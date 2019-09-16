 Морська авіабригада ВМС освоює модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В. ФОТО

Нині льотний склад виконує польоти для отримання допуску до пілотування цим вертольотом, підготовка проводиться вдень і вночі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Льотний склад виконує польоти на різних висотах, тренується виконувати завдання з транспортування вантажів, бойової техніки, особового складу. Окрім цього, відпрацьовують питання повітряної розвідки та пілотування під час різних нештатних ситуацій, наприклад польоти з імітацією посадки на одному двигуні тощо.

"Вертоліт Мі-8 ми отримали нещодавно. Він здатний виконувати різні завдання - транспортні, бойові. На гелікоптері встановлені теплові відбивачі, які розсіюють теплове випромінювання, що знижує можливість ураження ракетами з тепловими головками самонаведення", - розповів льотчик-штурман вертолітної ланки льотної ескадрильї лейтенант Ігор Дейнека.

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Бортовий технік вертольота МІ-8МСБ-В старший лейтенант Максим Білий зауважив, що модернізований гелікоптер хоч схожий за своїми льотно-технічними характеристиками з М-14, але відмінності у них є. На модернізованому гелікоптері Мі-8МСБ-В встановлений новий двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В виробництва "Мотор-Січ" замість ТВ2-117. Це дало змогу поліпшити його характеристики, наприклад витрата палива знижена.





Фото: mil.gov.ua

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