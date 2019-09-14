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 Політика України
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Все про:Блер (1) Росія (19840) Донбас (13002)

 Якщо хтось залізе до вас у будинок, зв'яже і запропонує відпустити в обмін на пограбування, погоджуватися - поганий варіант, - Блер про ситуацію між Україною і Росією. ВIДЕО

Російська Федерація повинна бути готова піти назустріч і припинити конфлікт на сході України.

Таку думку колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер висловив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеотрансляцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має спочатку вивести з Донбасу свої війська, щоб там можна було провести вибори, - Тейлор

За його словами, є два види конфліктів, які вимагають мирного вирішення, але по-різному.

"Перша ситуація, коли є конфлікт, де обидві сторони відчувають себе правими. І цей конфлікт вже досить довго триває. І тут питання, чи можна якимось чином об'єднати всі сторони", - зазначив Блер.

Він навів приклади Палестини та Ізраїлю, а також Ірландії. Однак, підкреслює експрем'єр Великої Британії, в Україні ситуація інша.

"Інший мирний процес - коли країна, наприклад, стала жертвою неспровокованої агресії. Тобто, наприклад, я залізу до вас у будинок, зв'яжу вас і скажу: "Слухайте, я вас відпущу, але візьму телевізор і меблі". Якщо хтось скаже, що це хороший компроміс, то якщо ви зараз розв'язані і можете нормально пересуватися, то це погане рішення", - пояснив Блер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багато хто думає, що висловлення думки в соцмережах може негайно перетворитися в рішення, але на дослідження питання потрібен час, - Блер

На його переконання, необхідно з'ясувати у сторін, чи є варіант, при якому однозначно зберігається територіальна цілісність України, однак важливо, щоб "інша сторона" була готова піти на це.

"Це різні процеси, але я відчуваю, що тут дійсно залежить від того, чи є бажання з іншого боку", - підкреслив експрем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148478
 
   
 Топ коментарі
 
Містер Блер, ці слова - в порожнечу.
Бо зе-влада, може, і послухає, але не почує.
У неї план уже готовий. І відступати від нього вона не буде: і своє бажання реалізовує, і кремлівського фюрера.
А заклики інших діячів (тим більше, колишніх, сорі) - викликають у них лише квартальний регіт.
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їм потрібна вся Україна.
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Так связанного можно грабить не отпуская. Не лучший пример.
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Почему же. Если связанный признает что добровольно отдал мебель и телевизор в обмен на то, что его развяжут.
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Такое признание не будет иметь юридической силы, потому как совершено в беспомощном состоянии и под воздействием угрозы.
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Как будто здесь интересно мнение какого-то мордовского говна
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Для кацапья грабеж и разбой это способ жизни а не преступление.,для них это естественно как дышать. Убеждение здесь не поможет
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после Тетчер был лучшим премьером Британии, моё мнение, его стоит послушать
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Ну вообще он бред сказал про конкретную ситуацию, при ограблении главное выжить. Лучше так не сравнивать.
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Советский народ Украины тяжёлый народ, потому что без Родины ,с верой восточного соседа и соответственно всё украинское для них чуждо, родное только украинская хавка в две щеки и центральная канализация Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией - Цензор.НЕТ 3964
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России и нах не нужен в Донбасс, все упирается в Крым.
Их посыл, забудьте про Крым и Донбасс сам вам упадет в руки.
Но Украина, большая часть, не готова на такой компромисс. Но Зе этим обменом таки может остановить войну и таки многое указывает, что идет на этот обмен
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Ну как связаны эти вопросы? Что за бред? Про Крым на ближайшие 10 лет придётся забыть. А Донбасс ***** давно бы отдал, но чтобы тамошних сепаров не трогали разумеется. Он и остатки флота, которые сейчас в Севасе стоят тоже отдавал, но никто брать не хочет ни Донбасс ни Крым. Потому как не понятно, что потом с ними делать и где деньги на это взять.
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Ватан, вы должны не остатки флота, а полностью Крым вернуть.
А по Донбассу, не один раз Пороху предлагали поменять Донбасс на Крым.
А деньги на освобожденный Донбасс и Крым даст твоя Россия в виде компенсаций за оккупацию.
Да и Украина не нищая страна, так что не переживай за украинский Донбасс и Крым!!!
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Их время (России) ушло, сейчас Украина имеет боездатную армию, да и нефть далеко не по 120
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Криму їм буде мало. Ще буде потрібен материковий доступ до криму. Ну і Дніпрова вода, електроенергія. Забезпечення
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Таки да, без днепровской воды Крым хрен подымется.
Это не электричество или дорога в Крым, без воды ни сельское хозяйство, ни промышленность
вряд ли будут процветать.
Еще 3-5 лет и артезианские скважены будут выкачаны в большинстве своем.
И Путин это прекрасно понимает, поэтому при всучивании Донбасса Украине, доступ России к днепровской воде будет одним из условий
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странно, без флажка и ***** с заглавной буквы, ты что Луны упал и не знаешь местных правил?
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Артезианской хватит на дольше, просто ее нет смысла всю подымать бо она соленая и ее можно лишь частично домешивать к пресной.
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Крым превратится в пустыню, какой был до присоеденения к Украине, кацапы черноземы в пустыню превращают, созидать это не их удел, конченые кочевники- разграбить и сожрать
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Ситуация по ВСУ на передовой. (Сообщение военной комиссии tZe)
Полый обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.

