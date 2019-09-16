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Все про:земля (367) Миколаївська область (410) пам'ятник (531) Голокост (50)

 Невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського. ФОТО

Невідомі осквернили пам'ятник, встановлений жертвам Голокосту в Богданівці Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

"У Богданівці (Миколаївська область) на місці масового вбивства 54 тисяч євреїв осквернили пам'ятник. На місці злочину залишили записку, в якій згадали Зеленського, Червоненка і мене. "Схаменіться, ж_ди, зупиніться, бо продаж української землі швидко приведе вас до Голокосту"", - написав він.

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Невідомі осквернили памятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського 01
Невідомі осквернили памятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського 02

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Нагадаємо, в грудні 2018 року Верховна Рада до 2020 року продовжила чинний з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. 2 вересня Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення до 1 жовтня, а також ВР скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

Невідомі осквернили памятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148561
 
 
 Топ коментарі
 
Не обов*язково палестинці. Хоч би один не іудей. Але такого не було і не буде. В Ізраїлі нема конституції, вони там живуть по Торі, але колись, коли країною правили ліві сіоністи-ліберали, була написана передконституція, яка так і не була прийнята. Так от там написано, цитую :

Вся суть передана в двох-трьох рядках:

"Государство Израиль создано еврейским народом для евреев, и Государство Израиль - это убежище для евреев. "

Мені от цікаво, коли таке кажуть про Україну та українців, відразу починається вереск про антисемітизм, ксенофобію, фашизм в кінці кінців?

Не вірите? Тоді Гугл в допомогу. Знайти не важко.

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вылей боярышник...выкинь лапоть..перестань щи лаптем хлебать
лишняя хромосома???
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Схоже на риторику петіних прихильників з тутешнього форуму.. На Цензорі після 21-го квітня також стало значно більше анисемітської риторики..
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Зебіли, ваші 73% мудрого наріду першими побіжать продавать свої паї, аби встигнути спихнути їх по добрій ціні. Ще й по дорозі горлянки один одному перегризуть. А коли зрозуміють што іх паімєлі - будуть проклинать мародьора і парахаботав. Невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського - Цензор.НЕТ 7139
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На мою думку , це фсбшний квест. Щоб зебілів розважити , та народ Ізраїлю подрочити.
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орфография от лыйтинанта бакланова,не парьтесь...
"схамениться,зупиниться"
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"СхаменИться, ЗупинИться" - я щось пропустив? Це нові правила українського правопису? Чи це такі собі хохли писали?
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Почерк методів роботи ГЕБНІ.
Їм вигідно вносити внутрішню злобу при війні з кривавою ордою.
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Почитайте комменты: у нас и без гебни хватает лжепатриотов и человеконенавистников.
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Там и ошибки в украинском, и левосторонние свастики.

Короче, эти тушки такие же украинские националисты, как я эскимосский космонавт. Невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського - Цензор.НЕТ 4655
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Тогда выходит, что и внутренняя злоба, которая сквозит чуть не в каждом комменте прихильникв порошенко, тоже - проделки гэбни?
Мне иногда становится страшно из-за таких комментариев, в какой стране я живу: так ненавидеть своих соотечественников, - это еще надо уметь. Тут и ***** не нужно для разжигания гражданской войны.
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1. В чем лжепатриотизм сторонников Порошенко?
2. В чем хоть какой-то патриотизм уставших от войны сучек Зеленского?

Быдло обычно не имеет цветом, но в Украине оно скучковалось в 73% зеленых. И не важно рисует оно свастики правосторонние или левосторонние - оно ограничено умственно (другое за ЗЕ не голосовало бы и памятники портить не стало бы) и финансово. Поэтому единственный способ заработать и самовыразиться - это насрать за деньги. А там уж, кто заплатит.
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А что такое патриотизм, ответь сам себе на этот вопрос, тогда поймешь где у кого и в чем он. А то у тебя как в анекдоте, ненавидишь расизм и негров.
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Как по мне, неважно, какую национальность имеет человек, главное, чтобы он был хороший (переживал за своих детей и страну, не воровал и тд.).
И тут антисемистская тема разгоняется неспроста.

