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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:ВМС (423) корабель (565) посольство (321) США (5395)

 Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство. ФОТОрепортаж

На базі берегової охорони США в Балтиморі відбулася церемонія випуску українських моряків, які упродовж літа проходили навчання та підготовку з управління двома катерами типу Island "Слов'янськ" і "Старобільськ".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства України в США, інформує Цензор.НЕТ.

"Посол України в США Валерій Чалий (Valeriy Chaly) разом із дипломатами посольства взяв участь у церемонії випуску українських моряків, які пройшли навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island - "Слов'янськ" і "Старобільськ", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що тепер кораблі разом із підготовленими екіпажами готові посилити ВМС України.

Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство 01
Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство 02
Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство 03

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Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство 04
Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство 05
Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство 06
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Нагадаємо, рішення про передачу Україні катерів Island було прийнято в 2017 році. У вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі. Вони базуватимуться в Одесі.

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У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148485
 
   
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Якщо готові для переходу в Україну, то і до Маріуполя готові.
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Ну всё, держись русня! Пофиг, что у тебя новые фрегаты и атомные подлодки. Порвём как тузик грелку!
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Во-Во, вы там скоро рванёте что-то похожее как в Северодвинске...?\мы ожидаем...)\
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А по ТВ - тиша... закінчилася епоха зубожіння та рєдутов імені Семенченка. Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство - Цензор.НЕТ 14

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Шахтарі 13 діб блокують вагони РЖД з вугіллям і вимагають припинити «торгівлю на крові»

Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство - Цензор.НЕТ 56
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А чого блокують?
Вони ж за це проголосували!
Округ №124 (Львівська область)

Вони зробили це разом
Мрії збуваються
Зара сємьон їм допоможе якусь провокацію втнути

Украинские моряки завершили обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island, - посольство - Цензор.НЕТ 8952
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Тааак зебераны взяли низкий старт. И помните, это при зебарана дали, а не при Порошенко. И смотрите не перепутайте.
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Лишних кораблей не бывает. Но в войне с РФ эти катера нам ничем не помогут.
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О,клас.Ще наші з потом воєнніє моряки-хєрої кацапам мурликанські кораблі не здавали.Як то кажуть : "І хай подавиться проклятий довгоносик".
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Это реально писец !!!!! Шо такое нужно знать, чтобы управлять двумя тазиками ???? пендосы решили возвернуть чуток бабла !!!
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Могли прислать двух нигеров в Одессу, и те бы растолковали, в перерывах между общением с одесскими "дамами", нашим морячкам шо:
а) вот учебник, читай
б) не надо сдаваться в плен
в) иди в жёппу, у меня свидание с "дамой"
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чи готові до переходу в порт приписки Маріуполь? Хто знає?
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Якщо готові для переходу в Україну, то і до Маріуполя готові.
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Какая помпа. А никому не понятно, что это дерьмо, по его приходу в Одессу, списывать, и утилизировать надо будет, Обслуживать дороже. Амеры пожадничали.
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Тобі відомо який термін служби кораблів? При совку був 35 років. Ще послужать.
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Боюся, щоб нашим військовим морякам не довелося там і залишитись з цими катерами. Бо Ще вирішив, що зміцнення української армії дратує його партнера пуцина. Тому інструкторів НАТО хочуть відправити додому, військовий бюджет скоротити, оперативних працівників СБУ теж скоротити на 1000 чоловік (і це швидше за все буде контррозвідка і розвідка), українські прапори у Станиці Луганській познімати... Можна продовжувати, але злість бере.
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Кстати, все россияне очень ждут появления этих кораблей в Черном море. Путину еще тогда доложили, что захватили "американские" корабли, что он и озвучил в свое время....
Предлагаю - присвоить флоту Украины новый военный стяг - чисто белого цвета, цвета мира , потепления и непротивления зла насилию имени Толстого, Льва Николаевича.
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