 Якщо хтось залізе до вас у будинок, зв'яже і запропонує відпустити в обмін на пограбування, погоджуватися - поганий варіант, - Блер про ситуацію між Україною і Росією. ВIДЕО

Таку думку колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер висловив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеотрансляцію.

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За його словами, є два види конфліктів, які вимагають мирного вирішення, але по-різному.

"Перша ситуація, коли є конфлікт, де обидві сторони відчувають себе правими. І цей конфлікт вже досить довго триває. І тут питання, чи можна якимось чином об'єднати всі сторони", - зазначив Блер.

Він навів приклади Палестини та Ізраїлю, а також Ірландії. Однак, підкреслює експрем'єр Великої Британії, в Україні ситуація інша.

"Інший мирний процес - коли країна, наприклад, стала жертвою неспровокованої агресії. Тобто, наприклад, я залізу до вас у будинок, зв'яжу вас і скажу: "Слухайте, я вас відпущу, але візьму телевізор і меблі". Якщо хтось скаже, що це хороший компроміс, то якщо ви зараз розв'язані і можете нормально пересуватися, то це погане рішення", - пояснив Блер.

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На його переконання, необхідно з'ясувати у сторін, чи є варіант, при якому однозначно зберігається територіальна цілісність України, однак важливо, щоб "інша сторона" була готова піти на це.

"Це різні процеси, але я відчуваю, що тут дійсно залежить від того, чи є бажання з іншого боку", - підкреслив експрем'єр.