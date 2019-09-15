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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:політв'язні (1042) Сенцов (786)

 Сенцов опублікував єдиний знімок, який вдалося зробити в ув'язненні. ФОТО

Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов показав широкому загалу єдину фотографію, зроблену в тюрмі. Фото було зроблено напередодні нового 2016 року.

Фотографію Сенцов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ув'язнені не мають права ні на телефон, ні на інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише під час етапування. Переважно я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав", - написав Сенцов.

Сенцов опублікував єдиний знімок, який вдалося зробити в увязненні 01

За його словами, лише зрідка вдавалося отримати можливість зв'язатися з рідними і розповісти їм про своє здоров'я і місце перебування.

"Ця фотографія єдина, яка зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній напередодні нового 2016 року", - написав Сенцов.

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Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

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Сенцов опублікував єдиний знімок, який вдалося зробити в увязненні 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148511
 
   
 Топ коментарі
 
да, в росіских казематах прямо курорт.
не хотіли би там відпочити ?
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Сенцова надо приглашать делать политические ток - шоу. Это его профессия. А ОБЩЕСТВО украинское надо формировать. И именно тем, кто прошёл через испытания борьбы с колонизатором
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Кстати, Патриоты уже скринят коментарии, направленные против Владимира Александровича и отправляют их в СБУ, как они сами неоднократно хвастались на сайте. Так что благодаря этим великим людям демократии ничего не грозит!
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Сенцова надо приглашать делать политические ток - шоу. Это его профессия. А ОБЩЕСТВО украинское надо формировать. И именно тем, кто прошёл через испытания борьбы с колонизатором
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а вертолетчицу надо в президенты...
как вы тупици за**ли со своим идиотизмом!
... а кухарку управлять государством...
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на фото лицо больного, осунувшегося и уставшего от жизни человека
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да, в росіских казематах прямо курорт.
не хотіли би там відпочити ?
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москалику, якщо пошукаєш, то можеш віднайти фотку під час голодування.
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так оказывается что это единственное фото, кстати со слов самого Сенцова!
Не торопитесь делать с него героя, он может оказаться надей!
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Судя по комментарию, вы - россиянин? Ну, а с той, что лайк поставила давно все понятно. Вместо того, чтобы ерничать, может, статью почитаете? Фото за 2015г. (канун 2016-го) Вы хотели, чтобы уже тогда он выглядел больным и осунувшимся? И почему это он должен быть уставшим от жизни? По вашей прихоти что ли?
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а вот кацапы о своих пленных так беспокоятся?
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Сенцов повинен розуміти, що він повинен дякувати тим, хто добував ціною свого життя обмінний фонд. Тим, хто зараз піариться йому не треба дякувати, бо далі будуть неприємні спомини.
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Главное что бы он помнил благодаря кому оказался на свободе и ценил это. Потому что вдруг будет выступать против нашего Народного Президента- Баканов с ним быстро разберется.
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Кстати, Патриоты уже скринят коментарии, направленные против Владимира Александровича и отправляют их в СБУ, как они сами неоднократно хвастались на сайте. Так что благодаря этим великим людям демократии ничего не грозит!
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зачем скринить коменты больного на голову как ты?
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Какого,какого преза? Его избрал не народ,не нация,его избрало население
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А при чем тут ваш народный президент? Он оказался на свободе благодаря тому, что у Украины появился "обменный фонд", интересный другому президенту, российскому, и это тот самый Цемах, которого захватили наши ребята из ССО. Операция по его захвату готовилась более года, один из этих ребят погиб при выводе Цемаха. Вот им он и обязан своей свободой.
Если бы Путин не был заинтересован в получении Цемаха, то никакого обмена бы и не было.
Вы как-то бы учились думать и анализировать. А ваш народный президент просто ряджом постоял.

.
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Зебіли з вами не погодяться, бо все гарне зробив Зе, а все погане - Пєця!
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То й нехай. Зомбоване стадо ніколи й не на що не впливає, Вони ні на самостійні дії, ні на на самостійне мислення не здатні.
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Не согласен, договориться тоже не каждый сможет
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проти Зєлємойського він навряд чи буде виступати. Боятися треба іншого, щоб завтра він не заспівав про один наріт та про те, що "простиє руськіє люді нівчьом нє віновати, то всьо палітіка". До речі, це всіх звільнених стосується. Краще трошки зачекати, щоб не було такого як з Надєю.
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Зря он фото выложил, в тюрьме могут из-за этого обыски пройти
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Тебе тюрьму кацапскую жалко или не хочешь что бы надзиратели переработались?
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И что в Крыму сделал Сенцов против России,что его там задержали ?
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Та не треба вже цих знімків. Разом з Сєнцовим.
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Бесстрашие снов - Олег Сенцов.

Олег Сенцов ты наш Олег Сенцов,
Но что же ты делал без лишних слов
Ведь на улов ты взял бесстрашие снов
Невыполнимое возвание бросив на чашу весов.

Ведь тяжелей всего нам жизнь отдать
Тяжелей всего свой грех принять
Тяжелей всего друзей простить опять
Тяжелей всего себя нам в них узнать.

И тяжело предательство опять простить
И патриотов искрой Родину освободить
Как в мире и Европе мир установить
Так зачем другою жизнью нас кормить?
Ведь ватный царь продолжает нас топить
Определяет роль искушения влечения и алчности
Тщеславия потребности угла освобождения
Назначения модели поведения половины населения
И себя для этого надо сохранить и выжить и творить
А голодовку на время прекратить, чтобы победить!!!
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стих Надя Савченко - герой Украины.

Автор: Белый Час Понедельник, 21 марта 2016 г. в 19:45

Савченко Надя,защитник Украины.Она защищает себя,и Украину
От позорной и продажной путинщины!!!
Правительство России,в убийстве журналиста,
Нашу Надю,не справедливо,обвиняет.
Она голодает,протестует,против
Этого дела,гордо,уверено и смело!Надя наша,победит без сомненья
Этот Путинский режим,нагноенья.
Она выйдет из железной клетки
И будет как птица в небе летать,
Смеяться,любить,побеждать!
Она не будет правителю России,уступать
А будет интересы Украины защищать.
И Путину,нашу Надю не сломать
Потому что,Надя настоящий
Герой нашей,вольной Украины!!!
Бывают женщины сильней,чем,мужчины!
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Было уже.
"Она летала,её поймали..."
Завтра что то скажет,что не понравится интернет бойцам и всё,нет героя...
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