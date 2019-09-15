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Матеріали за темою:
Все про:хабар (2749) Закарпаття (806) СБУ (4720) ДФС (2319)

 Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро. ФОТОрепортаж

СБУ викрила на хабарі старшого ревізора-інспектора управління податків і зборів із фізичних осіб ГУ Державної фіскальної служби в Закарпатській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець вимагав 700 євро від громадянина Румунії за отримання ним статусу фізичної особи-підприємця без необхідних для цього документів та за оформлення ідентифікаційного коду.

Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро 01
Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро 02
Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро 03
Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро 04
Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро 05

Дивіться також: СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі. ФОТО

Правоохоронці затримали ревізора-інспектора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в заміському ресторані під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про оголошенні затриманому підозри в скоєнні злочину і обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148496
 
   
 Топ коментарі
 
Так у него должность такая,на ней нельзя без взяток,человек купил должность и обязался регулярно отправлять наверх определенную сумму своим боссам,вы ублюдки не одноразовыми акциями пиарьтесь,а ломайте систему,расформируйте эту гэфээс и увольте там всех нахрен.
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Так само як на Закарпатській митниці, зе приїхав, зібрав показовий брифінг для своїх 73відсоткових як він круто наїхав на керівництво митниці але, митники як збирали касу на гору при усіх президентах України так продовжують збирати і після цього, у лукашенковському стилі мультяшного брифінгу зе. Це як казало зе у своїй політрекламі, "треба просто припинити стріляти" а хлопці як гинули кожного дня так і гинуть, так і на митниці перемагають корупцію і контрабанду...
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У -тю-тю,адвокат воров и взяточников всплыл,как дерьмо в проруби,ты гнида ассенизаторов и воров на один уровень не смей ставить,ассенизатор - работяга и нужный обществу человек,а прокуроры,судьи и прочие нахлебники-взяточники просто паразиты избавляться от которых общество обязано.
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Так у него должность такая,на ней нельзя без взяток,человек купил должность и обязался регулярно отправлять наверх определенную сумму своим боссам,вы ублюдки не одноразовыми акциями пиарьтесь,а ломайте систему,расформируйте эту гэфээс и увольте там всех нахрен.
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як можна всіх звільнити? прокуратуру - звільнити, ГФС - звільнити, суди - звільнити, поліцію - звільнити, лісників - також звільнити! асенізаторів - і тих звільнити?
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У -тю-тю,адвокат воров и взяточников всплыл,как дерьмо в проруби,ты гнида ассенизаторов и воров на один уровень не смей ставить,ассенизатор - работяга и нужный обществу человек,а прокуроры,судьи и прочие нахлебники-взяточники просто паразиты избавляться от которых общество обязано.
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Ещё гнидовской у тебя переводчик,выдает гнидного путинца с первых слов.
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Так само як на Закарпатській митниці, зе приїхав, зібрав показовий брифінг для своїх 73відсоткових як він круто наїхав на керівництво митниці але, митники як збирали касу на гору при усіх президентах України так продовжують збирати і після цього, у лукашенковському стилі мультяшного брифінгу зе. Це як казало зе у своїй політрекламі, "треба просто припинити стріляти" а хлопці як гинули кожного дня так і гинуть, так і на митниці перемагають корупцію і контрабанду...
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Мелковаты ревизоры в Закарпатье. Чисто на "хлеб" насущный, не больше не меньше ( ну если брать нынешнюю цену на хлеб)
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Потрібно терміново провести люстрацію всіх органів влади та керівників державних підприємств. І гнати звідтіль всіх підбарижників.
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За последние три месяца контрабанда янтаря в Европу через украинскую границу увеличилась в разы. МВД Польши вместе с Интерполом провело задержание очередной группы в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов Украины.(с)
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Не контрабанда увеличилась, а ловить стали. При Порошенко такого не было
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" Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино..."
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Ревизор-инспектор ГФС Закарпатья попался на взятке в 700 евро./ Попадается только килька да тюлька. Когда уже обученный в университета Соломона Рябошапка отловит кашалота Коломойского.
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гы!!госслужащий требовал 700 евро от гражданина Румынии Источник: https://censor.net.ua/p3148496 тут любой догадается!!на РАЗ!! чё не написать что в райцентре тячев(задержали)да и кабачёк на выезде из тячева в направлении буштино тож всем известен!!(конспираторы хреновы!!) Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро - Цензор.НЕТ 4679 Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро - Цензор.НЕТ 9643
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