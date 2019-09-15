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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:похорон (690) Черкащина (286) Донбас (13002) втрати (1445) Ян Осока (790)

 З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині. ФОТОрепортаж

У селі Матусів Шполянського району Черкаської області 14 вересня відбулась церемонія прощання з Олександром Лінчевський.

Про це йдеться на офіційному сайті Матусівської громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У суботу, 14 вересня, близько 5:00 полеглого під Волновахою бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександра Лінчевського зустріли на Шполянщині. Останній шлях нашого земляка до рідного дому був встелений свічками вздовж дороги в с. Сигнаївка та в с. Матусів. Учасники АТО, волонтери, представники місцевих громад, жителі села, молодь і всі небайдужі зі сльозами на очах зустрічали кортеж із тілом загиблого героя. Йому був лише 21 рік.

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Висловити свої співчуття родині покійного приїхали побратими полеглого героя, учасники АТО, волонтери, представники місцевої та районної влади, військовослужбовці.

Того ж дня із зворушливими почестями поховали українського воїна в рідному селі Матусів, де він народився і виріс, звідки пішов захищати батьківщину. Сотні земляків - жителі громади, району, учасники АТО, однокласники - цього дня зібралися в селі Матусів, де виріс і мужнів Олександр", - наголошується, зокрема, в повідомленні.

Олександр Лінчевський народився 16 квітня 1998 року в селі Матусів. Закінчив сільську школу №2, після чого вступив до професійно-технічного училища. Потім був призваний на строкову службу, а згодом підписав контракт із Військово-морськими силами ЗС України. Служив матросом, стрільцем-помічником гранатометчика десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти. Загинув 11 вересня близько 23:00 у районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області унаслідок смертельного кульового поранення. Його він зазнав під час обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, яким ворог прикривав роботу свого снайпера. Разом із ним загинув Микола Обухівський.

Поховали героя на Алеї Слави сільського кладовища. У нього залишилися батьки, брати і сестри.

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З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 01
З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 02
З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 03
З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 04
З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 05

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З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 06
З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 07
З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 08
З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 09
З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 10

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З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині 11
Фото: matusivska.gromada.org.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148484
 
 
 Топ коментарі
 
Склоняю голову перед Героем.
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21 год пацану.... кто то еще хочет дружить с расией ? ... пойдите скажите это его маме.
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Такий молодий симпатичний хлопець, посмішка яка приємна ...
Боже.

Світла тобі пам*ять, Олександре.
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Письменник Василь Шкляр:
"Приєднати хочуть не Донбас до України, а Україну до Донбасу, то це мене не влаштовує. Тим більше ціною життя найкращих наших синів"
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21 год пацану.... кто то еще хочет дружить с расией ? ... пойдите скажите это его маме.
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Як жеж тяжко розуміти, що ми втрачаємо кращіх синів України, в боротьбі з тою мокшанською нечістю (((

Вічна слава героям!
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Сьогодні на ICTV показали, як наш воїн з передової на мікрофон сказав:
"Для чого ці перемир'я, режими тиші? Ми придержуємося цього і стараємося не відкривати вогонь. А противник ігнорує це все і гинуть наші хлопці!"
А ЗЕЧМО на форумі в Києві дуже щасливий. Ну хіба під час війни в країні доцільно проводити такі заходи про "щастя", коли люди гинуть. Ідіоти, які бісяться від жиру на крові наших захисників, заслуговуть на зневагу! Це кощунство...

С морпехом Александром Линчевским, погибшим 11 сентября на Донбассе, простились на Черкасщине - Цензор.НЕТ 816
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От це ЗЕЧМО наше "бидло" і вибрало... А тепере "чухають потилиці" - "І воно нам треба було:?...". Крім "Майдану", прибрать його, не можна...
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о б*же, "эканевидаль" - чувак, который 20 лет кривлялся и смеялся над "хохлами", кривляется и смеется когда "хохлов" убивают орки..... г*споди, ну никак не могу представить шо он таки не плачет, а ржет то..... З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині - Цензор.НЕТ 8072
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грустно все это.. првославие немного тупо в этом деле.. во всех религиях есть смысл смерти - тут его нет
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почему же? есть.
вечно нахваливать Яхве, если был очень добрым, и "вечно гореть", если наоборот. но если заплатить попам(для Яхве вестимо), то даже Путин становится - первым среди очень добрых З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині - Цензор.НЕТ 9964
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Скоро будет 4 месяца как мародер и барыга зеленский зарабатывает на войне и уничтожает патриотов на Донбассе!
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Ботяра,ты можешь хоть в этой теме не упоминать имя своего ылитного атца нации?
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Та вы задолбали -- патриоты и активисты! -- где вас было, шо оно такое приключилось?
-- откуда роги ростут?
Я не понял -- с кем были проблемы, пока Коломойский Зелю не водрузил?
...такое ощущение, шо все вернулись домой из отпуска, а тут всё, само собой поломалося... -- и нихто не ожидал такого вот конца!
СССР, был страной непуганных идиотов. Украина -- страна идиотских Майданов -- "бессмысленных и беспощадных"
...бо где то, за шо боролись?
Я, типа, не спрашиваю --
я возмущаюсь!
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ты свинья кацапская - майдан любой всегда дает НАДЕЖДУ свободному народу, но твоим убогим ватникам и люмпенам безмозглым нужна только колбаса и смартфоны что бы пялится на свои тупые рожи
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...у меня были надежды, с 1980, по 1996. ...хош, подарю тебе -- все свои надежды? *)
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...через год, если не Хунта -- этого сайта не будет... -- спорим? ...встретимся в Албании -- пивом мне проставишься! Спорим?
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наверное правда, но ты таки нажрался пива, как и писалось вчера.....
и не употребляй "СССР" вместо - "совок". более скотских условий не было в истории(ну я не считаю корею норд и Пол-Потию, так как это - блевотина совка, с местными приколами))
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Такий молодий симпатичний хлопець, посмішка яка приємна ...
Боже.

Світла тобі пам*ять, Олександре.
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Буду у Матусові (там у мене родичі по дружині), зайду на могилу, пом"яну...
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А Зелебенські в Дніпрі пиво цмулять і вибори на лугандонії готують!

Вічна Слава Герою, а кацаполугандонію проклинаю!!!!!
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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