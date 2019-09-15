 Сенцов опублікував єдиний знімок, який вдалося зробити в ув'язненні. ФОТО

Фотографію Сенцов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ув'язнені не мають права ні на телефон, ні на інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише під час етапування. Переважно я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав", - написав Сенцов.
За його словами, лише зрідка вдавалося отримати можливість зв'язатися з рідними і розповісти їм про своє здоров'я і місце перебування.
"Ця фотографія єдина, яка зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній напередодні нового 2016 року", - написав Сенцов.
Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
как вы тупици за**ли со своим идиотизмом!
... а кухарку управлять государством...
не хотіли би там відпочити ?
Не торопитесь делать с него героя, он может оказаться надей!
?Ну, а с той, что лайк поставила давно все понятно. Вместо того, чтобы ерничать, может, статью почитаете? Фото за 2015г. (канун 2016-го) Вы хотели, чтобы уже тогда он выглядел больным и осунувшимся? И почему это он должен быть уставшим от жизни? По вашей прихоти что ли?
Если бы Путин не был заинтересован в получении Цемаха, то никакого обмена бы и не было.
Вы как-то бы учились думать и анализировать. А ваш народный президент просто ряджом постоял.
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В ОРДІ ЦЬОГО ВЖЕ ДОСТАТНЬО.
Олег Сенцов ты наш Олег Сенцов,
Но что же ты делал без лишних слов
Ведь на улов ты взял бесстрашие снов
Невыполнимое возвание бросив на чашу весов.
Ведь тяжелей всего нам жизнь отдать
Тяжелей всего свой грех принять
Тяжелей всего друзей простить опять
Тяжелей всего себя нам в них узнать.
И тяжело предательство опять простить
И патриотов искрой Родину освободить
Как в мире и Европе мир установить
Так зачем другою жизнью нас кормить?
Ведь ватный царь продолжает нас топить
Определяет роль искушения влечения и алчности
Тщеславия потребности угла освобождения
Назначения модели поведения половины населения
И себя для этого надо сохранить и выжить и творить
А голодовку на время прекратить, чтобы победить!!!
Автор: Белый Час Понедельник, 21 марта 2016 г. в 19:45
Савченко Надя,защитник Украины.Она защищает себя,и Украину
От позорной и продажной путинщины!!!
Правительство России,в убийстве журналиста,
Нашу Надю,не справедливо,обвиняет.
Она голодает,протестует,против
Этого дела,гордо,уверено и смело!Надя наша,победит без сомненья
Этот Путинский режим,нагноенья.
Она выйдет из железной клетки
И будет как птица в небе летать,
Смеяться,любить,побеждать!
Она не будет правителю России,уступать
А будет интересы Украины защищать.
И Путину,нашу Надю не сломать
Потому что,Надя настоящий
Герой нашей,вольной Украины!!!
Бывают женщины сильней,чем,мужчины!
"Она летала,её поймали..."
Завтра что то скажет,что не понравится интернет бойцам и всё,нет героя...