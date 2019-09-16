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 День подяки відзначили в центрі Києва. ФОТОрепортаж

15 вересня за ініціативою протестантських церков та релігійних організацій в центрі столиці відбулися заходи зі святкування Дня подяки. Це свято відзначається в багатьох країнах світу.

День подяки масштабно відсвяткували в центрі Києва вже втретє поспіль, пише Цензор.НЕТ

Впродовж усього дня працювало фестивальне містечко PodyakaFest. Організатори подбали про спортивні та творчі змагання, дитячі ігри, естафети, майстер-класи та святковий концерт.

Особливе місце у програмі посів фестиваль соціальних проєктів, який складався з 4-х тематичних локацій: "Дякуємо за здоров’я", "Дякуємо за сім’ю", "Дякуємо за свободу", "Дякуємо за Україну".

На закінчення денної програми організатори провели масштабний флешмоб. Фіналом стала святкова програма за участі музичних виконавців, оркестру та спільної молитви вдячності. З головної сцени, встановленої біля Київської мерії, виступали лідери протестантських конфесій та іноземні гості, що приїхали на Свято Подяки.

За словами Координатора об’єднання релігійних та громадських організацій "Всеукраїнський Собор" О. Турчинова, святкування Дня Подяки стає в Україні доброю традицією.

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"Сильну, незалежну та заможну державу можна побудувати тільки на потужному фундаменті вічних євангельських цінностей. Саме так були побудовані великі держави світу", - підкреслив Олександр Турчинов, додавши, що саме ця мета повинна об‘єднати всіх християн України.

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День подяки відзначили в центрі Києва 28

Дивіться: У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148550
 
   
 Топ коментарі
 
Своими корнями этот праздник уходит вглубь американской истории, к самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки в 1620 году на знаменитом теперь судне «Мэйфлауэр». Они высадились после тяжёлого плавания по штормовому океану в нынешнем штате Массачусетс морозным ноябрьским днём и основали Плимутскую колонию.

Каким боком украинцы и Украина к этому празднику?
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Зебил с Богданом и дорожкой занюхали День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8521
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Зебильчик, чего ты так раздухарился? Сравни поведения Зебила, Добкина младшего и персонажей под веществами и найди 10 отличий День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6681
И об этом половина КВНа в курсе была. День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9077
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В Словакии сегодня религиозный праздник . Закрыты все магазины . Люди ходили в церковь
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Ну тыж бачиш софа мариевна тут значит дошли
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А у нас сегодня в "Захолустном"ресторане отметили день "граненого стакана".
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Сэрж ..да.., низя.у меня знакомый в 93м году бухал и решил догнаца.Нюхнул и в ящик сыграл.Та и эта Хьюстон тоже.
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Так он не тренированный был, Зебил уже лет 25 пыхтит. Опыт *****
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Подтвердить свой высер сможешь? Или,как всегда сырнул,а мозгов то нэма.
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Зебильчик, чего ты так раздухарился? Сравни поведения Зебила, Добкина младшего и персонажей под веществами и найди 10 отличий
И об этом половина КВНа в курсе была. День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9077
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Серж Пи..р,"подвердить" это не значит обратно высраца.
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Слухайте, а що для Вас це має таке значення? Ви що поміняєте до нього своє віношення, якщо впевнитесь, що він там нюхнув чи пихнув?
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Звісно ні.Нехай Серожа Пи..р підтвердить те,що він написав на рахунок 25 років
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Типичный зебил. Его Зебил ведет себя как типичный наркомат, фальсифицирует сдачу анализов, а зебилы орут "Какие ваши доказательства" День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 605
Скажи еще что Добкин младший не наркет, пи...с зеленый День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6395
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Тоже об стенку любишь потереться после чека? День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1489
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Ну, а якщо не 25 років, а 12,5, Вас це заспокоїть?
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С 1996 года дует точно. Это в квновской тусне все знают. Пробовал наверное еще раньше, до КВНа.
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Не понял,пэтина тема,а его нэма.Нема на чём попиарится.
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Зебилу шаурмы не досталось, пришлось отмечать дома, с Богданом День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4411
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Своими корнями этот праздник уходит вглубь американской истории, к самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки в 1620 году на знаменитом теперь судне «Мэйфлауэр». Они высадились после тяжёлого плавания по штормовому океану в нынешнем штате Массачусетс морозным ноябрьским днём и основали Плимутскую колонию.

