 З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Матусівської громади, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У суботу, 14 вересня, близько 5:00 полеглого під Волновахою бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександра Лінчевського зустріли на Шполянщині. Останній шлях нашого земляка до рідного дому був встелений свічками вздовж дороги в с. Сигнаївка та в с. Матусів. Учасники АТО, волонтери, представники місцевих громад, жителі села, молодь і всі небайдужі зі сльозами на очах зустрічали кортеж із тілом загиблого героя. Йому був лише 21 рік.
Висловити свої співчуття родині покійного приїхали побратими полеглого героя, учасники АТО, волонтери, представники місцевої та районної влади, військовослужбовці.
Того ж дня із зворушливими почестями поховали українського воїна в рідному селі Матусів, де він народився і виріс, звідки пішов захищати батьківщину. Сотні земляків - жителі громади, району, учасники АТО, однокласники - цього дня зібралися в селі Матусів, де виріс і мужнів Олександр", - наголошується, зокрема, в повідомленні.
Олександр Лінчевський народився 16 квітня 1998 року в селі Матусів. Закінчив сільську школу №2, після чого вступив до професійно-технічного училища. Потім був призваний на строкову службу, а згодом підписав контракт із Військово-морськими силами ЗС України. Служив матросом, стрільцем-помічником гранатометчика десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти. Загинув 11 вересня близько 23:00 у районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області унаслідок смертельного кульового поранення. Його він зазнав під час обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, яким ворог прикривав роботу свого снайпера. Разом із ним загинув Микола Обухівський.
Поховали героя на Алеї Слави сільського кладовища. У нього залишилися батьки, брати і сестри.
"Приєднати хочуть не Донбас до України, а Україну до Донбасу, то це мене не влаштовує. Тим більше ціною життя найкращих наших синів"
Вічна слава героям!
"Для чого ці перемир'я, режими тиші? Ми придержуємося цього і стараємося не відкривати вогонь. А противник ігнорує це все і гинуть наші хлопці!"
А ЗЕЧМО на форумі в Києві дуже щасливий. Ну хіба під час війни в країні доцільно проводити такі заходи про "щастя", коли люди гинуть. Ідіоти, які бісяться від жиру на крові наших захисників, заслуговуть на зневагу! Це кощунство...
вечно нахваливать Яхве, если был очень добрым, и "вечно гореть", если наоборот. но если заплатить попам(для Яхве вестимо), то даже Путин становится - первым среди очень добрых
-- откуда роги ростут?
Я не понял -- с кем были проблемы, пока Коломойский Зелю не водрузил?
...такое ощущение, шо все вернулись домой из отпуска, а тут всё, само собой поломалося... -- и нихто не ожидал такого вот конца!
СССР, был страной непуганных идиотов. Украина -- страна идиотских Майданов -- "бессмысленных и беспощадных"
...бо где то, за шо боролись?
Я, типа, не спрашиваю --
я возмущаюсь!
и не употребляй "СССР" вместо - "совок". более скотских условий не было в истории(ну я не считаю корею норд и Пол-Потию, так как это - блевотина совка, с местными приколами))
Боже.
Світла тобі пам*ять, Олександре.
Вічна Слава Герою, а кацаполугандонію проклинаю!!!!!