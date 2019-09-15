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 Суспільство
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Все про:тварини (137) марш (234) права (28) Олег Богачук (890)

 Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники маршу закликали відмовитися від вбивства тварин заради прожитку, одягу або розваг. Багато хто привів з собою на ходу домашніх тварин.

У столичному марші взяли участь кілька тисяч осіб, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вони зібралися в парку Шевченка. Багато хто прийшов з домашніми вихованцями, деякі - самі одягалися в костюми тварин.

Автор фото і відео - Олег Богачук

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З розташованої біля пам'ятника Тарасу Шевченку сцени перед зоозахисниками виступили співачка Джамала, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, ексглава МОЗ Уляна Супрун і солістка гурту "Крихітка" Олександра Кольцова. Був на мітингу і колишній народний депутат Олег Ляшко.

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Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 08
Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 09

Учасники акції вимагали заборонити експлуатацію тварин, роботу притравочних станцій, масове вбивство безпритульних тварин. Вони закликали відмовитися від використання тварин для тестування косметики і парфумерії. А для звірів, які постраждали від діяльності людини, відкрити реабілітаційні центри.

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З парку Шевченка вони пройшли вул. Володимирською до Михайлівської площі, а звідти вирушили в Маріїнський парк.

Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 15Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 16Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 17Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 18Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 19

Подібна акція відбувається в Україні вже втретє. За словами організаторів, цього разу хода відбулася в 24 містах і на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. Там учасники експедиції вийшли із закликами припинити знущання на притравочних станціях і в дельфінаріях.

Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 20

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148525
 
   
 Топ коментарі
 
Забежавший на территорию больницы бультерьер вылечил троих страдающих параличом ног и еще двоих избавил от запоров...
🤗
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Тварин треба захищати, а виборців узеленського не потрібно.
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Таких много на самом деле, лишь бы квартиры бесплатно давали и колбаса по 2.20, это они
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Людина повинна намагатися бути такою, якою її бачить її собака.
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чего-то перестарались с этим. Больше половины Рады клоунов-циркачей набрали
Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України - Цензор.НЕТ 1217
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а шо то в памаранчевому за тварина? її теж не мона їсти?
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Богдан, а це не ти справа рекламуєш вироби з під свого вождя?
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1. у меня нет вождей
2. у меня нет рекламы
3. реклама скорее всего контекстная и персонализирована специально для вас
4. судя по вашему возмущению по поводу этой персонализированной рекламе, то у меня для вас плохие новости...
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дайте людям жити достойно, не змушуйте їсти собак, котів та волністих попугайчікофф!!!
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Гниды руками баранов разлагают общество уравнивая человека со скотиной.

Марши *********, борцов за права животных, за феминизацию (уничтожение) женщин и прочее гавно...

Заказует это, как мне высказали мнение, Сорос - с целью превращения прочего быдлонаселения в рабочий скот.
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Рептилоїди, планета Нібіру, світовий уряд та інше) сильно на тебе впливають марші веганів, геїв та грінпісів? Як спав із жінкою- так і спиш, як їв м'ясо- так і їси, як носив шкіряне взуття та куртку- так і носиш. Не звертай уваги, і все.
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Та ні - це неправильно "не звертай уваги"!
Вони потроху привчають до того що немає різниці між людиною і твариною.
І малеча, яка це бачить, вже не буде на це гостро реагувати.
І ************ закони - як зараз - за вбивство людини і тварини дають однаково - по 6 років.

Хоча - якщо бидло дозволяє собі бути бидлом - може ж так і повинно бути... ... ...
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Малеча може багато чого бачити, проте основний потік інформації вона бере від батьків та однолітків. І якщо мама їсть м'ясо, тато їсть м'ясо, то й дитина буде їсти м'ясо, якщо не увімкнеться якийсь протестний механізм. Отже, до кожного підхід персональний.
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Забежавший на территорию больницы бультерьер вылечил троих страдающих параличом ног и еще двоих избавил от запоров...
🤗
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Хорошо отношусь к животным,но люблю мясо,и хотелось бы посмотреть кто мне запретит есть мясо,хочу взглянуть в глаза той скотине.
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ЗАПРЕТЯТ ТЕ ЖЕ, КТО НЫНЕ ЗАПРЕЩАЕТ КУРИТЬ. ИМ ВСЁ РАВНО ЧТО ЗАПРЕЩАТЬ.

