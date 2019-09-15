 Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столичному марші взяли участь кілька тисяч осіб, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Вони зібралися в парку Шевченка. Багато хто прийшов з домашніми вихованцями, деякі - самі одягалися в костюми тварин.
Автор фото і відео - Олег Богачук
З розташованої біля пам'ятника Тарасу Шевченку сцени перед зоозахисниками виступили співачка Джамала, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, ексглава МОЗ Уляна Супрун і солістка гурту "Крихітка" Олександра Кольцова. Був на мітингу і колишній народний депутат Олег Ляшко.
Учасники акції вимагали заборонити експлуатацію тварин, роботу притравочних станцій, масове вбивство безпритульних тварин. Вони закликали відмовитися від використання тварин для тестування косметики і парфумерії. А для звірів, які постраждали від діяльності людини, відкрити реабілітаційні центри.
З парку Шевченка вони пройшли вул. Володимирською до Михайлівської площі, а звідти вирушили в Маріїнський парк.
Подібна акція відбувається в Україні вже втретє. За словами організаторів, цього разу хода відбулася в 24 містах і на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. Там учасники експедиції вийшли із закликами припинити знущання на притравочних станціях і в дельфінаріях.
😁
2. у меня нет рекламы
3. реклама скорее всего контекстная и персонализирована специально для вас
4. судя по вашему возмущению по поводу этой персонализированной рекламе, то у меня для вас плохие новости...
Марши *********, борцов за права животных, за феминизацию (уничтожение) женщин и прочее гавно...
Заказует это, как мне высказали мнение, Сорос - с целью превращения прочего быдлонаселения в рабочий скот.
Вони потроху привчають до того що немає різниці між людиною і твариною.
І малеча, яка це бачить, вже не буде на це гостро реагувати.
І ************ закони - як зараз - за вбивство людини і тварини дають однаково - по 6 років.
Хоча - якщо бидло дозволяє собі бути бидлом - може ж так і повинно бути... ... ...
🤗
ТОЛЬКО Я ТОГДА БУДУ ЕСТЬ ВЕГАНОВ
ковбаса за 2-20, свати по телевізору , евробляхи і висока зарплата за те, що він на роботі
дурника проваляв за 8 годин
ЗАНИМАТЬСЯ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПОМЕЩЕНИЕ ИХ В ПРИЮТЫ (ИЛИ ОТДАВАТЬ "БОРЦАМ ЗА ПРАВА ЖИВОТНЫХ") - ЭТО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИМХО.
А пока псины кусают проходящих людей, люди имеют полное право вывозить их в лес в багажнике. - ЗНАЧИТ И ДРУГИЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО ВЫВОЗИТЬ В БАГАЖНИКЕ В ЛЕС ТЕХ "ЛЮДЕЙ", ЧТО ВЫВОЗЯТ В БАГАЖНИКЕ ЖИВОТНЫХ
бродячих тварин то потрібно виконувати програму стеріалізації ! А Тобі в совок , зебіл !
И таких гетто - море в стране. Властям до лампочки такие дома. Им не понять того, что, несмотря на то, что эти гетто - явление еще то, в них живут и конь, и жаба, как говорится) Но встречаются в таких домиках и нормальные люди. Которым приходится бороться и с ночными нарушителями и с квартирантами-узбеками, индусами, азербайджанцами... В общем, жить страшно. А что собаки? А норм. С чипами, стерилизованы и очень ласковы. К ним у меня претензий нет)
ну, хрюкни мне кто нибудь типа - свободу ишакам - они имеют право заниматься наукой а не тягать повозки!
🤗
🤔
P.S.
так багато українців вбито на Майдані у 2014 році........
вбивці коли будуть покарані ?
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Убить нерожденного ребенка-личное дело.
А не "робко", но в утесах.
ТЕЛО жирное - в утесах
Будет спрятано надежно!!!!
Интересно все же, чье же
Тело пингвин прячет в камни?
Он наверно не специально,
У него такое хобби.
Он кого нибудь замучит,
А потом в утес запрячет.
Сколько ж тел лежит в утесах
Робко спрятанных пингвином???...
🤔
Люди не можуть не їсти м'яса.Ті хто так робить,він шкодить своїму здоров'ю,а ще багато хто діям це нав'язує.
****... я передам своїм котам (двом), що віднині живуть вони на зеленій дієті... і жодного мяска (а у них раціон на 85% мясо - кури і корови).... якщо мої коти помруть від такої дієти, то хто буде винен? -- скажена мамка, чи зелені?...
головна правда - смерть - є і необхідна.... але швидка і безболісна...
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове... (с) С. Есенин