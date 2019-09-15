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Все про:біблотека (23) діаспора (138) Дніпропетровськ (1144) Маккейн (132) Філатов (206)

 Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

У Дніпрі відкрили бібліотеку української діаспори імені американського сенатора Джона Маккейна. Вона буде діяти в будівлі Центральної міської бібліотеки.

Унікальна для країни бібліотека містить літературу, документи, фотографії, платівки, газети і журнали, які тривалий час зберігалися в США, Німеччині, Бразилії, Аргентині та Канаді, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вартість видань експерти оцінюють у майже мільйон гривень.

Громаді Дніпра представники української діаспори передали все безкоштовно. Ідея заснувати унікальну книгозбірню у Дніпрі належить міському голові Борису Філатову. 

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"У Дніпрі має бути місце, звідки надалі розповсюджуватиметься українізація. Повинно бути серце. Це - не просто бібліотека. Для мене це - точка збирання. Я знаю, що саме сюди поїдуть люди з усієї України. Дніпро - місто, котре зупинило "російську весну". Це - становий хребет незалежності країни. Місто волонтерів і добровольців", - сказав Борис Філатов.

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Так, торік навесні під час робочої поїздки до США очільник міста познайомився з професором українського походження Володимиром Пилишенком. 

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Саме він погодився передати частину свого книжкового надбання, яке збирав протягом усього життя, у фонд майбутньої дніпровської бібліотеки. "Я люблю книжки. Такого випадку, щоб викидати книгу, - у мене не було. Я збирав ту бібліотеку. У Борисі Альбертовичі (мер Дніпра Борис Філатов. - Ред.) я побачив людину, яка дбає про народ. Яка приїздила в Америку не жити нашими надбаннями, а побачити: чого можна навчитися і що привезти із собою, щоб поліпшити життя тут", - розповів пан Пилишенко.

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Фонд Бібліотеки імені Джона Маккейна – це близько 5 тис. книг, найстаріші з яких датовані початком минулого століття. Видання мають не просто бібліографічну цінність, а й історичне значення. На низці примірників збереглися оригінальні підписи відомих постатей.

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У бібліотеці можна знайти, зокрема, "Основи Конституції УНР", "Святе Євангеліє", видання, що описують Голодомор в Україні 1932-33 років, а також примірники книг про Організацію українських націоналістів. Тут є одне з найповніших в Україні зібрання томів "Літопису Української повстанської армії". Крім цього, є екземпляр агітаційної летючки 50-х років минулого століття, бойові накази, мапи, кліше для бофонів українських повстанців 40–50-х років (однобічні грошові квитанції з фіксованим номіналом. - Ред), а також англомовні видання, котрі розповідають історію єврейського народу.

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Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі 10

Під книгозбірню виділено залу на першому поверсі Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23). Користуватися нею можуть усі охочі – для цього потрібно лише пройти безкоштовну реєстрацію у читальні.

Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі 11
Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі 12
Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148527
 
   
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять містеру Маккейну.
Шкода, що рано пішов.
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Велика була Людина,справжній друг України,і завзятий ворог кацапів.
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Маккейн добрый друг Украины.
Хорошее дело сделал Филатов, эта библиотека такая себе точка отсчета
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Вічна пам'ять містеру Маккейну.
Шкода, що рано пішов.
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Пока американец боролся за Украину наш бывший гидрант ходил и отсекал гражданских Библиотеку украинской диаспоры им. Маккейна открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 8724
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Я сам избиратель Владимира Александровича, но давайте не будем уподобляться нашим опонентам и не использовать ложь?
Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 7038
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Вы решили доканать зебов, ведь по другому они не могут?
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Велика була Людина,справжній друг України,і завзятий ворог кацапів.
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Интересно, кто первый скажет что Филатов вор?
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Потому что срут как все плохо в любой теме.
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Представители диаспоры передали бесплатно библиографических раритетов на миллион гривен. Филатов, наверное, не украдёт ни одного фолианта. А зачем ему? У него для этого есть мост...
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Маккейн добрый друг Украины.
Хорошее дело сделал Филатов, эта библиотека такая себе точка отсчета
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Надеюсь додумаются оцифровать и выложить в общий доступ.Пока все цело
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Для паРаши такие материалы пострашнее складов вооружения, не просто так в Москве библиотека сгорела, сгорели доказательства...
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Великий был человек, хотя и из богатой семьи. Не чита соевому мародёру с папашкой вором. Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3895
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> Великий был человек, хотя и из богатой семьи <

