 "Люди, поїхали з президентом!" - Зеленський прибув до Дніпра і проїхав у тролейбусі разом із мером Філатовим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На першому фото Зеленський і Філатов сидять поруч, тоді як тролейбус від аеропорту їде в місто. Там глава держави, ймовірно, ознайомиться з якістю ремонту Центрального мосту, який Філатов обіцяв закінчити до 14 вересня.
Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня. Мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.
7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.
Абсолютно фантастический рассказ о недалеком будущем Свободного Донбасса.
- Ну ты мне скажи, братэла, ну чё вы нас, донбасян, так ненавидите? Не слышите нас по жизни? Ты ж видишь, документы на троллейбус в порядке, так пропускай!
Украинский лейтенант в форме «Службы охраны Донбасской Зоны» на секунду оторвался от бумаг, в которой указывалось, что данный троллейбус списан муниципалитетом г. Никополь за негодностью и передан в качестве гуманитарной помощи народу Лутугинской народной республики.
- Ну что вы, что вы, - на чистом донбасском языке ответил лейтенант, - мы с огромной теплотой и заботой относимся к жителям всех республик Донбасса!
- Не лей тут мне, Жжёного не надуришь! Я вас, хохлов, давно знаю. