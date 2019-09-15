 Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Сформували національну збірну України для участі в міжнародних змаганнях "Ігри нескорених-2020" за результатами спортивного турніру.
Участь у змаганнях взяли понад 200 учасників - українських ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранення, захворіли або були травмовані, виконуючи свої службові обов'язки в зоні бойових дій.
Нагадаємо, 14 вересня на київському стадіоні "Піонер" президент України Володимир Зеленський урочисто відкрив Національні змагання "Ігри нескорених", які є фінальною частиною відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 у Нідерландах.
Минулого року українська збірна на "Іграх нескорених-2018" виборола 20 медалей.
буде.те здивований
С...... бл..... как всегда - на двух стульях сидим...
епт, ну нету и не было такого шоб истребляемые продолжали жить на улицах имени своих палачей, играть на стадионах имени идеологии своих палачей и прочее...
а, еще памятники упырькам ....
пабида вяликая атеч жукофф гирой урра свитой сталин ленин пагтия калсамол!!!11