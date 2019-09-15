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Все про:ремонт (549) Укрзалізниця (807) вагони (48)

 "Укрзалізниця" показала плацкартний вагон після капітального ремонту. ФОТО

Ремонт одного вагона коштує 10,5 млн грн, це вдвічі дешевше, ніж купівля нового. Загалом у перевізника близько 200 плацкартних вагонів, що підлягають ремонту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Після ремонту вагон повністю змінюється й має вигляд нового. Зокрема, змінюється інтер’єр салону вагона, встановлюються нові сучасні вікна, полички, обладнання. У купе для зручності пасажира - додаткові місцеві світлодіодні світильники на кожне місце, а верхні полиці обладнано захисним бортиком. Також встановлюються екологічно чисті туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, дахова система кондиціювання повітря. У службовому купе провідника є пульт керування системами вагона, енергосистему вагона обладнано перетворювачем напруги", - сказано в повідомленні.

Такий ремонт дозволяє продовжити термін експлуатації вагона на 14 років. Його вартість - 10,5 млн грн. Це вдвічі дешевше, ніж купівля нового вагона.

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З відремонтованих вагонів вже сформували один поїзд до Маріуполя, в жовтні планують запустити ще один.

Цього і минулого року "Укрзалізниця" провела капітально-відновлювальний ремонт 134 вагонів, повідомили в компанії. Загалом перевізник експлуатує 1200 плацкартних вагонів. Їхній середній вік становить 32 роки (норма - 28 років).

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Укрзалізниця показала плацкартний вагон після капітального ремонту 01
Укрзалізниця показала плацкартний вагон після капітального ремонту 02
Укрзалізниця показала плацкартний вагон після капітального ремонту 03
Укрзалізниця показала плацкартний вагон після капітального ремонту 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148519
 
   
 Топ коментарі
 
звідки ви такі сумми берете? 400 тис.доларів на ремонт одного вагона? За ци гроші можна будинок на 500 кв.м. побудувати з оздобленням і преміум столяркою. Ось і відповідь, чому у нас чиновники такі багаті.
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Это что , привет из ссср ? Как уехал в Данию в 1992 ещё такой ху и ни не видел нигде . Наверное Украина ещё лет 50 будет в ссср ?
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значит вы не ездили в нашем(советском) плацкарте, я катался тысячи раз. Также ехал в беларусском плацкарте, так это небо и земля. Вариант на фото похож на него, главное чтоб кондиционер и розетки не забыли
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білорашський такий як і наш, їхав я недавно.
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Иван Народный, "небо и земля" - это разница между чем и чем ? Между советским и беларуским плацкартом ?
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В белорусских вагонах на окнах стёкла тройные.
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Гладко было на бумаге(фото),да забыли про овраги.
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Ліжки то не показник,головна проблема у санвузлах.А їх на фото нема.
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А что изменилось? Розетки новые появились? "Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта - Цензор.НЕТ 9338
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Это что , привет из ссср ? Как уехал в Данию в 1992 ещё такой ху и ни не видел нигде . Наверное Украина ещё лет 50 будет в ссср ?
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звідки ви такі сумми берете? 400 тис.доларів на ремонт одного вагона? За ци гроші можна будинок на 500 кв.м. побудувати з оздобленням і преміум столяркою. Ось і відповідь, чому у нас чиновники такі багаті.
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В будинку на 500 кв. м. на каву у Відень не з'їздиш. І на опєру. Для такого задоволення і мульйона не шкода. Хай пєрєдєлують.
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та за такі гроші, можна той будинок поставити на колеса і тягачем у Відень возити
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А РЖД запустила новый плацкартный вагон. Почувствуйте разницу "Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта - Цензор.НЕТ 4590
"Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта - Цензор.НЕТ 4616
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Пока вроде один поезд ходит. Но в этом году хотят получить 50 таких вагонов.
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Это вагоны итальянского производства, изготовленные итальянской компанией Фрессе. по спецзаказу дирекции РЖД.

