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 Спорт, Фоторепортаж
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 "Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну": перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса. ФОТОрепортаж

Перша ракетка України Сергій Стаховський приніс своїй збірній друге очко і зрівняв рахунок у поєдинку Кубка Девіса в першій групі Євро-Африканської зони Угорщина-Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Тенісний портал України.

Лідер української збірної виявився сильнішим за першу ракетку команди Угорщини Мартона Фучовича: 5-7 6-3 7-6 (3).

Поєдинок тривав 2 годині 59 хвилин. Всю третю партію Стаховський лідирував з брейком, проте не зумів подати на матч за рахунку 5-4.

Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну: перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса 01

Доля зустрічі вирішилася на тайбрейку. Стаховський зумів реалізувати свій перший же матбол.

Сам Стаховський на своїй сторінці у Facebook написав: "Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну, за честь Жовто-Блакитного кольору, за Гімн, від слів якого гусячі шишки по шкірі, за Команду, яка незалежно від результату стоятиме разом пліч о пліч".

Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну: перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса 02

Зазначимо, що Фучович нині посідає 65-ту сходинку світової класифікації. Раніше цього року він входив до 40 найкращих світового рейтингу.

Також читайте: Теніс: Стаховський приніс Україні перемогу в матчі Кубка Девіса проти Португалії

Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну: перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса 03

Переможець матчу Угорщина-Україна визначиться в п'ятому матчі - Ілля Марченко зустрінеться з Аттілою Балашем.

Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну: перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса 04
Фото: Тенісний Портал України / Tennisua

Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну: перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148567
 
   
 Топ коментарі
 
Стаховський ЗАВЖДИ був патріотом. Як і Маша Шовковський, як і ще багато наших спортсменів. На жаль, не можу написати"як і всі наші спортсмени". Тому, що значна їх частина з радістю міняє країни і прапори, орієнтуючись виключно на матеріальні блага. Цим "патріотам" здорових шлунків все рівно, де змагатися. Вони лацкають у соцмережах таким же безпринципним своїм співвітчизникам, радіють перемогам спортсменів-кацапів і не бачать нічого огидного у своїх виступах в Кацапстані. Такі собі Таїсії Повалій і Ані Лорак українського спорту. Тому я вкотре хочу висловити повагу чудовій людині і успішному спортсмену Сергію Стаховському за його громадянську позицію справжнього українського патріота.
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а чого б не здєлать якусь русську курку. хай пробує. вирвати перемогу у окупантів - це ж здорово!
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Свитолина вобще с негром встречается, ну хоть не з москальом, такое...
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а чого б не здєлать якусь русську курку. хай пробує. вирвати перемогу у окупантів - це ж здорово!
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СПАСИБО!.Сережа. Спасибо за игру и патриотизм!
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Не факт, що знайома, можливо, знайомий. Але то таке. От у людини в голові тема - якраз для політичного сайту.
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Стаховський ЗАВЖДИ був патріотом. Як і Маша Шовковський, як і ще багато наших спортсменів. На жаль, не можу написати"як і всі наші спортсмени". Тому, що значна їх частина з радістю міняє країни і прапори, орієнтуючись виключно на матеріальні блага. Цим "патріотам" здорових шлунків все рівно, де змагатися. Вони лацкають у соцмережах таким же безпринципним своїм співвітчизникам, радіють перемогам спортсменів-кацапів і не бачать нічого огидного у своїх виступах в Кацапстані. Такі собі Таїсії Повалій і Ані Лорак українського спорту. Тому я вкотре хочу висловити повагу чудовій людині і успішному спортсмену Сергію Стаховському за його громадянську позицію справжнього українського патріота.
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От цитаты аж пахнуло совковой поцреотической агиткой. Пзц, что у человека в голове, если он лепит такие высказывания в рамках спортивного соревнования.
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