Главной целью обмена был Цемах. Все остальное на данный момент Россию интересует мало, а уж тем более урегулирование на Донбассе. Отказ России от встречи нормандского формата в Париже, вполне прогнозируемое событие.

Пристайко безнадежно неэффективен. Его попытка выдать возможную встречу Зеленского с Трампом в коридоре Генеральной Ассамблеи ООН за полноценную встречу - чисто агитационный ход. Постепенно расширяющаяся зона судебного скандала в Делавэре, уже реально препятствует работе в США. Зеленский никому в США не нужен. Трампу он неудобен ибо тянет с собой весьма сомнительный шлейф, а это весьма опасно перед выборами, консенсус элит по поддержке Украины уже работает вне Зеленского и без его команды, обращаясь непосредственно к исполнителям в обход Зеленского.
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Так тут ещё и не связали, а хозяин аж из трусов выпрыгивает, не знает, чем угодить.
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Да, но отказываться связанному вариант вообще так себе.
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мог бы процитировать Узеленскава , словами про порноактрису принимиющюю со всех сторон . все бы поняли .
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Доречі ФАЙНА думка ! Клоун в своїх діях продовжуе свої слова - Україна порнозірка
і він тепер САМ ЇЇ підкладає під пуйла з тим обміном моряків , під штаймаера , під поляків
під французів - він же НЕ ПАТРІОТ , краЇну свою не любить / Зебіли такого вибрали !
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Ольга Рев‏ @Olha_Rev 3 часа назад

