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Все про:гелікоптер (211) ВМС (425)

 Морська авіабригада ВМС освоює модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В. ФОТО

У межах льотної підготовки особового складу в морській авіаційній бригаді Військово-Морських сил ЗСУ відбулися польоти. У повітря піднімалися вертольоти Ка-27, Ка-226 та модернізований Мі-8МСБ-В, який бригада нещодавно отримала на озброєння.

Нині льотний склад виконує польоти для отримання допуску до пілотування цим вертольотом, підготовка проводиться вдень і вночі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Льотний склад виконує польоти на різних висотах, тренується виконувати завдання з транспортування вантажів, бойової техніки, особового складу. Окрім цього, відпрацьовують питання повітряної розвідки та пілотування під час різних нештатних ситуацій, наприклад польоти з імітацією посадки на одному двигуні тощо.

"Вертоліт Мі-8 ми отримали нещодавно. Він здатний виконувати різні завдання - транспортні, бойові. На гелікоптері встановлені теплові відбивачі, які розсіюють теплове випромінювання, що знижує можливість ураження ракетами з тепловими головками самонаведення", - розповів льотчик-штурман вертолітної ланки льотної ескадрильї лейтенант Ігор Дейнека.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство. ФОТОрепортаж

Бортовий технік вертольота МІ-8МСБ-В старший лейтенант Максим Білий зауважив, що модернізований гелікоптер хоч схожий за своїми льотно-технічними характеристиками з М-14, але відмінності у них є. На модернізованому гелікоптері Мі-8МСБ-В встановлений новий двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В виробництва "Мотор-Січ" замість ТВ2-117. Це дало змогу поліпшити його характеристики, наприклад витрата палива знижена.

Морська авіабригада ВМС освоює модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В 01
Морська авіабригада ВМС освоює модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В 02
Фото: mil.gov.ua

Читайте: До кінця року ВМС України отримають модернізований протичовновий вертоліт Мі-14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148552
 
   
 Топ коментарі
 
Где ты увидел новые вертолеты? Совковое старье перекрашенное? Морская авиабригада ВМС осваивает модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В - Цензор.НЕТ 5744
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За пять лет один вертолет...... И после этого у кого то еще есть сомнения, что барыга мародер? Хорошо барыга со свинарчуками лапы погрел на оборонном бюджете, до сих пор свиноферму содержать может.
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Бригада лахтинских тут, як тут
«Пєрєкрашенноє совєсткоє старьє !!! Абирвалг !»
Работайте служивиє.
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На вертолете установлены тепловые отражатели, которые рассеивают тепловое излучение, что снижает возможность поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения",

вот много ума надо было, чтоб выводить выхлоп прямо под винт ?
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Выхлоп - у алкоголиков.
А у Ми-8 - реактивная струя, и куда ни выводы, она холоднее не станет..
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Реактивна струя не має бути холодною, вона має бути розсіяною, щоб теплова голова зенітної ракети не могла навестисть на джерело тепла! Чесно кажучі щось ці розсіювачі не дуже! Москалі використовують більш цікаві розсіювачі.
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Колись ще в Союзі мені попав в руки сенсор інфрачервоного наведення якоїсь ракети. Розібрав. Датчиком там служив круглий фотоелемент схожий по виду і кольору на кремнієві елементи сонячних батарей поділений на чотири, чи шість окремих секторів перед яким стояв об'єктив. Задачею системи управління в польті є за допомогою керованих стабілізаторів держати теплову пляму від двигуна, чи гарячого корпусу, чи цілі, чи вихлопу в центрі того сенсора. І ба-бах прямо в борщ)
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Теплову пляму головка самонаведення бачить тільки за рахунок різниці температур самої ГСН, охолодженої до наднизької температури рідким азотом і навколишніх випромінювачів тепла. Якщо розсіяти реактивну струю від двигуна, ГСН ракети не зможе захопити ціль і наводити на неї зенітну ракету!
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Ми-8 летит с такой скоростью, что его слышно за 2 минуты до того, как он появится.
Есть время перекурить и прицелиться из ПТУРа.
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Клятый барига мародёр разворовал армию со свинарчуками так шо прямо аж новые модернизированные вертолёты пошли в армию. О как разворовал барига.
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Где ты увидел новые вертолеты? Совковое старье перекрашенное? Морская авиабригада ВМС осваивает модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В - Цензор.НЕТ 5744
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Закуплена партия нових вертольотов у Франции , це та країна, що вашим "Мистрали " не продала
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ВОт ниже тебе хорошо ответили скопирую

Морская авиабригада ВМС осваивает модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В - Цензор.НЕТ 5978 Taronau Gwyllt

