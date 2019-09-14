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 Суспільство
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 Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

У селі Промінь Вітовського району Миколаївської області 14 вересня попрощалися з Миколою Обуховським, прапорщиком, військовослужбовцем 1-го окремого батальйону морської піхоти.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Микола Обуховський народився 10 жовтня 1986 року в селі Велика Мечетня Кривоозерського району Миколаївської області. На фронті перебував з початку війни, пройшов бої за Дебальцеве. Служив прапорщиком в 1-му окремому батальйоні морської піхоти. У нього залишилася мати, сестра, дружина і маленька дочка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблими на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощаються завтра в Миколаївській області. ФОТО

Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 01
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 02
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 03
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблими на Донбасі морпіхом Олександром Лінчевським попрощаються завтра на Черкащині. ФОТО

Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 05
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 06
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 07
Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині 08
Фото: nikcenter.org

Нагадаємо, Микола Обуховський загинув 11 вересня близько 23:00 в районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області в результаті смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, яким ворог прикривав роботу свого снайпера. Разом з ним загинув матрос Олександр Лінчевський з Черкащини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148471
 
 
 Топ коментарі
 
Про який мир з рашкою може бути мова ?
Про яке потепління стосунків говорять ?
Країна проводила в останню путь ще одного Сина, якого забрав снаряд ворожої нам росії.
Хіба це можна пробачити та забути ?
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Спочивай, Воїне.
Глибокі співчуття рідним.
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спасибо люди... что пришли проводить в последний путь Героя
Царство Небесное Воину...
(возраст Христа )
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Про який мир з рашкою може бути мова ?
Про яке потепління стосунків говорять ?
Країна проводила в останню путь ще одного Сина, якого забрав снаряд ворожої нам росії.
Хіба це можна пробачити та забути ?
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_"Браття" _( уривок)
-
"Бийте в барабани, сурміть що є сили, неподільний край наш - Віче так рішило!
Степом вільний вітер вихором літає, ми ж такі, як вітер, кожен козак знає .
-
А ми браття, як соколи в вольнім виросли краю, не дамо свій край нікому краще згинемо в бою.....................
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Вічна пам'ять Герою, царство небесне, щирі співчуття його родині, біль, сум і сльози...наші герої йдуть до раю, а трикляті "браття" хай в пеклі горять...
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___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло рідній Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Вкраїну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
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Крика по поводу обмена было много , а сколько зебил убил солдат за время ПЕРЕМИРИЯ с ********* с которой у него потепления отношений , где сраные гвносми и Г + Г
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