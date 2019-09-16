 Невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.
"У Богданівці (Миколаївська область) на місці масового вбивства 54 тисяч євреїв осквернили пам'ятник. На місці злочину залишили записку, в якій згадали Зеленського, Червоненка і мене. "Схаменіться, ж_ди, зупиніться, бо продаж української землі швидко приведе вас до Голокосту"", - написав він.
Нагадаємо, в грудні 2018 року Верховна Рада до 2020 року продовжила чинний з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. 2 вересня Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення до 1 жовтня, а також ВР скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.
"схамениться,зупиниться"
Їм вигідно вносити внутрішню злобу при війні з кривавою ордою.
Короче, эти тушки такие же украинские националисты, как я эскимосский космонавт.
Мне иногда становится страшно из-за таких комментариев, в какой стране я живу: так ненавидеть своих соотечественников, - это еще надо уметь. Тут и ***** не нужно для разжигания гражданской войны.
2. В чем хоть какой-то патриотизм уставших от войны сучек Зеленского?
Быдло обычно не имеет цветом, но в Украине оно скучковалось в 73% зеленых. И не важно рисует оно свастики правосторонние или левосторонние - оно ограничено умственно (другое за ЗЕ не голосовало бы и памятники портить не стало бы) и финансово. Поэтому единственный способ заработать и самовыразиться - это насрать за деньги. А там уж, кто заплатит.
И тут антисемистская тема разгоняется неспроста.
И еще. Разве наши доморощенные украинцы, которые были при власти, не воровали? Воровали, да еще как.
А евреи, как более ушлые, просто пользовались уже сложившейся ситуацией.
Здесь, в Украине, коррупция многонациональная. Законы есть, но их не выполняют, и толком никто не отвечает за содеянное.
Наоборот, люди, доведшие страну до такого состояния, сохранили все свои статки и имеют пожизненные льготы.
ПС. Кто-ни будь часто встречал новости о неонацистах, не знающих, как правильно рисовать свастику?
зинкилолитки, как ход в информационной войне за власть.
Ну и информацию об этом я встретил вчера -
"Robert Chenk
Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине"
Рога торчат, сразу видно из какого источника он ее вытянул.
И даже не по тому что на а потому в Украине говоря о событиях в Украине, Украина не упоминается. Освещение события мордором более оперативно и возможно было под контролем.
У Пороха была страшилка путиннападет,а у ЗЕбила-порохпутчустроит.
А може й тому що справа таки у гідності, еврейська гідність вища за українську, як сам себе не поважаєш то марно очікувати поваги від інших.
Отож справа у нас самих.
цікаво так,сидить якесь чучело в окулярах щось читає,щось видаляє...кофе тайм чучело...