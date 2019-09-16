 День подяки відзначили в центрі Києва. ФОТОрепортаж

День подяки масштабно відсвяткували в центрі Києва вже втретє поспіль, пише Цензор.НЕТ.
Впродовж усього дня працювало фестивальне містечко PodyakaFest. Організатори подбали про спортивні та творчі змагання, дитячі ігри, естафети, майстер-класи та святковий концерт.
Особливе місце у програмі посів фестиваль соціальних проєктів, який складався з 4-х тематичних локацій: "Дякуємо за здоров’я", "Дякуємо за сім’ю", "Дякуємо за свободу", "Дякуємо за Україну".
На закінчення денної програми організатори провели масштабний флешмоб. Фіналом стала святкова програма за участі музичних виконавців, оркестру та спільної молитви вдячності. З головної сцени, встановленої біля Київської мерії, виступали лідери протестантських конфесій та іноземні гості, що приїхали на Свято Подяки.
За словами Координатора об’єднання релігійних та громадських організацій "Всеукраїнський Собор" О. Турчинова, святкування Дня Подяки стає в Україні доброю традицією.
"Сильну, незалежну та заможну державу можна побудувати тільки на потужному фундаменті вічних євангельських цінностей. Саме так були побудовані великі держави світу", - підкреслив Олександр Турчинов, додавши, що саме ця мета повинна об‘єднати всіх християн України.
И об этом половина КВНа в курсе была.
Скажи еще что Добкин младший не наркет, пи...с зеленый
https://www.youtube.com/watch?v=ouwz2bL5Re0
https://www.youtube.com/watch?v=********-Lo
И вот этот https://www.youtube.com/watch?v=********-Lo
Каким боком украинцы и Украина к этому празднику?
Надо выращивать гусей и индеек. И уметь их готовить в ресторанах. Осень пришла - птицу на стол
По-моему, это отголоски все того же тупого карго-культа.
«"Сильную, независимую и богатую державу можно построить только на мощном фундаменте вечных евангельских ценностей. Именно так были построены великие державы мира", - подчеркнул Александр Турчинов, добавив, что именно эта цель должна объединить всех христиан Украины Источник: https://censor.net.ua/p3148550»
Порівнюєш його з Турчиновим?
От ти палець від того чим грають на роялі відрізняєш?
В этот день в Украине принято благодарить Америку за морально-материальную поддержку.
А проведение данного праздника, не есть ли доказательством ОТСУТСТВИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ по перечисленньім Вами пунктам?
А на ********* да, там Евангелистьі под запретом. Как ИГИЛ.
Все хорошие, все правильные, но вместо работать - помолиться треба