Ви помітили, як синхронно провладні лизоблюди почали розносити меседжі про те, що порохоботи нібито банять укр. акки? Робіть резервні аккаунти. Це підготовка до масового бану проукраїнських акків - нас з вами. Вони завжди проводять зачистку соцмереж перед тим,як вчинити якесь лайно
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ясно. тобто самі це робитимуть, а винними інших призначили.
це як з проханням редактора цього ресурсу допомогти розбанити його в ФБ - одразу прибігли зелєбоби і почали обвинувачувати порохоботів, наробили скандал, всіх пересварили, і в результаті, йому мало хто допоміг.
а кацапи тихенько посміюються і радіють.
бо їхні методи діють, вони старанно прибирають про українських дописувачів, витирають інформацію про свої злочини.
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нехай Бутусов Лалалці за нерозбан подякує.
вона найбільше постаралась.
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маєте документальні підтвердження, стояли поряд? докази в студію! Бо беззмістовне блаблабла від вас не цікавить.
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та мене ваше блаблабла взагалі не цікавить.
тому вам порада на майбутнє - не тріскотіти під моїми коментами і поменше ляскати язиком.
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"поменше ляскати язиком" - от саме це хочу порадити й вам. Мій допис було адресовано не вам, а ви чіпляєтесь на форумі до всіх, бо вам нема з ким спілкуватися. То ваша справа. А от трішки чемності та гарної поведінки вам не завадило би, ваші наполегливі звернення на раді форумчан до адміністрації "прошу прибрати отут" - то вже класика форуму.
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як я пройду міма якщо соєвиє тучі сгущаються Якщо хтось залізе до вас в будинок, зв'яже і запропонує відпустити в обмін на пограбування, погоджуватися - поганий варіант, - Блер про ситуацію між Україною і Росією - Цензор.НЕТ 3426
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А чеченская бутылка в жопе не свербит?
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мнє нє.. а сам как ето ощущаєш? може скорую помащь пазвать?
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После того как америка очутилась в трамповской истерии, Британия чуть ли не еденственный наш, существенный, союзник...
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Містер Блер, ці слова - в порожнечу.
Бо зе-влада, може, і послухає, але не почує.
У неї план уже готовий. І відступати від нього вона не буде: і своє бажання реалізовує, і кремлівського фюрера.
А заклики інших діячів (тим більше, колишніх, сорі) - викликають у них лише квартальний регіт.
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Для того его и выбрал народ, чтобы он воплотил в жизнь свой план, а не топтался на месте в болоте, как это делал все пять лет Петро!
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Сколько деятелей всяких и разных (даже Тони Блера из нафталина достали) высказываются и произносят правильные слова.
Ну вот сказал что-то Блер, Тейлор, Волкер, Столтенберг.
И? Дайте Франсуа Олланду микрофон. Он не высказался вроде ещё, про "нападение на свободу и демократию".
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Все они мудаки,и подозреваю шо з правительством РФ заодно.
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В это конешно поверить.
Ну вот пример:Наполеон при вторжении в Росию вел переписку с Александром 2,и обращался к нему -"брат мой".
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Не знаю, как там насчет Наполеона, но мировые лидеры, начавшие Первую мировую войну (подробностей не помню, можно погуглить), таки были довольно близкими родственниками.
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Так, кто еще Зебила иди...том не назвал? Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией - Цензор.НЕТ 3670 Уже 4 мировой лидер Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант, - Блэр о ситуации между Украиной и Россией - Цензор.НЕТ 438
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Він яким був, таким і залишився. Ідійоти ті хто його обрав.
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Не вызывает возражений и этот тезис, огорчает другое, что на встречах с этим телом уже не один мировой лидер говорит о том, что он не должен слить интересы Украины. Это просто позорище на весь мир.
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Уже все мировые лидеры уговаривают Украину не идти с ****** на такой компромис
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Может наоборот? Нас уговаривают пойти на уступки ради "будущего". Вся эта говорильня
для этого и делается,чтобы сгладить наше унижение,сделать нас не ущербными,а немножко
"полноценными".
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Ага, попробуют они остановить нашего зеленого голубя мира, щас. Он за это весь мир обосрет с высоты своего величия
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если залезли в ваш дом, отжали ванную и заперлись в одну из комнат...
стоит ли идти на компромисс, отдавая им ванную (забывая о ней надолго ибо тараканы и мокрицы в ней проголосовали на референдуме за присоединение этой ванны к общественному туалету в соседнем парке ) и соглашаться ли на предложения дружелюбных и готовых помочь советом соседей из других квартир и домов, о том, что они пригрозят врагу и попросят от нашего имени вернуть нам половину (!) раздолбанной и засранной врагом комнаты, но с условием, что эти гады дальше не лезли ни в остальные комнаты, ни в соседние квартиры и дома...... а вы как-то перетерпите и без ванной и с раздолбаной половиной комнатой, в которой еще будут жить те...кто ее помогал долбать, но соседи готовы сделать там ремонтик...но не вышибить оттуда врага... так же спокойнее всем...ну почти ))))
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Знов конфлікт... І ніхто не каже в чому суть конфлікту.
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Конфлікт в мозгах соєвих баранов, які здали Крим і частину Донбасу
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Міняти Конституцію з питання території України можна лише шляхом всеукраїнського референдуму.