И еще. Разве наши доморощенные украинцы, которые были при власти, не воровали? Воровали, да еще как.
А евреи, как более ушлые, просто пользовались уже сложившейся ситуацией.
Здесь, в Украине, коррупция многонациональная. Законы есть, но их не выполняют, и толком никто не отвечает за содеянное.
Наоборот, люди, доведшие страну до такого состояния, сохранили все свои статки и имеют пожизненные льготы.
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За часи незалежності українців при владі не було.Були "консерви" спецслужб і хохли-совки...
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Да, когда-то Мила Кунис заявляла, что ее семья эмигрировала из Украины из-за повального антисемитизма (в школе на партах свастики кто-то рисовал!). На днях она приехала в Украину и встретилась с президентом Украины евреем. Не исключено, что, чтобы она не выглядела конченой идиоткой в сообщениях СМИ, такое событие и подвернулось. Совпадение?

ПС. Кто-ни будь часто встречал новости о неонацистах, не знающих, как правильно рисовать свастику?
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Если кто не знает,сейчас к власти в Украине пришел ХАБАД.Это секта внутри секты хасидов.Не надо путать с обычными евреями,которые живут в Украине не одно столетие.
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"Акцію" Невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського - Цензор.НЕТ 4315 провели або діти, або старики. Зверніть увагу, як намальована свастика; одна з ліво на право інша з право на ліво. Це говорить, що було, як мінімум, дві особи.
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так хітлєр вкрав цей знак в будизмі і зробив зеркальне відображення.Такий знак як на фото є на грудях БУДДИ і не рахується ''свастикою'-це знак любові доброти світл
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Проголосовавшие за еврея 75% ни когда подобного не сделают, да и проголосовавшие против в основной своей массе то же, в основном выгода от провокации для путлера, дестабилизация, ну и частично у зинки лолитки, как ход в информационной войне за власть.
Ну и информацию об этом я встретил вчера -
"Robert Chenk

Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине"
Рога торчат, сразу видно из какого источника он ее вытянул.
И даже не по тому что на а потому в Украине говоря о событиях в Украине, Украина не упоминается. Освещение события мордором более оперативно и возможно было под контролем.
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Удали всё, одни тролляки за распродажу украинской земли пока украинцы сидят в окопах.
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Пан Якоб! Мой комментарий не удалил ЦЕНЗОР. Просто началась ВТОРАЯ страница. Перйдите на первую страницу. С почтением, старец Антипа
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Вот так вот, из за нескольких десятков прохиндеев, страдает целый народ.
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Вся деятельность порохоботов и их мародёра- разжигание межнациональной ненависти, и чем больше будет их истерических выступлений, тем больше украинцев будут голосовать за опоблоковцев, потому что, простых людей пугает эта националистическая разнузданасть.
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Зебілон, а шо, Петя вже не Вальцман? Чи в методичках це вже зникло?
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Правильно,пусть ЗЕбуиновые ЗЕвреи боятся,ато вдруг Пеца в декабре путч устроит)>)
У Пороха была страшилка путиннападет,а у ЗЕбила-порохпутчустроит.
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А чому немає такого "масового" обговорення, коли оскверняють памятникі воїнам УПА, голодомору,Героям небесної сотні, героям загиблим на війні з росією.??? Дайте відповідь
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Тому що то є внутрішні українські проблеми, які не зачіпають світову спільноту, на відміну від еврейської проблеми, яку завжди використовують на сто відсотків.
А може й тому що справа таки у гідності, еврейська гідність вища за українську, як сам себе не поважаєш то марно очікувати поваги від інших.
Отож справа у нас самих.
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за тим як видаляють коментарі можна судити де "собака порилась"...

цікаво так,сидить якесь чучело в окулярах щось читає,щось видаляє...кофе тайм чучело...
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Помітив закономірність. Чим більше крику про слов'ян і братсьтво - тим більш нацменська морда у крикуна, і тим меньш у крикуна слов'янського - типові нацмени. І тим частише крикун працює на своїх справжніх племенних робичив - ординців.
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