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Все про:ВМС (423) Росія (19840) США (5395) Чорне море (339)

 Експедиційне судно USNS Yuma ВМС США увійшло в Чорне море. Російські ЗМІ б'ють на сполох. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні в акваторію Чорного моря зайшло швидкісне експедиційне судно ВМС США USNS Yuma, російські ЗМІ висловили стурбованість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише журналіст Роман Бурко.

"У Чорне море зайшло швидкісне експедиційне судно ВМС США USNS Yuma. Російські ЗМІ вже "на вухах" і пишуть, що нібито судно "може доправляти якийсь військовий вантаж для України". Але, з огляду на напрямок курсу, який відображається в MarineTraffic станом на 10:35 15 вересня, судно прямує або в грузинський, або в турецький порт", - написав волонтер.

Експедиційне судно USNS Yuma ВМС США увійшло в Чорне море. Російські ЗМІ бють на сполох 01Експедиційне судно USNS Yuma ВМС США увійшло в Чорне море. Російські ЗМІ бють на сполох 02

Експедиційне судно USNS Yuma пливе Босфором.

Дивіться також: Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство. ФОТОрепортаж

Зокрема, як повідомляє ТАСС, "Чорноморський флот взяв на супровід швидкохідне військово-транспортне судно Yuma ВМС США, яке заходило близько 17:30 (за московським часом) 14 вересня в акваторію Чорного моря".

Військові РФ зазначають, що чергові сили та засоби Чорноморського флоту здійснюють "безперервне спостереження за американським судном".

Експедиційне судно USNS Yuma ВМС США увійшло в Чорне море. Російські ЗМІ бють на сполох 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148501
 
   
 Топ коментарі
 
.
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
.
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Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу - Цензор.НЕТ 161

а это водочка, стилизованная под церквушки... святая водица руцкая, скрепная Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу - Цензор.НЕТ 4805
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Чим більше ВМС США в Чорному морі тим краще. А москалі хай обсираються
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Пу, пора захватить Босфор и Дарданелли!)))
Костантинополь исконно рузька земля.
Третий Рим в ответе за Второй!)
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Босфорская операция - неосуществлённые планы десантных операций для занятия русской армией и флотом проливов Босфор и Дарданеллы[1][нет в источнике]. Наиболее известный план предполагался к выполнению Верховным командованием Русской Императорской армии весной 1917 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Планы_русской_десантной_операции_на_Босфоре
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Ага, ага, Ататюрк, будучи ще генералом, Босфор і Дарданели від бритів захистив, хоча операцію сам Черчиль розробив... І дредноутів для підтримки у бритів і французів пригнали разів у 5 більше, ніж у всьому кацапському флоті. Тому кацапам там нічого не світило...
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Алі́ Риза́оглу́ Мустафа́ (тур. Ali Rıza oğlu Mustafa)
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а это водочка, стилизованная под церквушки... святая водица руцкая, скрепная Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу - Цензор.НЕТ 4805
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тот же стекломой но в новой упаковке Експедиційне судно USNS Yuma ВМС США увійшло в Чорне море. Російські ЗМІ б'ють на сполох - Цензор.НЕТ 8307
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финальная часть, печальная... загадочная руцкая душа душонка... ))))
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ПаРашка в кольце врагов, враг не дремлет. Традиция, мля.
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.
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
.
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Где здесь в этой статье хоть слово о Порошенко?
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Ты и серешь с криком Порошенко!!!!?????
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Мабуть людина какає з криками: "Дякую!"
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А ти трах...шь variable general, а воно у відповідь: "Порошенко у всьому винен!" Інакше у тебе нічого не виходить...
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Сравни свой мозг с мозгом курицы,у тебя он меньше,заткни свое ***** долбойоб,и не сравнивай урода и человека,******* духовный!
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ПОРОХОБОТ Експедиційне судно USNS Yuma ВМС США увійшло в Чорне море. Російські ЗМІ б'ють на сполох - Цензор.НЕТ 9938

ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ ПОЧЕМУ ТВОЕГО ПАРАШЕНКО НАЗЫВАЮТ ЦИНИЧНЫМ БАНДЕРОВЦЕМ?
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Чим більше ВМС США в Чорному морі тим краще. А москалі хай обсираються
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Адназначно везет- спеціальние разделочние ножи для русскогаварясчих младенцев...
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и мини-жаровни для приготовления кацапской печени. Експедиційне судно USNS Yuma ВМС США увійшло в Чорне море. Російські ЗМІ б'ють на сполох - Цензор.НЕТ 3062
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При 100% циррозе доже у кацапских щенков, там только на паштет сгодится.
А, может, там 3 ракеты - стереть с лица земли мацкву, питерсбург и грозный, построенный на месте Джохара...
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Амери везуть нам ядрьону бімбу, нехай погавкають щоб в роті не завонялось.
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Напишите когда выходить обратно будет, а то тревожно как-то.
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А тебе чего в Германии тревожиться?😂😂😂
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У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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Посмотреть только на поделку совкового строя - "Тбилиси"(теперь "Викрамаритья", как-то так) - они там все клеманутые были или как? Разведка НАТО верняково ржала до упаду от снимков этого плавсредства... Ой, "боевого кора.бл*" Експедиційне судно USNS Yuma ВМС США увійшло в Чорне море. Російські ЗМІ б'ють на сполох - Цензор.НЕТ 6592
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И не дали выйти. И Крым без боя взяли, и корабли в Керченском проливе без боя захватили. Так что веселого тут для Украины мало! Вот где гарантия, что если они в открытую объявят Украине войну и вторгнуться своей армией под своим флагом, наши ВСУ не разбегутся или не сдадутся в плен, как это было в Крыму и Керченском проливе? Проблема не в том, что мы потеряли Крым, а в том КАК это произошло, и нашу слабость взяли на заметку и другие соседи - Венгрия и Польша, которые до 2014 года сидели тихо, а теперь подняли вопрос волынской резни и венгерской автономии в Закарпатье. Просто так этого никогда не бывает-они чувствуют нашу слабость
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Кацап тупой, ну и к чему ты здесь это высрало, пойди боярой закинься, присядь на бутылку, лепота,а не жисть
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Сам ты кацап тупорылый. Противника нельзя недооценивать, а себя переоценивать. Война идет на НАШЕЙ территории, а не под Ростовом или Белгородом, и я не вижу ни одной причины, чтобы считать врага, который без боя захватил твои территории и корабли, слабым.
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Да вроде как зЕМИД объявил небольшой перекур. Подивимося, що воно далі буде...
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Как васПэтыков-Пэсыков рвёт и курочит!! Новостей вам не надо, надо место где срать!
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Та этот ублюдок с сербским ником - обычный московский провокатор. Все ветки на любую тему засирает своим одинаковым визгом про одно и то же
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Российские СМИ уже "на ушах" и пишут якобы судно "может нести какой-то военный груз для Украины"Источник: https://censor.net.ua/p3148501

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Звичайно! Амери везуть українцям зброю якою наші воїни будуть убивати кацапів на війні. Як на мене-то все логічно і зрозуміло.
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Подыхать мрази не любят. Любят только убивать. На то они и сатанинское отродье человечества
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А если даже везут в Турцию или Грузию, фсё равно срашке по балде щелчок.
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Интересно..
.
А что по этому поводу в своей страничке напишет госпожа Зеленсская .
.??
.


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НУ ТАК ОН ПОРОХОБОТ ШО С НИХ ВЗЯТЬ ОНИ ВСЕ ТАКИЕ..........................
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USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Введен в боевой состав ВМС США в 2017 году. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняющие корабль до 43 узлов. Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт 300 морских пехотинцев и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе танки и боевую технику. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Имеет вертолетную площадку.
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Представляю ступор запоребриковых, если бы судно шло в Мариуполь
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А с чего им быть в ступоре? Этот корабль даже войти в Азовское море, средняя глубина которого 7 метров, не сможет
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Чому не зможке, це катамаран з осадкою в 4 м.
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Каждое позорное ржавое корыто сатанинско-террористической русомрази которое незаконно плавает в Черном или любом другом море должно сразу топиться а экипаж если выживет скармливаться свиням
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К чему это сотрясание воздуха? Никто на это не решится, даже США
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Та ты шо!!!! Правда???? Фсе вас боятца? Да?????
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Реакция *********** при появлении амеро-бандеровцев выглядит так:







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Этот корабль -военный транспорт для высадки морского
десантного вооружения.В данном случае он везёт оборонтительное вооружение либо в Николаев,либо Одессу.
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А московитские корыта сопровождать даже не пытаются ?
Не с их счастьем ...
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