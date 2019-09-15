 СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
За даними відомства, чиновник систематично брав хабарі за присвоєння кадастрових номерів під час оформлення земельних ділянок.
"Держслужбовець вимагав гроші від матері-одиначки двох дітей, яка хотіла законно оформити землю під власним приватним будинком. Після передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 3,5 тис. грн посадовець видав жінці фальшивий договір без підписів і печаток. Потім він продовжив оформлення технічної документації з порушенням процедурних норм", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали зловмисника в центральному парку Маріуполя під час одержання другої частини хабаря в розмірі 3 тис. грн. Під час обшуків за його місцем проживання було виявлено гроші, отримані незаконним шляхом, документацію та інші речові докази протиправної діяльності.
"Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України проводяться слідчі дії. Встановлюються інші факти одержання чиновником хабарів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.
по цих же земельних питаннях.
за фальшиву.
за рішення цього питання НА РІВНІ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МЕНІ ОЗВУЧИЛИ СУМУ
3 000 ДОЛАРІВ
СТАВКА"за послугу" ПО УКРАЇНІ РІЗНА..
Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі заступника начальника відділу головного управління Держгеокадастру одного з районів Київської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав від представника приватного підприємця 10,5 тисячі доларів за підготовку та затвердження висновку державної експертизи землевпорядної документації
30 липня за одержання хабаря затримано першого заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Під час першочергових слідчих дій встановлено, що чиновниця, перебуваючи в м. Краматорськ, вимагала та отримала грошові кошти в розмірі 1200 доларів за погодження документації, пов'язаної з оформленням власності на земельні ділянки.
хАБАР ЗА ТЕ САМЕ
(кРАМАТОРСЬК * 3= ЛЬВІВ)*3 = КИЇВ