Каким боком украинцы и Украина к этому празднику?
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Каким?
Надо выращивать гусей и индеек. И уметь их готовить в ресторанах. Осень пришла - птицу на стол
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праздник наших партнеров--это и наш праздник? День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4756
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Так у них там много разных праздников. И партнеров у нас тоже больше, чем один.

По-моему, это отголоски все того же тупого карго-культа.
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Ти б спочатку ознайомився, що означає поняття «КАРГО - КУЛЬТ», а потім би пояснив, яким воно боком до твого тексту.

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Я не вижу никакого отношения данного праздника к нашему Thanksgiving, который празднуется в четверг в конце ноября. Если нация хочет, кого-то и за что-то отблагодарить она имеет право делать это когда угодно, где угодно и как угодно. Кто сказал, что День Благодарения это эксклюзивно американский праздник и должен ассоциироваться с индейкой и индейцами?
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Герхард писатель ?
«"Сильную, независимую и богатую державу можно построить только на мощном фундаменте вечных евангельских ценностей. Именно так были построены великие державы мира", - подчеркнул Александр Турчинов, добавив, что именно эта цель должна объединить всех христиан Украины Источник: https://censor.net.ua/p3148550»
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в Киеве хорошо помнят одного симпатика мощного фундамента вечных евангельских ценностей
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Не забивай собі голову всякою фуйньой.
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Ти про Черновецького?
Порівнюєш його з Турчиновим?
От ти палець від того чим грають на роялі відрізняєш?
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различаю не переживай за меня) с первого раза не понятно было?
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Каким боком украинцы и Украина к этому празднику?

В этот день в Украине принято благодарить Америку за морально-материальную поддержку. День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1051
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ну, а виновник торжества, он же Бог, посетил данное мероприятие?)
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посетил,Бог всегда с нами,даже если мы в него не верим...ты можешь не верить в Бога,но Бог всегда будет верить в тебя
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Он Турча послал,та и отходняк наверно ловит
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Омерига близька, як ніколи. Будем дякувати америкоїдному боженьці за перший врожай, зібраний мігрантами з Англії в першій колонії на континенті. А заодно і долучимось до однієї з таких "рідних" нам сект всіляких баптисто-єгово-50-ників. Зі штаб-квартирами (чиста випадковість) - у осередку свободи і демократії на планеті
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А что у вас в Украине до сих пор есть дискриминации по религиозному и конфессиональному признакам? Как в рашке? Может тогда скажите откуда в США появились украинские "секты" пятидесятников? Может с Марса? Лично я - атеист и таких, как я у нас много, но это не даёт нам право осуждать, критиковать или проявлять нетерпимость, к кому либо в плане религии. У нас это ТАБУ.
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?
А проведение данного праздника, не есть ли доказательством ОТСУТСТВИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ по перечисленньім Вами пунктам?
А на ********* да, там Евангелистьі под запретом. Как ИГИЛ.
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Вообще-то, своим комментом я призвал Sirius Aquila быть терпимым и не обзывать других сектами. А в рашке, вы будете удивлены сколько там "сект" под запретом. Кстати, последние санкции также были введены и за дискриминацию и откровенное приследование свидетелей Иеговы.
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Ок. Деструктивний культ (синонім слова секта).
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Толєрастія ґалавнова мозґа це називається
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А якшо прилетіло - то кому дякувати???


День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3686
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Вас тут так багато - а де ви були на День Незалежності???
День подяки відзначили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5991
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Чем больше молимся - тем больше просираем.
Все хорошие, все правильные, но вместо работать - помолиться треба
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