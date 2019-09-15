 Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною". ФОТО

На банері фото Медведчука з підписом "Адвокат" і виділеними словами "ад" і "кат", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.
Зазначається, що Віктор Медведчук - давній партнер власників "Динамо" братів Суркісів і кум президента РФ Володимира Путіна.
За радянських часів він був адвокатом українського поета і дисидента Василя Стуса, який помер в 1985 році в Росії в тюремному карцері табору особливого режиму.
Медведчука часто звинувачують в тому, що він захищав Стуса з порушенням адвокатської етики. Медведчук намагався домогтися, щоб з фільму про Стуса були прибрані сцени з ним, а недавно подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані, який працює над книгою про Стуса.
Зазначимо, що матч 7-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Десною", що відбувався на НСК "Олімпійський", завершився з рахунком 1: 2.
Год вроде 98ой..Во всех городах валялись на полу предвыборные карточки:Кравчук,Марчук,Онопенко,Медведчук,Суркис...
Было время доказать.Или ничего нет,или не хотели.Третьего не дано.
блін..тупорилі фейки задовбали((
гра Дубля Динамо достойна..
ультра наці( натовп) сильні лише в кричалках..не в організації..
для того,щоб завалити Медведчука (охороняється ФСБ-ШНИКАМИ) ПОТРІБНО ЧОЛОВІК 20 І МІСЯЦІ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ.. А ЩЕ НАЙБІЛЬША ПРБЛЕМа-ОДИН З 5-ТИ ВИЯВИТЬСЯ СЕКСОТОМ..
нехай на серце ляже ваготою
моя земля з рахманною журбою.
Хай сходить співом горло солов'я
в гаю нічному. Пам'яте, верни
із чебреця, із липня жаротою.
Хай яблука останнього достою
в мої, червонобокі, виснуть сни.
Нехай Дніпра уроча течія
бодай у сні у маячні струмує,
і я гукну. І край мене почує.
Верни до мене, пам'яте моя.
над "Динамо"Михайличенка,котрий так добре вивчив і знає свою команду
Политика стравливания и ненависти никуда не делась и дает свои результаты. 13% & 8% избирателей ведутся на эту туфту.