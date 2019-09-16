 День подяки відзначили в центрі Києва. ФОТОрепортаж

День подяки масштабно відсвяткували в центрі Києва вже втретє поспіль, пише Цензор.НЕТ.

Впродовж усього дня працювало фестивальне містечко PodyakaFest. Організатори подбали про спортивні та творчі змагання, дитячі ігри, естафети, майстер-класи та святковий концерт.

Особливе місце у програмі посів фестиваль соціальних проєктів, який складався з 4-х тематичних локацій: "Дякуємо за здоров’я", "Дякуємо за сім’ю", "Дякуємо за свободу", "Дякуємо за Україну".

На закінчення денної програми організатори провели масштабний флешмоб. Фіналом стала святкова програма за участі музичних виконавців, оркестру та спільної молитви вдячності. З головної сцени, встановленої біля Київської мерії, виступали лідери протестантських конфесій та іноземні гості, що приїхали на Свято Подяки.

За словами Координатора об’єднання релігійних та громадських організацій "Всеукраїнський Собор" О. Турчинова, святкування Дня Подяки стає в Україні доброю традицією.

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"Сильну, незалежну та заможну державу можна побудувати тільки на потужному фундаменті вічних євангельських цінностей. Саме так були побудовані великі держави світу", - підкреслив Олександр Турчинов, додавши, що саме ця мета повинна об‘єднати всіх християн України.

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