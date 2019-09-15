 Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною". ФОТО

На банері фото Медведчука з підписом "Адвокат" і виділеними словами "ад" і "кат", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

Зазначається, що Віктор Медведчук - давній партнер власників "Динамо" братів Суркісів і кум президента РФ Володимира Путіна.

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За радянських часів він був адвокатом українського поета і дисидента Василя Стуса, який помер в 1985 році в Росії в тюремному карцері табору особливого режиму.

Медведчука часто звинувачують в тому, що він захищав Стуса з порушенням адвокатської етики. Медведчук намагався домогтися, щоб з фільму про Стуса були прибрані сцени з ним, а недавно подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані, який працює над книгою про Стуса.

Зазначимо, що матч 7-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Десною", що відбувався на НСК "Олімпійський", завершився з рахунком 1: 2.