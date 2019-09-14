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 Суспільство
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Все про:ветерани (367) Зеленський (2736) Ігри Інвіктус (55)

 "Ігри нескорених" стартували в Києві, змагання відкрив президент. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відкрив Національні змагання "Ігри нескорених". Вони є фінальною частиною відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 у Гаазі.

Змагання відбуваються на столичному стадіоні "Піонер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нехай здійсниться мрія усіх, хто хоче потрапити до Національної збірної України. І нехай у 2020 році у Нідерландах наша національна команда знову здивує увесь світ своїм характером, своєю незламністю, своїм результатом", - сказав під час відкриття заходу президент Володимир Зеленський.

Участь у змаганнях беруть понад 200 українських ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень, тавм або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки в зоні бойових дій.

Всі фото - "Укрінформ".

Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 01Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 02Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 03Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 04Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 05Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 06Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 07

Упродовж дня для гостей на стадіоні діятиме кілька спортивно-розважальних майданчиків і фудкорт, а для дітей облаштовано спеціально обладнану дитячу зону з підготовленими нянями й аніматорами. Програма розваг спланована таким чином, щоб і учасникам, і гостям  було комфортно перебувати на змаганнях увесь день.

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Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 09
Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 10
Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 11
Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 12
Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 13
Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 14
Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 15
Ігри нескорених стартували в Києві, змагання відкрив президент 16

Дивіться також: 166 ветеранів та військовослужбовців взяли участь у фінальних тестуваннях для участі в "Іграх Нескорених", - Міноборони. ФОТОрепортаж

"Ігри нескорених" - це найбільші у світі міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень, травм або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Кожні "Ігри нескорених" об'єднують сотні бійців та їх сімей, стають майданчиком для взаємної підтримки та обміну досвідом, свідченням незламності духу захисників для тисяч глядачів, що спостерігають за їхніми змаганнями з трибун. Україна долучилася до "Ігор нескорених" у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148442
 
   
 Топ коментарі
 
Вазелін-відкривачка. Бгггг. А лєнтачку різав?
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Дайте Нашому ПриЗеденту Ебонитовых палочек...
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Вазелін-відкривачка. Бгггг. А лєнтачку різав?
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тебя жаба давит,шо не главная открывалка пэдро открыла,да?......юлебот.!!!!!
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Я нічого не видумую. Назбирав коментарів зебілів до виборів. Змінюю погоняло і впірьод. Ваші ж коменти повертаються до вас. Іх єсть у міня, на будь яку тему і про Юльку теж. Ловіть обома руками і не скигліть.
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Ігри нескорених відкриває повзаюче на колінах чмо, яке осьось оголосить капітуляцію на умовах чма
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За то при барыге весело было и все аплодировали пете
"Игры непокоренных" стартовали в Киеве, соревнования открыл президент - Цензор.НЕТ 2177
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Свято весни колись в кожному районному селі відзначиали - за радянських часів було. Дуже схоже.
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о. нулевка зеленая с шутками в стиле "рассмеши двух уродов"
тебе чего надо цифрозавр? селедки нет. есть зеленая моча. будешь?
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Мужикам за волю - уважуха, приЗеденту за пиар - оплеуха...
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Уклонисты-делопроизводители нынче в фоворе! Примазываются к чужой славе "Ігри нескорених" стартували в Києві, змагання відкрив президент - Цензор.НЕТ 1924
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Делами нужно показывать уважение воинам, а не только фотографируясь с ними.

На Киевском вокзале закрыли волонтерский зал для воинов АТО, который их встречал, кормил, поил, давал отдых едущим на ротацию воинам, они там были защищены от жулья.

На сайті президента зареєстрували петицію про зал для військових на київському вокзалі.


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На сайті президента України зареєстрували електронну петицію про зал очікування для військових ООС на вокзалі Києва.
«На даний час на залізничному вокзалі міста Києва відсутній будь-який спеціалізований зал для військових, у тому числі для участників ООС, що негативно впливає на їх моральний та психологічний стан, а також сприяє зростанню кількості злочинів, які вчиняються на вокзалі відносно віськових.
У звязку з наведеним, створення пункту відпочинку на залізничному вокзалі м. Києва є необхідним як для безпеки військовослужбовців, так і для моральної підтримки останніх», - пишуть автори петиції.
Петицію зареєстрували 7 вересня, станом на ранок 10 вересня вона зібрала 256 із 25000 необхідних підписів для розгляду президентом Володимиром Зеленським.
Підписати петицію можна за цим посиланням на сайті президента, збір підписів триватиме ще 89 днів.
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