EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  7265  122
Все про:Динамо (125) Київ (6492) Медведчук (501) Стус (28)

 Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною". ФОТО

Вболівальники "Динамо" під час матчу 7-го туру УПЛ з "Десною" вивісили банер із зображенням одного з лідерів політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

На банері фото Медведчука з підписом "Адвокат" і виділеними словами "ад" і "кат", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

Банер із Медведчуком і виділеними словами ад і кат вивісили вболівальники Динамо під час матчу з Десною 01

Зазначається, що Віктор Медведчук - давній партнер власників "Динамо" братів Суркісів і кум президента РФ Володимира Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Медведчука могли нашкодити звільненню полонених, - Полозов

За радянських часів він був адвокатом українського поета і дисидента Василя Стуса, який помер в 1985 році в Росії в тюремному карцері табору особливого режиму.

Медведчука часто звинувачують в тому, що він захищав Стуса з порушенням адвокатської етики. Медведчук намагався домогтися, щоб з фільму про Стуса були прибрані сцени з ним, а недавно подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані, який працює над книгою про Стуса.

Зазначимо, що матч 7-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Десною", що відбувався на НСК "Олімпійський", завершився з рахунком 1: 2.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148540
 
   
 Топ коментарі
 
Ця гнида не повинна вільно відчувати себе на українській землі. Молодці хлопці.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Если он беспрепятственно будет вести бурную политическую ....
Год вроде 98ой..Во всех городах валялись на полу предвыборные карточки:Кравчук,Марчук,Онопенко,Медведчук,Суркис...
Было время доказать.Или ничего нет,или не хотели.Третьего не дано.
 показати весь коментар
 
Ванга говорила и за Ад и за Вовын Кат.потом она прошлась по Керченскому мосту..."Там все природа будет контролировать. Геологическое строение, насколько часто будут "стрелять" грязевые вулканы, какой будет сейсмическая активность в этом регионе, насколько мощными будут ураганные ветра, как пойдет просадка, потом она видит сильную вибрацию земли под космическими войсками,расположенными в Крыму,видит кривые лица кремлёвской власти и счастливые лица украинского народа Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 2478
 показати весь коментар
 
Геологическое строение -це Ванга сказала? Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 42

блін..тупорилі фейки задовбали((
 показати весь коментар
 
 
Не будьте таким серьёзным - Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 139 це Ванга сказала.
 показати весь коментар
 
Здесь по моему больше притензий к Суркисам, которые из всемирно известной команды "Динамо", превратили во всемирную команду - ПОЗОРА, которая проигрывает любым колхозным командам, позоря имя Великого Лобановского.
 показати весь коментар
 
 
ну чого ж..
гра Дубля Динамо достойна.. Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 1305
 показати весь коментар
 
Було б краще якщо б Медведчука на банері повісили, для наглядності.
 показати весь коментар
 
 
Скажите пожалуйста, кто вот эти все хлопцы которые с факелами по улицам ходят в честь Бандеры, УНР и т.д. кричащие - смерть ворогам, почему при таких громких лозунгах и шествиях Медведчука и др. российских подкидышей еще не завалили?
 показати весь коментар
 
тому що
ультра наці( натовп) сильні лише в кричалках..не в організації..
для того,щоб завалити Медведчука (охороняється ФСБ-ШНИКАМИ) ПОТРІБНО ЧОЛОВІК 20 І МІСЯЦІ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ.. А ЩЕ НАЙБІЛЬША ПРБЛЕМа-ОДИН З 5-ТИ ВИЯВИТЬСЯ СЕКСОТОМ..
 показати весь коментар
 
 
Стус ВасильВерни до мене, пам'яте моя,
нехай на серце ляже ваготою
моя земля з рахманною журбою.
Хай сходить співом горло солов'я
в гаю нічному. Пам'яте, верни
із чебреця, із липня жаротою.
Хай яблука останнього достою
в мої, червонобокі, виснуть сни.
Нехай Дніпра уроча течія
бодай у сні у маячні струмує,
і я гукну. І край мене почує.
Верни до мене, пам'яте моя.
 показати весь коментар
 
 
нЕ ЗАБУДЕМО ПРИВІТАТИ ДЕСНУ З пЕРЕМОГОЮ ! Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 3183
над "Динамо"Михайличенка,котрий так добре вивчив і знає свою команду Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною" - Цензор.НЕТ 9238
 показати весь коментар
 
 
Порошенко с Медведчуком давно обо всем договорились. Вспомните эпизод из «Слуги народа», когда олигархи говорят своим политическим представителям в Парламенте: «Ты будешь ненавидеть русскоговорящих, а ты - україномовних! Ты за таможенный союз, а ты - за НАТО!»… и т.д.

Политика стравливания и ненависти никуда не делась и дает свои результаты. 13% & 8% избирателей ведутся на эту туфту.
 показати весь коментар
 
 
Таки футбольні фани у нас патріоти. Респект.
 показати весь коментар
 
где правый сектор нац дружины с14 уна унсо нац корпус? почему как при порошенко не ходите сейчас к этому животномуvthndtxere не пикетируете свинарчуки уже в слуге народа кстати а не за гратами да и Аваков новое лицо тоже той самый
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору