 59 хвилин. Всю третю партію Стаховський лідирував з брейком, проте не зумів подати на матч за рахунку 5-4.

Доля зустрічі вирішилася на тайбрейку. Стаховський зумів реалізувати свій перший же матбол.

Сам Стаховський на своїй сторінці у Facebook написав: "Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну, за честь Жовто-Блакитного кольору, за Гімн, від слів якого гусячі шишки по шкірі, за Команду, яка незалежно від результату стоятиме разом пліч о пліч".

Зазначимо, що Фучович нині посідає 65-ту сходинку світової класифікації. Раніше цього року він входив до 40 найкращих світового рейтингу.

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Переможець матчу Угорщина-Україна визначиться в п'ятому матчі - Ілля Марченко зустрінеться з Аттілою Балашем.



Фото: Тенісний Портал України / Tennisua