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Все про:хабар (2749) Маріуполь (584) СБУ (4720) Держгеокадастр (59)

 СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі. ФОТО

У Маріуполі затримали під час одержання хабаря заступника начальника відділу Держгеокадастру в Донецькій області.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, чиновник систематично брав хабарі за присвоєння кадастрових номерів під час оформлення земельних ділянок.

"Держслужбовець вимагав гроші від матері-одиначки двох дітей, яка хотіла законно оформити землю під власним приватним будинком. Після передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 3,5 тис. грн посадовець видав жінці фальшивий договір без підписів і печаток. Потім він продовжив оформлення технічної документації з порушенням процедурних норм", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці затримали зловмисника в центральному парку Маріуполя під час одержання другої частини хабаря в розмірі 3 тис. грн. Під час обшуків за його місцем проживання було виявлено гроші, отримані незаконним шляхом, документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі 01

"Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України проводяться слідчі дії. Встановлюються інші факти одержання чиновником хабарів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148494
 
 
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Саме час продавати землю,такі пани на це чекають))
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Теперь таких товарищей ожидает тюрьма
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Я з ними напряму ще не стикався, але по слухам там можна майже кожного затримувати за хабарі. Як з обуренням розповідали полтавчани-фермери: приходе на посаду сцикун років з двадцять пять, нахабарює на круту тачку і через рік-два зникає. За ним наступний і те ж саме.
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Запрошуємо СБУ у Львівську міськраду..
по цих же земельних питаннях.
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Да можно в любой городской совет приглашать.Эта проблема не имеет территориального признака.
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"Держслужбовець вимагав гроші від матері-одиначки двох дітей, яка хотіла законно оформити землю під власним приватним будинком. Після передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 3,5 тис. грн посадовець видав жінці фальшивий договір без підписів і печаток.

за фальшиву.

за рішення цього питання НА РІВНІ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МЕНІ ОЗВУЧИЛИ СУМУ
3 000 ДОЛАРІВ
СТАВКА"за послугу" ПО УКРАЇНІ РІЗНА..
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Чиновника Держгеокадастру затримали на Київщині на хабарі 10,5 тис. дол., які одержав за оформлення документів на землю, - СБУ. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі заступника начальника відділу головного управління Держгеокадастру одного з районів Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі - Цензор.НЕТ 2376
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав від представника приватного підприємця 10,5 тисячі доларів за підготовку та затвердження висновку державної експертизи землевпорядної документації
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Чиновницю Держгеокадастру затримано в Краматорську на хабарі 1,2 тис. дол. за оформлення землі, - прокуратура. ФОТО
30 липня за одержання хабаря затримано першого заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі - Цензор.НЕТ 5768
Під час першочергових слідчих дій встановлено, що чиновниця, перебуваючи в м. Краматорськ, вимагала та отримала грошові кошти в розмірі 1200 доларів за погодження документації, пов'язаної з оформленням власності на земельні ділянки.

хАБАР ЗА ТЕ САМЕ
(кРАМАТОРСЬК * 3= ЛЬВІВ)*3 = КИЇВ
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