ТОЛЬКО Я ТОГДА БУДУ ЕСТЬ ВЕГАНОВ
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Травоядные обычно худые, особо не насытишся!
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Та ні, поправляються якраз на вуглеводах- булочки, макарошки, рис, картопля. Бачив колись товстого лева, вовка чи рись?)
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Збілам не потрібні ні країна , ні віра , ні свобода і ні ТВАРИНИ ! Їм порібен дешевий газ ,
ковбаса за 2-20, свати по телевізору , евробляхи і висока зарплата за те, що він на роботі
дурника проваляв за 8 годин
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А ведь когда-то в совке бродячих псин отстреливали и все были довольны. А сейчас пофиг, пусть кусают детей, лишь бы эти дауны(борца за права животных) не взвыли.
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ЗАЧЕМ БРОСАТЬСЯ ИЗ КРАЙНОСТИ В КРАЙНОСТЬ? ОДНИ ВОН НА МАРШИ ХОДЯТ, ДРУГИЕ УБИВАТЬ ХОТЯТ. Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України - Цензор.НЕТ 9051
ЗАНИМАТЬСЯ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПОМЕЩЕНИЕ ИХ В ПРИЮТЫ (ИЛИ ОТДАВАТЬ "БОРЦАМ ЗА ПРАВА ЖИВОТНЫХ") - ЭТО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИМХО.
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Ну вот и организуй у себя дома приют и занимайся стерилизацией. А пока псины кусают проходящих людей, люди имеют полное право вывозить их в лес в багажнике.
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Я НА МАРШИ НЕ ХОЖУ И ЗА ПРАВА ЖИВОТНЫХ НЕ РАТУЮ. НО УБИВАТЬ ЖИВОТНОЕ ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО ЕМУ НЕ ПОВЕЗЛО РОДИТЬСЯ БЕЗДОМНЫМ - ЭТО ВАРВАРСТВО.
А пока псины кусают проходящих людей, люди имеют полное право вывозить их в лес в багажнике. - ЗНАЧИТ И ДРУГИЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО ВЫВОЗИТЬ В БАГАЖНИКЕ В ЛЕС ТЕХ "ЛЮДЕЙ", ЧТО ВЫВОЗЯТ В БАГАЖНИКЕ ЖИВОТНЫХ
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Если бы люди относились к животным с добротой и пониманием, то в мире не было бы войн. Не было бы того, что сейчас творится у нас в стране. Потому, что вот такие, как Вы, увозят в багажнике сначала собак, а потом и людей. Нужно быть добрее. Человек - всего лишь одно из звеньев в цепочке, которая называется "Её величество Природа". Любви ко всему живому необходимо учить ребенка с пеленок. Чтобы потом мы не удивлялись - откуда в стране бандитизм, убийства и война. (Эта точка зрения - моя. Ваша - мне понятна. И я её НЕ разделяю. Категорически).
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Відстрелювати потрібно таких ЯК ТИ !! Бо тварина не винна , що народилась і, а щоб не було
бродячих тварин то потрібно виконувати програму стеріалізації ! А Тобі в совок , зебіл !
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оо, электроральная база пэдраалексееча подъехала.
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У нас в центрі міста всі собаки стерилізовані та чіповані. Абсолютно неагресивні. Проте гадять на дит.майданчиках, в парках. Вибішує.
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чіповані/стерилізовані ше дурніші натуральних
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Та ні. Сплять цілий день і пересуваються лише затим, щоб знову лягти там де тінь.
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А Вас не бесит то, что ЛЮДИ с.р.у.т в подъездах и на тех же детских площадках? И в парках, когда пивасика нажрутся)) И уж как навалит, так навилит на лестничной клетке, не пройти. В лифте - лужи и вонизма стоИт! Видели когда-нибудь такое? И это - люди? И таких - довольно много. Наглые, тупые, агрессивные утырки. люди... толку, что только на задних лапах ходят!
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Ви у гетто проживаєте? У мене в під'їзді чисто (ліфта немає). На дитячих майданчиках у нас алкоголь не п'ють та не гадять. Хоча є бидло, яке може викинути пакет із сміттям десь у парковій зоні. Відпочиваючі на природі інколи свинючать так, що гидко підійти. Проте це виключення з правил.
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дядя. с тобой не разговаривали. Иди гуляй. В мордовию. А лучше - в роиссю.
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Да. Гетто, которое называется девятиэтажкой. 4 дома - квадратом (колодец). Посередине огромный общий двор с тучами детей. которые отпущены на воздух без родительского присмотра. Матерятся - уши вянут. Тьма лавочек и беседок. По вечерам там собираются, начиная с самых первых теплых деньков и до первых заморозков толпы непонятно откуда пришедших людей. Кодовые замкИ ломают, гадят в подъездах. На подоконниках - использованные шприцы. За гаражами - кучи (понятно чего). Про лифты - Вы уже в курсе.
И таких гетто - море в стране. Властям до лампочки такие дома. Им не понять того, что, несмотря на то, что эти гетто - явление еще то, в них живут и конь, и жаба, как говорится) Но встречаются в таких домиках и нормальные люди. Которым приходится бороться и с ночными нарушителями и с квартирантами-узбеками, индусами, азербайджанцами... В общем, жить страшно. А что собаки? А норм. С чипами, стерилизованы и очень ласковы. К ним у меня претензий нет)
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Коли я малий був, і почув постріли у дворі (рано вранці, годині о 5), то визирнувши у вікно побачив конаючу собаку у крові і комунальника з рушницею. Жахливе видовище, яке я не побажав би бачити жодній дитині.
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и здесь на форуме сопли пускают двуличные твари...
ну, хрюкни мне кто нибудь типа - свободу ишакам - они имеют право заниматься наукой а не тягать повозки!
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Я чуть жареным снегирем не подавился...
🤗
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На четвертому фото знизу заклик до споживання виробів з-під Петра Олексійовича?
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Пердячим паром исходится татаромордва даже на отдаленно косвенные намеки про ПАПа
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Обезьяна сошла с ума и стала человеком.
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слово ВЕГЕТАРИАНЕЦ в переводе с языка индейцев племени апачи значит ПЛОХОЙ ОХОТНИК
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Собачья поговорка: если его нельзя съесть или оплодотворить, значит на него можно пописать...
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Предполагается что читатели сего должны умилиться?
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А почему сабачки без намордников и Супрунша тоже??!
🤔
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марш за права українців в Україні коли буде ?