Рукожопые сделать такое органически неспособны.
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На росії валянок трахають,можеш і ти купити валянок,та трахати його,тобі то важлива різниця.Чорт каціпський.
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Якщо знов не буде повітря в вагонах то в принципі можна і в товарняках населення перевозити навіть дешевше. Населення вже звикло що його в товарняках возять.
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10 млн гривен ? Вы с ума сошли ! Там максимум на 1млн , если делать .как для себя .НапиSдите .а потом скажете ,что жена великий бизнесмен .
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Стоимость ремонта 10,5 млн. гривен... без НДС. Полная стоимость 12,6 млн. гривен.
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Это типа реальная стоимость, умноженная где то так на 20?
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Нет, он пока специалист только по лисапедам, шаурме и в мостостроении.
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400 000 тис. дол!вы серьезно?они нас за ******** держат?
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как же все запущено да совок как ты его не реставрируй отсталость вы видели или катались на поездах в Европе кто ездил тот поймет меня вагоны даже для великов есть даже Киев столицу не могут трамваем обновить в исторической части позорище старые 70 года красные трамваи и на юности и в Пущю Водицю во Львове современные трамваи же делают или откаты не позволяют закупить?
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совок совком как ни крути -отсталость от той же Польши боюсь называть года
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як ти ці вагони не ремонтуй а совдепія є совдепією--огидний інтерьер
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А сметку на ремонт слабо выложить? Что-то мне подсказывает что расценки и стоимость комплектующих там мягко говоря завышены.
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Да, интересно посмотреть смету, даже если стоимость комплектующих и работ не завышены. Я думаю, там много такого, что можно было бы исключить из сметы. Типа аренда домкратов, стапелей, компрессоров, сварочного оборудования и всего прочего, чего уже нет в УЗ, зато есть во всяких компаниях прокладках.
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зі свого фаху знаю - якщо ремонт дорожче третини ціни нового девайса, то краще купити новий. До того ж, не повірю що косметичний ремонт вагона (те що видно на фото) вартий половини нового вагона!!!
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Вообще дикость какая-то плацкартный вагон. Или с сидушками, как Боря Колесников закупил, или спальный/купейный. Если уже и переоборудовать, то толково.
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На двухэтажном ездили? Мне пондравилось... Только на втором этаже малость потряхивает
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а мо' комусь подобаєця, коли "потрахіваєт"
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на повороте главное не улетел, значит хорошо.
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Вижу изменения, крючки для одежды прикрутили
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то кацапський постмодернівський експресіонізм "Укрзалізниця" показала плацкартний вагон після капітального ремонту - Цензор.НЕТ 9686
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Шо значит опробовал лично? Трахнул сам себя? Давай отзывы твоих партнёрш выкладывай!
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Везде хитрость, обман, надувательство. И здесь тоже. Новый вагон служит 28 лет, стоит 20 млн. Отремонтированный служит 14 лет, стоит 10 млн. Где здесь ноу-хау, прибыль, смысл, толк?! Заплати 20 лимонов за новый на 28 лет и не .... мозги ни себе, ни людям. И ремонтников разгони половину. И "откатчиков" на ремонтах вместе с ними.
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Вагоны пассажирские
Продам Предлагаем вагоны пассажирские ПЛАЦКАРТНЫЕ и КУПЕЙНЫЕ с кондиционером.
Год постройки 1987.
Вагоны после КВР.
Цена - $ 120 тыс.

Раздел объявления: Железнодорожная техника
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Вдвое дешевле, чем покупка нового? То есть у нас новый вагон стоит примерно 800 тысяч баксов??
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АФЕРИСТЫ *** !!!! Из ГОВНА пуля не вылепишь ((((( Бездарно потраченные или сворованные деньги (((( "Укрзалізниця" показала плацкартний вагон після капітального ремонту - Цензор.НЕТ 2974
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Бидлвозкою був цей вагон, нею і залишився. **********-вагон для показухи.
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