...
Дідько, як же ж совок спотворив менталітет... "З багатої сім'ї" - все, ґавтоматично мінус 100500 в карму, і вже треба КРОВЬЮ СМЬІВАТЬ!!!111 "позор происхождения из паразитов и угнетателей" - бо треба бути або тупим лінивим п'янделигою "из деревенской беднотьі", або п'янделигою міським, якому нічого технологічніше кувалди не можна в руки давати з пролетаріату... "дети рабочих", блть...
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Не каждый золотой мальчик пойдёт воевать во Вьетнам, будет сбит, просидит у гуков дохера лет в плену и более того откажется, чтобы его одного освободили в то время как сокамерники продолжат находиться в плену. Назови мне "НЕСОВОК" подобный пример из истории Украины вплоть до Киевской Руси, а потом что-то мычи о совке. Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4715 жду.
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Корові своїй будеш казати, коли їй мичати.
Навчися спілкуватися, перш ніж чогось там "чекати".
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Панэ вы нэ оцинылы свойих сыл и тришкы обдристалыся. Раджу, перед тым як кыдатыся на людей яки на голову высчэ вас за эрудициею, 25 раз подумати(ну хочаб 8 Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9158). А покы йдьть пидмывайтеся панэ совок. В крайинах сходу якою Украйина мэнтально йе не принято багатим дитяткам воюваты, для цього трэба маты стэржень арыстократычнойи элиты, а не буты крипаком в сьомому поколинни.
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А українську розкладку кейборда не судилося увімкнути? Посоромились би, бо чому відвідувачі форуму мають випробовувати борошна, читаючи оте, що ви написали...
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Ну хоч десь Маккейна оцінили. А то вже й надію втратили, що хтось похвалить.
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Добра й гідна справа на честь сенатора Маккейна Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 479 Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9693
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а также англоязычные издания, рассказывающие об истории еврейского народа. Источник: https://censor.net.ua/p3148527\\\\\\\\\\\\\\

Жаль, думал пойти - вдруг там есть об истории народа Мбумбату-Мгабуто, из центральносахарского оазиса Трупо-Группо... а они только каких-то бедуинов, или как там пастухи называются, сунут(((
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Сейчас зедебилы начнут мычать что библиотеку на хлеб не намажешь
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Про мародера и сою уже зебилы выше отквакали
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От ви цікавий ! А навіщо зебілам бібліотека , та ще й ім Маккейна ?? Вони ж книжок не читают - в них свати , 95 квартал , президент на роялі чимось граї - ото ЇХ культура та мистецтво !!
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Филатов шото хиреет, болен или шо такое？
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Та не, тут шото нездравое. Хотя рашен еще то зло, тьфу
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Маккейн друг Украины навсегда! Слава Герою!
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Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 670

Джон Сидней Маккейн III (29 августа 1936г - 25 августа 2018г)
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вин кожден мисяць кров свою пролывав потворо! А ты його соплэю клычэш! Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2464
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Так, не каждый месяц, а всего месяц. Второе, не кровь, а вискарь он проливал. Третье, не на фронте, а в глубоком тылу боролся льошинка миноминьетчик
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Дольф Лундгрен уволился из флота по окончанию положенного срока службы.
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- как пройті в бібліотєку?
- в трі часа ночі!
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цензор нет, спробуйте в коментаріях блокувати українофобів.

не розумію чому в Україні українці сама незахищена нація ?
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У Филатова уже начались выборы.
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