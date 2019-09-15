 Бібліотеку української діаспори ім. Маккейна відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Унікальна для країни бібліотека містить літературу, документи, фотографії, платівки, газети і журнали, які тривалий час зберігалися в США, Німеччині, Бразилії, Аргентині та Канаді, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вартість видань експерти оцінюють у майже мільйон гривень.
Громаді Дніпра представники української діаспори передали все безкоштовно. Ідея заснувати унікальну книгозбірню у Дніпрі належить міському голові Борису Філатову.
"У Дніпрі має бути місце, звідки надалі розповсюджуватиметься українізація. Повинно бути серце. Це - не просто бібліотека. Для мене це - точка збирання. Я знаю, що саме сюди поїдуть люди з усієї України. Дніпро - місто, котре зупинило "російську весну". Це - становий хребет незалежності країни. Місто волонтерів і добровольців", - сказав Борис Філатов.
Так, торік навесні під час робочої поїздки до США очільник міста познайомився з професором українського походження Володимиром Пилишенком.
Саме він погодився передати частину свого книжкового надбання, яке збирав протягом усього життя, у фонд майбутньої дніпровської бібліотеки. "Я люблю книжки. Такого випадку, щоб викидати книгу, - у мене не було. Я збирав ту бібліотеку. У Борисі Альбертовичі (мер Дніпра Борис Філатов. - Ред.) я побачив людину, яка дбає про народ. Яка приїздила в Америку не жити нашими надбаннями, а побачити: чого можна навчитися і що привезти із собою, щоб поліпшити життя тут", - розповів пан Пилишенко.
Фонд Бібліотеки імені Джона Маккейна – це близько 5 тис. книг, найстаріші з яких датовані початком минулого століття. Видання мають не просто бібліографічну цінність, а й історичне значення. На низці примірників збереглися оригінальні підписи відомих постатей.
У бібліотеці можна знайти, зокрема, "Основи Конституції УНР", "Святе Євангеліє", видання, що описують Голодомор в Україні 1932-33 років, а також примірники книг про Організацію українських націоналістів. Тут є одне з найповніших в Україні зібрання томів "Літопису Української повстанської армії". Крім цього, є екземпляр агітаційної летючки 50-х років минулого століття, бойові накази, мапи, кліше для бофонів українських повстанців 40–50-х років (однобічні грошові квитанції з фіксованим номіналом. - Ред), а також англомовні видання, котрі розповідають історію єврейського народу.
Під книгозбірню виділено залу на першому поверсі Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23). Користуватися нею можуть усі охочі – для цього потрібно лише пройти безкоштовну реєстрацію у читальні.
Шкода, що рано пішов.
Хорошее дело сделал Филатов, эта библиотека такая себе точка отсчета
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Дідько, як же ж совок спотворив менталітет... "З багатої сім'ї" - все, ґавтоматично мінус 100500 в карму, і вже треба КРОВЬЮ СМЬІВАТЬ!!!111 "позор происхождения из паразитов и угнетателей" - бо треба бути або
тупим лінивим п'янделигою"из деревенской беднотьі", або п'янделигою міським, якому нічого технологічніше кувалди не можна в руки даватиз пролетаріату... "дети рабочих", блть...
Навчися спілкуватися, перш ніж чогось там "чекати".
Жаль, думал пойти - вдруг там есть об истории народа Мбумбату-Мгабуто, из центральносахарского оазиса Трупо-Группо... а они только каких-то бедуинов, или как там пастухи называются, сунут(((
Джон Сидней Маккейн III (29 августа 1936г - 25 августа 2018г)
- в трі часа ночі!
не розумію чому в Україні українці сама незахищена нація ?