Бригада лахтинских тут, як тут Морская авиабригада ВМС осваивает модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В - Цензор.НЕТ 5978
«Пєрєкрашенноє совєсткоє старьє !!! Абирвалг !»
Работайте служивиє.
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За пять лет один вертолет...... И после этого у кого то еще есть сомнения, что барыга мародер? Хорошо барыга со свинарчуками лапы погрел на оборонном бюджете, до сих пор свиноферму содержать может.
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Лучше бы Гончарук применил свои амбиции к "Мотор Сич", вернул украденное стратегическое предприятие государству и помог предприятию наладить производство вертолетов, вот это были бы настоящие амбиции созидателя, для этого нужно иметь мозги.
Но к сожалению Гончарук примитивный торгаш и амбиции у него соответствующие.
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Тема сисек не раскрыта!Грёбаные питерки,а где обещанное"тридцать Аппачи купим"Увы, троли поросенка дерьма не замечают, ходят по дерьму, едят дерьмо,плюют дерьмом, живут с дерьмом, и даже любят и уважают дерьмо.Но,-виноват Гончарук.
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Всьо украв Порошенко(вместе с юлькой), мы в курсе, Гончарук ни в чем ни виуноват
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Та ведь не сильно его уже и вернешь, Богуслаев его давно приХватизировал и с китаезами теперь патовая ситуация - не продадим перестанут покупать его продукцию.
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Так, Мі-8 то "вражаюче видовище". Особливо, якщо він "МСБ-В"
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Бригада лахтинских тут, як тут
«Пєрєкрашенноє совєсткоє старьє !!! Абирвалг !»
Работайте служивиє.
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Но то что запчасти закупались в РФ, вы уже отрицать не сможете.
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Сколько этому молодому старичку лел?
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Ну если до этого стоял ТВ2-117 то можно предположить что пора уже геликаптёр отправлять на покой.
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Вот из-за шоколадного барыги и его верных свинарчуков наши летчики вынуждены воевать на таком отсталом совковом перекрашенном говне. Поэтому и потери такие большие.

Для флота барыга производил на "своем" приХватизированном заводе катера вместо боевых кораблей. Для летчиков перекрашивает старые допотопные совковые вертолеты, вместо производства современных. Для танкистов перекрашивают старые Т-64 вместо хотя бы Оплота-М. Для пехоты закупали броники, которые простреливаются из пистолета. Потом удивляются, почему так много танков горит, почему противник выкашивает целые подразделения, почему катера не смогли геройски победить кацапские крейсера, авиацию и ракеты.

Барыга со свинарчуками довели нас до состояния индейцев с томагавками, которые героически сражаются с бледнолицыми, вооруженными ружьями. Когда уже барыгу посадят??? Страна ждет.
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Довели? А сколько броников было в армии до 14 года??? Сколько танков было НА ХОДУ???
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... ответа не будет. Тут надо подумать... а это не научено!!! Оно горлопанить только способно и думает..что дай команду ..и танки с вертолётами и самолётами начнут вылетать с конвейеров наших заводов сотнями..и все исключительно новые !!! А что такое при полном развале хотя бы одеть и накормить....это ублюдкам не понять!!!! Оно открыв рот слушало 95 квартал... смотрело пуская слюну Слугу народа...и сейчас открыв рот слушает зелёное дерьмо... сидя по горло в дерьме...ждёт когда посадят Пороха и не понимает..что скоро его самого начнут топить...))))))
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Чекаємо, що зробить для армії клован. Надлишкове майно продасть?
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Это правильно, надо осваивать. Будет на чём через два года отметить 60-летие первого полёта МИ-8.
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Який посадять?Цим шакалам смертної кари мало!З ними не зелень ,що завтра-післязавтра скурвиться від запаху їхніх грошей,має розбиратися,а народні месники з намиленими мотузками.Конфіскація їхніх офшорів,де по три бюджети країни зашорено,має бути першочерговою задачею ще до Нового Року,поки не повтікали.А цим новим люди довірили владу не для того,аби зірки з неба хапати,а щоб швидко змести цю погань,яку викинули в двері,а вона влізла через парламентське вікно.До клітки їх сажати можна,але для того,щоб по місту повозити для сміх та обпльовування людьми.Потім послати туди,звідки дороги вже немає за всіх 13400 жертв,кров яких рівнозначно і на їх з х"лом совісті!
Слів немає-50 річною технікою піаряться мародери-вбивці!
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Гугл транслит освоил?))) Прогресс, но кацапьи рога все равно торчат...
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І до чого тут твій батько кацап-мамка йому роги наставила з поляком?
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Сколько бабла выплачивают "возмущенные налогоплательщики", что им подавай и вертолеты, и корабли и покращення, и зарплаты и прочее и прочее? Причем сию минуту и сразу все? Не нравится, что один вертик? Ну так купи ещё один, будет два. Соберитесь толпой и постройте корабль- ту же "Украину" до ума- но за свой счет... Да понятно- "чего это мы должны, бла бла бла, Порошенко"...
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Люди и так всё содержат за свой счёт: обчные налоги, военный налог,
а единственный вертолёт летает всё равно довольно низко как для флагмана.
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Только обычно о том что содержат, заявляют те, кто даже не знают какие налоги существуют, и не платят их)))
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Скільки ж ублюдків повилазило,мама- не горюй...
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