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
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Таке враження що Тоні Блер ЗНАЧНО КРАЩЕ любить Украну , чим наш зе..презетент !!
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Как Вы правы Мр.Блер-такая схема и была придумана х"лом с его марионетками из клана "кучка-потрох 2000",чтобы продолжить грабить украинский народ и всё получилось великолепно-спалились только воши наперёд отштампованными медальками "За освобждение Крыма"и Иловайским котлом,да гниды-срезанными деревьями на Майдане перед приездом международных криминалистов и увеличением торговли с агрессором через белорусские(5млрд.)и китайские(7млрд.)прокладки.
Развели беззубого Обмамку как лоха развели гейропейцы-х"ляндцы,а крайним оказался украинский народ с их 13400- жертв крупнейшей афёры 21-го века.
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25 соєвих шарікових спамлять.. хоча я їх не чипаю.. про шо це говорить?..
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Выбор стоит между плохим и худшим вариантом. В силу различных причин лучших вариантов попросту не осталось. В том числе и из-за действий Великобритании.
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Правильно сказал, что нужно разобраться в природе конфликта. А пример неудачный. Во первых, если он развяжет, может немедленно получить в голову. Во вторых, если угроза серьёзная, многие турагентства в турах по экзотическим странам, рекомендуют отдать всё грабителям без ******** и остаться не зарезанным/застреленным. Смотря, что на кону. Если Украина считает (справедливо), что она права и агрессия РФ ничем не обоснована, значит нужно на этом настаивать. Но Крым РФ не вернёт Украине, это очевидно.
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А я до выборов был уверен, что Порох сепаров лет за 3-5 додавит. А сейчас остается только за рояль переживать.
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То есть, когда обмены организовывал ************ - то это была перемога, а когда Зеленский - то цензор натужно высирает зраду огромным количеством таких "экспертных" мнений.
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Зебіл - при Порошенку ми НЕ ВІДДАВАЛИ ЦІННИХ свідків , котрих Нідерланди тепер вважають за ПІДОЗРЮВАНОГО ! Пуйла потрібно було НАМ нагинати , щоб він вддав
моряків згідно рішення суду , а не самому гнутись - як твій клоун !!
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******, в чем заключается ценность свидетельств этого Цемаха?
Почему ты никого не нагнул, если решение трибунала было озвучено еще полгода назад, уже истекло и никаких его условий не было выполнено? Где обещанные ужасные последствия, о которых хрюкали порохатые? Нету их, нагибатель.
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Именно потому что ценность Цемаха "равна нулю" армейская разведка с потерями провела грандиозную операцию по его поимке. Просто от некуй делать.
А вот умные зедебилы в интернетах уже вияснили что цемах бил неважен...
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У Украины, по большому счёту, остался последний козырь. Но он дорогого стоит. Это развязать третью мировую войну. Со всеми вытекающими для украинцев. Зато справедливо по отношению ко всему миру.
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Нічого він не придумав. Команда Зеленського готова взяти в команду "команду" ОРДЛО. Уже взяла певний контингент - Шуфрича, Портнова, Хорошковського і т.д. Це, так би мовити, і є план. Приєднати відсепарований Донбас шляхом введення у владні структури тих, хто воює за його відділення. Дуже схоже на стратегію Кучми, коли він привів у владу донецьку мафію. Ще одний захід на грабування бюджету через Донбас дуже схоже. А Росія зберігає свій контроль і вплив і лишає собі Крим. Типу мирний план, дружба, нопасаран. У цьому плані Україна виступає другорядним суб'єктом, а основні інтереси, які вирішуються - російські. Керуючі Зеленським явно танцюють під дудку Путіна.
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Из любого положения есть выход,если у тебя 73%-а избирателей-украинское законодательство можно изменить так,что мышь не проскочит,а козёл рога обламает:1)расширить формат бритами и амерами.2)"голубые каски" на админ границу с мордором.3)выборы по новому законодательству без паспортников оккупанта.
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з будь-якого положення є вихід, і з гетто є вихід через крематорій.
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Пропонуете х"ла з кучко-порохами 2000 через крематорій?Та ви просто гітлерівці якісь!Їх треба етично-через електричний стілець.Треба Зеленському порекомендувати закон ввести про трибунал та смертну кару за злочини проти людяності.Порошенко сказав:"Злочини проти людяності терміну даності не мають"От тоді буде правильно,а ви-крематорій!Лахта чи що козло-свиняча?Так не можна-звіринець ізолюют гуманно!
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"Это разные процессы, но я чувствую, что здесь действительно зависит от того, есть ли желание с другой стороны", - подчеркнул экс-премьер.

