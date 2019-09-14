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Все про:похорон (687) Харківщина (783) Донбас (13002) втрати (1442) Ян Осока (786)

 Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині. ФОТОрепортаж

У селі Павлівка Верхнесамарської сільської ради Близнюківського району Харківської області відбулося перепоховання останків тіла Вадима Федорченка, який загинув 9 лютого 2015 року в боях за Дебальцеве.

Про це йдеться на офіційному сайті Близнюківської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після ідентифікації шляхом генетичної експертизи у рамках реалізації гуманітарного проєкту Збройних Сил України "Евакуація 200" 13 вересня 2019 року був доставлений до с. Павлівка Верхньосамарської сільської ради Близнюківського району для перепоховання за місцем проживання батьків гріб із останками старшого солдата Федорченка Вадима Олександровича – військовослужбовця Збройних Сил України як такого, що раніше (від 09.02.2015) значився зниклим безвісти.14 вересня на цвинтарі с. Павлівка відбулися болісні хвилини прощання з Вадимом Федорченком", - зазначається, зокрема, в повідомленні.

13 вересня труну з тілом Героя після ексгумації доставили в Харківську область.

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Федорченко Вадим Олександрович народився 26 грудня 1994 року.  Після закінчення школи в 2012 році вступив до Лозівського ліцею за спеціальністю "рихтувальник кузовів та електрозварювальник". Цього ж року його зараховують на заочне відділення Лозівського автодорожнього коледжу: факультет "Ремонт двигунів".

14 жовтня 2013 року був призваний до лав збройних сил України, а третього серпня 2014 року Вадим Олександрович підписав контракт на безстрокову службу.

Служив у 101-й бригаді охорони Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначають у Близнюківській РДА, 9 лютого 2015 року Вадим разом із майором Микитою Недоводієвим виїхав з міста Дебальцево до міста Харкова за шинами до БМП. Останній зв'язок із батьками був о 7-30. О 9-00 на дзвінки не відповідав, на зв'язок більше не виходив. Район дороги біля села Логвінового був безконтрольним. Блокпост, який контролював територію, був знятий. ЗСУ, що проходили цією дорогою, потрапили у ворожу пастку. КАМАЗ "Шайтан", керований Вадимом, був обстріляний.

У цьому бою загинуло 26 українських захисників, а двоє вважалися зниклими безвісти. Федорченко Вадим Олександрович був одним із них.

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Рештки солдата із жетоном на ім’я Федорченка В.О. (номер тіла 364/Л) були знайдені і привезені 13 березня 2015 року з району Дебальцевого та ідентифіковані як військовослужбовець 101-ї бригади охорони ГШ. Був похований як тимчасово невстановлений захисник України реєстр № 5752 на Краснопільському кладовищі міста Дніпро.

Із 2 серпня 2015 року до липня 2019 року Федорченко В.О. вважався  зниклим безвісти. У липні 2019 року за ДНК батьків було підтверджено збіг з ДНК Федорченка Вадима Олександровича, військовослужбовця Збройних Сил України.

За час служби Федорченко Вадим Олександрович одержав відзнаки:

- Грамоту солдату "За старанність, розумну ініціативу і сумлінне виконання службових обов’язків".

- Грамоту старшому солдату "За сумління та самовіддане служіння українському народові, вірність військовій присязі, сміливість, рішучість та ініціативну активність, виявлені під час виконання бойових завдань по захисту незалежності, територіальної цілісності України та з нагоди 23-ї річниці Збройних Сил України" (2014 рік).

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Мав численні нагороди:

1. Нагрудний знак " Ветеран Війни".

2. Нагрудний знак від головнокомандуючого Збройних Сил України Муженка В.Н. "За взірцеву службу".

3. Медаль Від патріарха УПЦ Київського патріархата Філарета "За жертовність і любов до України".

Поховали загиблого бійця на сільському кладовищі. У нього залишилися батьки.

Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 01

Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн батальйону "Донбас" Валерій Шатурський загинув у зоні ООС через обстріл з боку найманців РФ. ФОТО

Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 03
Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 04
Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 05
Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 06
Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 07
Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 08


Фото: Районна газета "Нове житя", смт Близнюки
Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 09
Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 10
Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині 11
Фото: facebook.com/OperationalCommandEast

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148482
 
 
 Топ коментарі
 
стати на коліна перед загиблими захисниками це означає проявити повагу і заявити всім, що ми не скоримось.
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Вот он поклонник ЗЕбила во всей красе..
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Вот он поклонник ЗЕбила во всей красе..
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Охо-хо! )) Це цікаво Бійця 101-ї бригади охорони Вадима Федорченка, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, перепоховали на Харківщині - Цензор.НЕТ 7659

пьяная русня в треде )))

Піг-дог знаєш чому в Україні такі чорноземи родючі?
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А от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
ЗЄбіл!
Ау... Тук-тук, по ваших недолугих головах!
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стати на коліна перед загиблими захисниками це означає проявити повагу і заявити всім, що ми не скоримось.
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Главное что бы не оказались все жертвы напрасными. Сейчас у Украины больше шансов вернуться в имперское стойло чем в 2014...
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ти з дивану давно злазив? мабуть тікі щоб шось зжерти
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зєлєнскій вбиває українців Бойца 101-й бригады охраны Вадима Федорченко, погибшего под Дебальцево в 2015 году, перезахоронили на Харьковщине - Цензор.НЕТ 1683

За останні три міс. вбито вже біля 100 бійців.. і це занижені данні.. це більше чим за 2018 рік..
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Вже був і не раз. Тепер твоя черга -ЗЕбіла сцикуна ..
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***
Неоголошена війна,
Не названа війною.
Завуальована вона -
"АТО"… А поле бою -
Не бутафорія. Воно,
Велике і голодне,
Вже стільки горя принесло,
Вже стільки зжерло! Може годі!?

Неоголошена війна,
Не названа війною.
Завуальована вона -
"Конфлікт". А поле бою -
Справжнісіньке… І справжні ті,
Що поле кров'ю омивають!
Вони, красиві й молоді,
На нім по-справжньому вмирають!

Ненаголошені слова
Впівголоса розмови.
"У нас - ООС, війни нема", -
Згори торочять знову.
Нерозголошена ціна
Німого одкровення.
Кому на руку, щоб війна
Не називалась тим йменням?

Неоголошена війна
Без права йти до бою.
Тож кров`ю платимо щодня
За зраду за спиною…
Як бути з трунами, в яких
Лежать найкращі з кращих?
І кожен з них не зміг, не встиг
Пожити… Зліг… Нізащо?!

Нерозголошені думки,
Про котрі гріх мовчати.
Ким буду я? Ким будеш ти,
Як нас прийдуть вбивати?..

///
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