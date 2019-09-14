 Якщо хтось залізе до вас у будинок, зв'яже і запропонує відпустити в обмін на пограбування, погоджуватися - поганий варіант, - Блер про ситуацію між Україною і Росією. ВIДЕО

Таку думку колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер висловив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеотрансляцію.
За його словами, є два види конфліктів, які вимагають мирного вирішення, але по-різному.
"Перша ситуація, коли є конфлікт, де обидві сторони відчувають себе правими. І цей конфлікт вже досить довго триває. І тут питання, чи можна якимось чином об'єднати всі сторони", - зазначив Блер.
Він навів приклади Палестини та Ізраїлю, а також Ірландії. Однак, підкреслює експрем'єр Великої Британії, в Україні ситуація інша.
"Інший мирний процес - коли країна, наприклад, стала жертвою неспровокованої агресії. Тобто, наприклад, я залізу до вас у будинок, зв'яжу вас і скажу: "Слухайте, я вас відпущу, але візьму телевізор і меблі". Якщо хтось скаже, що це хороший компроміс, то якщо ви зараз розв'язані і можете нормально пересуватися, то це погане рішення", - пояснив Блер.
На його переконання, необхідно з'ясувати у сторін, чи є варіант, при якому однозначно зберігається територіальна цілісність України, однак важливо, щоб "інша сторона" була готова піти на це.
"Це різні процеси, але я відчуваю, що тут дійсно залежить від того, чи є бажання з іншого боку", - підкреслив експрем'єр.
Их посыл, забудьте про Крым и Донбасс сам вам упадет в руки.
Но Украина, большая часть, не готова на такой компромисс. Но Зе этим обменом таки может остановить войну и таки многое указывает, что идет на этот обмен
А по Донбассу, не один раз Пороху предлагали поменять Донбасс на Крым.
А деньги на освобожденный Донбасс и Крым даст твоя Россия в виде компенсаций за оккупацию.
Да и Украина не нищая страна, так что не переживай за украинский Донбасс и Крым!!!
Это не электричество или дорога в Крым, без воды ни сельское хозяйство, ни промышленность
вряд ли будут процветать.
Еще 3-5 лет и артезианские скважены будут выкачаны в большинстве своем.
И Путин это прекрасно понимает, поэтому при всучивании Донбасса Украине, доступ России к днепровской воде будет одним из условий
Полый обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.
Главной целью обмена был Цемах. Все остальное на данный момент Россию интересует мало, а уж тем более урегулирование на Донбассе. Отказ России от встречи нормандского формата в Париже, вполне прогнозируемое событие.
Пристайко безнадежно неэффективен. Его попытка выдать возможную встречу Зеленского с Трампом в коридоре Генеральной Ассамблеи ООН за полноценную встречу - чисто агитационный ход. Постепенно расширяющаяся зона судебного скандала в Делавэре, уже реально препятствует работе в США. Зеленский никому в США не нужен. Трампу он неудобен ибо тянет с собой весьма сомнительный шлейф, а это весьма опасно перед выборами, консенсус элит по поддержке Украины уже работает вне Зеленского и без его команды, обращаясь непосредственно к исполнителям в обход Зеленского.
і він тепер САМ ЇЇ підкладає під пуйла з тим обміном моряків , під штаймаера , під поляків
під французів - він же НЕ ПАТРІОТ , краЇну свою не любить / Зебіли такого вибрали !
Ви помітили, як синхронно провладні лизоблюди почали розносити меседжі про те, що порохоботи нібито банять укр. акки? Робіть резервні аккаунти. Це підготовка до масового бану проукраїнських акків - нас з вами. Вони завжди проводять зачистку соцмереж перед тим,як вчинити якесь лайно
це як з проханням редактора цього ресурсу допомогти розбанити його в ФБ - одразу прибігли зелєбоби і почали обвинувачувати порохоботів, наробили скандал, всіх пересварили, і в результаті, йому мало хто допоміг.
а кацапи тихенько посміюються і радіють.
бо їхні методи діють, вони старанно прибирають про українських дописувачів, витирають інформацію про свої злочини.
