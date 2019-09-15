 Експедиційне судно USNS Yuma ВМС США увійшло в Чорне море. Російські ЗМІ б'ють на сполох. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише журналіст Роман Бурко.
"У Чорне море зайшло швидкісне експедиційне судно ВМС США USNS Yuma. Російські ЗМІ вже "на вухах" і пишуть, що нібито судно "може доправляти якийсь військовий вантаж для України". Але, з огляду на напрямок курсу, який відображається в MarineTraffic станом на 10:35 15 вересня, судно прямує або в грузинський, або в турецький порт", - написав волонтер.
Експедиційне судно USNS Yuma пливе Босфором.
Зокрема, як повідомляє ТАСС, "Чорноморський флот взяв на супровід швидкохідне військово-транспортне судно Yuma ВМС США, яке заходило близько 17:30 (за московським часом) 14 вересня в акваторію Чорного моря".
Військові РФ зазначають, що чергові сили та засоби Чорноморського флоту здійснюють "безперервне спостереження за американським судном".
Костантинополь исконно рузька земля.
Третий Рим в ответе за Второй!)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Планы_русской_десантной_операции_на_Босфоре
а это водочка, стилизованная под церквушки... святая водица руцкая, скрепная
душадушонка... ))))
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ ПОЧЕМУ ТВОЕГО ПАРАШЕНКО НАЗЫВАЮТ ЦИНИЧНЫМ БАНДЕРОВЦЕМ?
А, может, там 3 ракеты - стереть с лица земли мацкву, питерсбург и грозный, построенный на месте Джохара...
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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Звичайно! Амери везуть українцям зброю якою наші воїни будуть убивати кацапів на війні. Як на мене-то все логічно і зрозуміло.
Интересно.. . А что по этому поводу в своей страничке напишет госпожа Зеленсская . .?? .
десантного вооружения.В данном случае он везёт оборонтительное вооружение либо в Николаев,либо Одессу.
Не с их счастьем ...