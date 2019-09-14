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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси. ФОТОрепортаж

Звільнені з російського полону українські моряки прибули в Одесу на літаках Ан-26 разом зі своїми родичами. Їх зустрічали товариші по службі та волонтери.

Про це повідомляє "Думська", інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажири пересіли на автобуси, які попрямували на військово-морську базу "Південь" (колишня "Західна") в Практичній гавані Одеського порту. Там відбудеться урочисте шикування", - йдеться в повідомленні.

Усі звільнені моряки мають намір продовжити службу в національному флоті.

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Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси 01
Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси 02
Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси 03
Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси 04
Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси 05
Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси 06

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148452
 
   
 Топ коментарі
 
умовою їх звільнення було погодження і далі приймати участь в судових засіданнях на росії.- по скайпу чи ще якось, а може і в Моцкву поїдуть..
хто знає, що там Зе домовлявся.
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"... Сьогодні "потерпілі" від "злочину" Пороха моряки зустрілися із "злочинцем" Порохом. Вони обіймалися, сміялися і разом вигукували "Слава Україні". З нетерпінням чекаю такої ж зустрічі моряків з "правозахисником" Портновим, який захищає їх від Пороха. Має бути не менш душевно...."

Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы - Цензор.НЕТ 6615
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Еще и как умеет. И до сих пор это успешно делает в отличие от твоего "божества":

13 Вересня, 2019. Roshen передав до війська партію боєприпасів.

Кондитерська корпорація Roshen передала до війська партію боєприпасів до снайперської зброї НАТОвських калібрів. Повідомляє Національний Промисловий Портал.

До одного з підрозділів українського війська було передано патрони .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) та .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперських гвинтівок.

Минулого року Roshen передав до Десантно-штурмових військ Збройних Сил України партію снайперських гвинтівок у кількості 430 одиниць та боєприпасів до них. А саме:
305 снайперських гвинтівок "Зброяр" Z-10 (калібром .308 Winchester)
125 снайперських гвинтівок Savage-110 (калібром .338 Lapua Magnum) Освобожденные из плена моряки прибыли на военно-морскую базу Одессы - Цензор.НЕТ 2124

Також до Сил Спеціальних Операції ЗСУ компанія придбала 98 снайперських гвинтівок :82 гвинтівки "Зброяр" Z-10 (калібром .308 Winchester)18 гвинтівок Savage (калібром .338 Lapua Magnum).

Представляешь скольких "подкупил".
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где ты видел добровольную сдачу в плен? Отбивались всем чем могли.
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