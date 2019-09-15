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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6492) пожежа (1797)

 Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві. ФОТОрепортаж

Увечері в суботу, 14 вересня, серйозна пожежа практично повністю знищила розважальний комплекс Bora Bora Beach Club.

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вітер і суха погода сприяли тому, що полум'я миттєво охопило площу в 500 кв. м. Дим затягнув весь Гідропарк. Очевидці кажуть, що відчули запах гару, а потім був хлопок і повалив дим. Вже через три хвилини територія була охоплена вогнем.

"Пожежу вдалося загасити через годину. Над гасінням вогню працювала сотня рятувальників. Врятувати пляжний клуб не вдалося, він згорів практично вщент", - йдеться в повідомленні.

Під час загоряння в комплексі була лише охорона. На щастя, ніхто не постраждав.

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Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 01
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 02
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 03
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 04
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 05
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 06
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 07
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 08
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 09
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 10
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 11
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 12
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148508
 
   
 Топ коментарі
 
А не надо закон нарушать, строить ближе 50 метров от береговой линии
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А было бы интересно узнать кто и кому выдал разрешение на строительство в общественном месте,да ещё и ближе 50 метров до воды.
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Отмечается, что ветер и сухая погода способствовали тому, что пламя мгновенно охватило площадь в 500 кв. м. Источник: https://censor.net.ua/p3148508\\\\\\\\\\

А также способствовали шоб "Гендир" купил такой же комплекс в Монако и посмеивался, кушая креветки с Мохито на балконе пентхауса.
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Шашлички, то да сьо... Погуляли, карочє.
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А не надо закон нарушать, строить ближе 50 метров от береговой линии
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Чтобы пожарные корабли потушить ничего не могли.
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А было бы интересно узнать кто и кому выдал разрешение на строительство в общественном месте,да ещё и ближе 50 метров до воды.
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Мало того что построили с нарушением, так еще и пляж отгородили. Хорошо что сгорел
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Ничего , Тищенко из бюджета себе наколядует на 3 таких комплекса
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