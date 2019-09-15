 Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, прикордонники через підлеглих налагодили механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих жителів: за гроші вони сприяли протиправному переміщенню тютюнових виробів з України в Румунію.
Затримання прикордонників відбулося в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ними чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1500 євро.
Наразі вирішується питання про вручення затриманим повідомлення про підозру, обрання щодо них запобіжного заходу і звільнення з обійманих посад.
Вот это ность！😀
не, ну судя по шабашам и срачам попов, то можно погранотекантропов и камнями побить - следуя высерам из писсанины)
эт имеется ввиду? да умно за 100 дней
Цигарки будуть возити поки це буде вигідно. Можна друкувати цей пост кожен день і лише прізвища міняти.
15.09.2019 14:54
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Ты всё научись читать , а не только то что методичка разрешает .