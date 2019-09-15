Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вітер і суха погода сприяли тому, що полум'я миттєво охопило площу в 500 кв. м. Дим затягнув весь Гідропарк. Очевидці кажуть, що відчули запах гару, а потім був хлопок і повалив дим. Вже через три хвилини територія була охоплена вогнем.
"Пожежу вдалося загасити через годину. Над гасінням вогню працювала сотня рятувальників. Врятувати пляжний клуб не вдалося, він згорів практично вщент", - йдеться в повідомленні.
Під час загоряння в комплексі була лише охорона. На щастя, ніхто не постраждав.
А также способствовали шоб "Гендир" купил такой же комплекс в Монако и посмеивался, кушая креветки с Мохито на балконе пентхауса.