Нет и небудет такого желаня у *****! Не нужно иллюзий, нужно готовится к длительельному конфликту пока он не сдохнет.
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Не удачный пример. Очень дипломатичный. На самом деле, алкаш сосед с корешами из подворотни залез к вам в дом. Убил родителей, изнасиловал жену и детей. Заселил бомжами часть вашего дома. И теперь призывает к диалогу, Вот так это звучит. И когда ты даёшь ему в рыло и начинаешь убивать его бомжей, ***** обижается. Ещё обижаются ваши соседи типа мертвейчука и рабиновича. Как так можно, говорят они. Мы же с *****м бухаем, он нас поит. Он классный. Ну почему ты его не любишь.
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Хорошо, плюсую. Модно добавить: соседи на вас возмущаются, что вы слишком много и сильно шумите. Время позднее, а вы мирным бюргерам спать не даете.
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Неудачный пример. Грабитель меняет награбленное на жизнь жертвы. Единственный вариант - под угрозой жизни согласиться на условия и сохранить жизнь, а потом, призвав на помощь полицию (в нашем случае - цивилизованный мир), попыаться восстановить справедливость.
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Какие страны все вокруг порохоботы, одни кацапы только хвалят вовочку...
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порохосрань тікі на цензорі.. їх більше ніде нема.. на вулиці - нема, в магазинах - нема.. тікі Цезор Бутусова їм захист дає.. а дарма
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На днях Генеральный прокурор Руслан
Рябошапка заявил, что намерен лишить
нескольких народных депутатов иммунитета до
вступления в силу закона об отмене
депутатской неприкосновенности.
В списке тех, кого Генпрокурор готовится привлечь
к отнесенности - народный депутат от ОПЗЖ,
соратник Виктора Медведчука - Григорий Суркис.
Об этом сообщил источник в САП.
По словам собеседника, представление на снятие
неприкосновенности с Суркиса будет подано в ВР
до 1 ноября 2019 года. Такое решение было
принято ГПУ на основании материалов собранных
НАБУ и после того, как САП ознакомился с
"результатами" очной ставки, проведенной между
экс-нардепом, бывшим главой компании
"Энергосеть" Дмитрием Крючковым и экс-нардепом
зампредседателя фракции "БПП" Игорем Кононенко
(по делу о коррупции в энергогенерирующей
компании "Центрэнерго", - ред.).
Собеседник при этом отказался комментировать
детали обвинений в адрес Суркиса, уточнив, что
все они изложены в согласованном сообщении о
подозрении.
Учитывая тот факт, что братья Суркисы вместе с
Крючковым являются фигурантами дела НАБУ о
хищении сотен миллионов гривен
"Запорожьеоблэнерго", можно полагать, что с
Суркиса-старшего хотят снять депутатскую
неприкосновенность в рамках именно этого
уголовного производства.
Напомним, Рябошака пообещал до конца года
снять неприкосновенность сразу с нескольких
народных депутатов.
"Рука не дрогнет по кому угодно, кто есть в
парламенте", - сказал глава ГПУ, подчеркивая
свою независимость от влияния различных
политических сил.
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