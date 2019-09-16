 Морська авіабригада ВМС освоює модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В. ФОТО

Нині льотний склад виконує польоти для отримання допуску до пілотування цим вертольотом, підготовка проводиться вдень і вночі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
Льотний склад виконує польоти на різних висотах, тренується виконувати завдання з транспортування вантажів, бойової техніки, особового складу. Окрім цього, відпрацьовують питання повітряної розвідки та пілотування під час різних нештатних ситуацій, наприклад польоти з імітацією посадки на одному двигуні тощо.
"Вертоліт Мі-8 ми отримали нещодавно. Він здатний виконувати різні завдання - транспортні, бойові. На гелікоптері встановлені теплові відбивачі, які розсіюють теплове випромінювання, що знижує можливість ураження ракетами з тепловими головками самонаведення", - розповів льотчик-штурман вертолітної ланки льотної ескадрильї лейтенант Ігор Дейнека.
Бортовий технік вертольота МІ-8МСБ-В старший лейтенант Максим Білий зауважив, що модернізований гелікоптер хоч схожий за своїми льотно-технічними характеристиками з М-14, але відмінності у них є. На модернізованому гелікоптері Мі-8МСБ-В встановлений новий двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В виробництва "Мотор-Січ" замість ТВ2-117. Це дало змогу поліпшити його характеристики, наприклад витрата палива знижена.
вот много ума надо было, чтоб выводить выхлоп прямо под винт ?
А у Ми-8 - реактивная струя, и куда ни выводы, она холоднее не станет..
Есть время перекурить и прицелиться из ПТУРа.
Taronau Gwyllt
Бригада лахтинских тут, як тут
«Пєрєкрашенноє совєсткоє старьє !!! Абирвалг !»
Работайте служивиє.
Но к сожалению Гончарук примитивный торгаш и амбиции у него соответствующие.
«Пєрєкрашенноє совєсткоє старьє !!! Абирвалг !»
Работайте служивиє.
Для флота барыга производил на "своем" приХватизированном заводе катера вместо боевых кораблей. Для летчиков перекрашивает старые допотопные совковые вертолеты, вместо производства современных. Для танкистов перекрашивают старые Т-64 вместо хотя бы Оплота-М. Для пехоты закупали броники, которые простреливаются из пистолета. Потом удивляются, почему так много танков горит, почему противник выкашивает целые подразделения, почему катера не смогли геройски победить кацапские крейсера, авиацию и ракеты.
Барыга со свинарчуками довели нас до состояния индейцев с томагавками, которые героически сражаются с бледнолицыми, вооруженными ружьями. Когда уже барыгу посадят??? Страна ждет.
Слів немає-50 річною технікою піаряться мародери-вбивці!
а единственный вертолёт летает всё равно довольно низко как для флагмана.