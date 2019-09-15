EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Спорт, Фоторепортаж
  757  10
Все про:ветерани (369) Ігри Інвіктус (55)

 Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів. ФОТОрепортаж

Україну на змаганнях Invictus Games-2020 у Гаазі представлятимуть 20 українських військових із бойовими пораненнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Сформували національну збірну України для участі в міжнародних змаганнях "Ігри нескорених-2020" за результатами спортивного турніру.

Участь у змаганнях взяли понад 200 учасників - українських ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранення, захворіли або були травмовані, виконуючи свої службові обов'язки в зоні бойових дій.

Нагадаємо, 14 вересня на київському стадіоні "Піонер" президент України Володимир Зеленський урочисто відкрив Національні змагання "Ігри нескорених", які є фінальною частиною відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 у Нідерландах.

Минулого року українська збірна на "Іграх нескорених-2018" виборола 20 медалей.

Дивіться також: 166 ветеранів та військовослужбовців взяли участь у фінальних тестуваннях для участі в "Іграх Нескорених", - Міноборони. ФОТОрепортаж

Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 01
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 02
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 03
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 04
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 05
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 06
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 07
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 08
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 09
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 10
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 11
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 12
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 13
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 14
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 15
Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 16Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів 17

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148492
 
   
 Топ коментарі
 
Класні світлини наших вояків! Побажаємо їм перемоги на цих змаганнях та відсутності піару влади!
 показати весь коментар
 
Щасти Вам, Герої !!! Ви найкращі !!! Финальный отбор на Invictus Games-2020 в Гааге состоялся: Украину представят 20 ветеранов - Цензор.НЕТ 1388
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А коли буде фінальний відбір у це ж місто, але по "неспортивній" тематиці для нашого здичавілого сусіда?
 показати весь коментар
 
 
Класні світлини наших вояків! Побажаємо їм перемоги на цих змаганнях та відсутності піару влади!
 показати весь коментар
 
 
ви знаєш як перекласти "PR"?
буде.те здивований
 показати весь коментар
 
Без Путина не начинать. Он, как правило, опаздывает на пару часов.
 показати весь коментар
 
Напомним, 14 сентября, на киевском стадионе "Пионер" Источник: https://censor.net.ua/p3148492\\\\\\\\\\\\\\\

С...... бл..... как всегда - на двух стульях сидим...
епт, ну нету и не было такого шоб истребляемые продолжали жить на улицах имени своих палачей, играть на стадионах имени идеологии своих палачей и прочее...
а, еще памятники упырькам ....
пабида вяликая атеч жукофф гирой урра свитой сталин ленин пагтия калсамол!!!11
 показати весь коментар
 
Неплохо-бы использовать ...уйло в качестве мишени при стрельбе из лука...
 показати весь коментар
 
жодний ветеран би не оминув, кожний хотів би фуйла стрельнути ))
 показати весь коментар
 
 
І НАВІТЬ ШМАРКЛЯ СТАЛА БИ ПЕРЕД ****** НА КОЛІНА.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСпорт
 
 
 
 
 
 вгору