вона найбільше постаралась.
тому вам порада на майбутнє - не тріскотіти під моїми коментами і поменше ляскати язиком.
Бо зе-влада, може, і послухає, але не почує.
У неї план уже готовий. І відступати від нього вона не буде: і своє бажання реалізовує, і кремлівського фюрера.
А заклики інших діячів (тим більше, колишніх, сорі) - викликають у них лише квартальний регіт.
Ну вот сказал что-то Блер, Тейлор, Волкер, Столтенберг.
И? Дайте Франсуа Олланду микрофон. Он не высказался вроде ещё, про "нападение на свободу и демократию".
Ну вот пример:Наполеон при вторжении в Росию вел переписку с Александром 2,и обращался к нему -"брат мой".
для этого и делается,чтобы сгладить наше унижение,сделать нас не ущербными,а немножко
"полноценными".
стоит ли идти на компромисс, отдавая им ванную (забывая о ней надолго ибо тараканы и мокрицы в ней проголосовали на референдуме за присоединение этой ванны к общественному туалету в соседнем парке ) и соглашаться ли на предложения дружелюбных и готовых помочь советом соседей из других квартир и домов, о том, что они пригрозят врагу и попросят от нашего имени вернуть нам половину (!) раздолбанной и засранной врагом комнаты, но с условием, что эти гады дальше не лезли ни в остальные комнаты, ни в соседние квартиры и дома...... а вы как-то перетерпите и без ванной и с раздолбаной половиной комнатой, в которой еще будут жить те...кто ее помогал долбать, но соседи готовы сделать там ремонтик...но не вышибить оттуда врага... так же спокойнее всем...ну почти ))))
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Развели беззубого Обмамку как лоха развели гейропейцы-х"ляндцы,а крайним оказался украинский народ с их 13400- жертв крупнейшей афёры 21-го века.
моряків згідно рішення суду , а не самому гнутись - як твій клоун !!
Почему ты никого не нагнул, если решение трибунала было озвучено еще полгода назад, уже истекло и никаких его условий не было выполнено? Где обещанные ужасные последствия, о которых хрюкали порохатые? Нету их, нагибатель.
А вот умные зедебилы в интернетах уже вияснили что цемах бил неважен...
Нет и небудет такого желаня у *****! Не нужно иллюзий, нужно готовится к длительельному конфликту пока он не сдохнет.
Рябошапка заявил, что намерен лишить
нескольких народных депутатов иммунитета до
вступления в силу закона об отмене
депутатской неприкосновенности.
В списке тех, кого Генпрокурор готовится привлечь
к отнесенности - народный депутат от ОПЗЖ,
соратник Виктора Медведчука - Григорий Суркис.
Об этом сообщил источник в САП.
По словам собеседника, представление на снятие
неприкосновенности с Суркиса будет подано в ВР
до 1 ноября 2019 года. Такое решение было
принято ГПУ на основании материалов собранных
НАБУ и после того, как САП ознакомился с
"результатами" очной ставки, проведенной между
экс-нардепом, бывшим главой компании
"Энергосеть" Дмитрием Крючковым и экс-нардепом
зампредседателя фракции "БПП" Игорем Кононенко
(по делу о коррупции в энергогенерирующей
компании "Центрэнерго", - ред.).
Собеседник при этом отказался комментировать
детали обвинений в адрес Суркиса, уточнив, что
все они изложены в согласованном сообщении о
подозрении.
Учитывая тот факт, что братья Суркисы вместе с
Крючковым являются фигурантами дела НАБУ о
хищении сотен миллионов гривен
"Запорожьеоблэнерго", можно полагать, что с
Суркиса-старшего хотят снять депутатскую
неприкосновенность в рамках именно этого
уголовного производства.
Напомним, Рябошака пообещал до конца года
снять неприкосновенность сразу с нескольких
народных депутатов.
"Рука не дрогнет по кому угодно, кто есть в
парламенте", - сказал глава ГПУ, подчеркивая
свою независимость от влияния различных
политических сил.