P.S.

так багато українців вбито на Майдані у 2014 році........

вбивці коли будуть покарані ?
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І тут собачники. У нас вже собак більше ніж людей. Все місто засрали.
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Людина значно більше засирає землю, ніж собаки... подумай, скільки ти за своє життя викинув сміття...
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і шо? в цьому натовпі ні в кого нема шкіряного взуття, сумочок, ремінців, гаманців???
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Вони за рівні права тварин, проте чіхуашки та шпіци рівніші за поросят та корівок) лицеміри, сер.
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У нас нація вмирає, а цих дебілів цікавлять проблеми тварин. На людей їм начхати.
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Безумие современного мира:убить животное-преступление,
Убить нерожденного ребенка-личное дело.
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Он вообще-то прячет тело,
А не "робко", но в утесах.
ТЕЛО жирное - в утесах
Будет спрятано надежно!!!!
Интересно все же, чье же
Тело пингвин прячет в камни?
Он наверно не специально,
У него такое хобби.
Он кого нибудь замучит,
А потом в утес запрячет.
Сколько ж тел лежит в утесах
Робко спрятанных пингвином???...
🤔
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йа теж в свій час начитався умних статьйов і грубих журналах - і тринацять років не їв продуктів тваринного походження крім молока та меду, ідіот. Просто в есесері мняса не хватало, то учонні пропагандіровали вєгєтаріанство, буцім то для здоровля харашо
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А за свои права они не ходят. Например тза право получить земельные участки.
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Чого тільки не робить зубожілий Кондитером народом, щоб якось вижити...
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зноў за гамасекаў? альбо за рузгачэлюстных?
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Что я знаю о животных? Моя соседка такая ****!
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І лише кацапів повбивав би всіх до одного, бо це ще ті тварюки...
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Участники марша призывали отказаться от убийства животных ради пропитанияИсточник: https://censor.net.ua/p3148525

Люди не можуть не їсти м'яса.Ті хто так робить,він шкодить своїму здоров'ю,а ще багато хто діям це нав'язує.
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Помідори також відчувають!!!.... не можна кусати помідорки і огірки!!!!!.... а пшениця взагалі зберігає память поколіннь!!!!....
****... я передам своїм котам (двом), що віднині живуть вони на зеленій дієті... і жодного мяска (а у них раціон на 85% мясо - кури і корови).... якщо мої коти помруть від такої дієти, то хто буде винен? -- скажена мамка, чи зелені?...
головна правда - смерть - є і необхідна.... але швидка і безболісна...
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...Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове... (с) С. Есенин
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