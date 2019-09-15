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 Події, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (996) прикордонники (688) цигарки (402) ДБР (487)

 Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому затримали начальника та заступника начальника одного з відділів прикордонної служби Чернівецького загону Держприкордонслужби під час одержання ними неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, прикордонники через підлеглих налагодили механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих жителів: за гроші вони сприяли протиправному переміщенню тютюнових виробів з України в Румунію.

Затримання прикордонників відбулося в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ними чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1500 євро.

Наразі вирішується питання про вручення затриманим повідомлення про підозру, обрання щодо них запобіжного заходу і звільнення з обійманих посад.

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Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР 01
Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР 02
Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР 03
Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148514
 
   
 Топ коментарі
 
А разве бывает иначе? Без погранцов, без таможенников?
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Пора уже навести порядок с границами-всех пограничников с западной стороны перенаправить на усиление востока,а то они не своим делом занимаются,создают видимость работы(ненужной),щемлят людей за сигареты.Румынам наши сигареты создают проблемы,то пускай они ловят и садят.
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Ничего, скоро зебилы в Украине такие акцизы на сигареты сделают, что будет выгодней контрабанду тут будет реализовывать. Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР - Цензор.НЕТ 7004
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А разве бывает иначе? Без погранцов, без таможенников?
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Скільки вже мільярдів доларів інвестицій наскиглив зєлєнскій?
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"пограничники способствовали"
Вот это ность！😀
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Цигарки будуть возити поки це буде вигідно. Можна друкувати цей пост кожен день і лише прізвища міняти.
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отправить на покаяние в монастырь, мы же православные - нету суда кроме суда Яхве Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР - Цензор.НЕТ 4935
не, ну судя по шабашам и срачам попов, то можно погранотекантропов и камнями побить - следуя высерам из писсанины)
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Пора уже навести порядок с границами-всех пограничников с западной стороны перенаправить на усиление востока,а то они не своим делом занимаются,создают видимость работы(ненужной),щемлят людей за сигареты.Румынам наши сигареты создают проблемы,то пускай они ловят и садят.
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Хахаха - Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий,их разоблачило ГБР,ГБР способствовала пограничникам способствовать контрабанде,Шмєбєєр их разоблачило,Шмєбєєр способствовало ГБР способствовать пограничникам способствовать контрабанде,Хербєєр их разоблачило - и так до бесконечности по кругу,пока у нас имеются конторы наделенные правом вмешиваться в бизнес и куча правил ограничивающих деятельность предпринимателей,то взяточники на госслужбе всегда будут приделе.
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Да пусть прут к румынам сигареты хоть вагонами!
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За последние три месяца контрабанда янтаря в Европу через украинскую границу увеличилась в разы. МВД Польши вместе с Интерполом провело задержание очередной группы в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов Украины.
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А может проста стали больше "замечать"? Свын то уже не в доле...
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это служить, пардон, прислуживать по -новому
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сиди уже не вякай и почитай выше что знающие люди пишут .
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За последние три месяца контрабанда янтаря в Европу через украинскую границу увеличилась в разы. МВД Польши вместе с Интерполом провело задержание очередной группы в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов Украины.
эт имеется ввиду? да умно за 100 дней
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Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР - Цензор.НЕТ 5874 Шоколад Корона

Цигарки будуть возити поки це буде вигідно. Можна друкувати цей пост кожен день і лише прізвища міняти.
15.09.2019 14:54
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Ты всё научись читать , а не только то что методичка разрешает .
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Цигарки це фішка шоколадного міністра МВС, добре що зелений не такий.
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Ничего, скоро зебилы в Украине такие акцизы на сигареты сделают, что будет выгодней контрабанду тут будет реализовывать.
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