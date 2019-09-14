 Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Центр журналістських розслідувань.
Микола Обуховський народився 10 жовтня 1986 року в селі Велика Мечетня Кривоозерського району Миколаївської області. На фронті перебував з початку війни, пройшов бої за Дебальцеве. Служив прапорщиком в 1-му окремому батальйоні морської піхоти. У нього залишилася мати, сестра, дружина і маленька дочка.
Нагадаємо, Микола Обуховський загинув 11 вересня близько 23:00 в районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області в результаті смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, яким ворог прикривав роботу свого снайпера. Разом з ним загинув матрос Олександр Лінчевський з Черкащини.
Как жаль мужика!
Глибокі співчуття рідним.
Царство Небесное Воину...
(возраст Христа )
Про яке потепління стосунків говорять ?
Країна проводила в останню путь ще одного Сина, якого забрав снаряд ворожої нам росії.
Хіба це можна пробачити та забути ?
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"Бийте в барабани, сурміть що є сили, неподільний край наш - Віче так рішило!
Степом вільний вітер вихором літає, ми ж такі, як вітер, кожен козак знає .
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А ми браття, як соколи в вольнім виросли краю, не дамо свій край нікому краще згинемо в бою.....................
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло рідній Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Вкраїну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)