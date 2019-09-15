 Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства України в США, інформує Цензор.НЕТ.
"Посол України в США Валерій Чалий (Valeriy Chaly) разом із дипломатами посольства взяв участь у церемонії випуску українських моряків, які пройшли навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island - "Слов'янськ" і "Старобільськ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тепер кораблі разом із підготовленими екіпажами готові посилити ВМС України.
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Нагадаємо, рішення про передачу Україні катерів Island було прийнято в 2017 році. У вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі. Вони базуватимуться в Одесі.
У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.
Шахтарі на Львівщині блокують 113 вагонів РЖД з вугіллям з РФ, вимагають припинити торгівлю на крові. Йде 13-та доба пікету. В блокуванні беруть участь шахтарі, більшість з яких пройшли війну на Донбасі. Вони просять інформ. підтримку
Шахтарі 13 діб блокують вагони РЖД з вугіллям і вимагають припинити «торгівлю на крові»
Вони ж за це проголосували!
Округ №124 (Львівська область)
Вони зробили це разом
Мрії збуваються
Зара сємьон їм допоможе якусь провокацію втнути
а) вот учебник, читай
б) не надо сдаваться в плен
в) иди в жёппу, у меня свидание с "дамой"
Предлагаю - присвоить флоту Украины новый военный стяг - чисто белого цвета, цвета мира , потепления и непротивления зла насилию имени Толстого, Льва Николаевича.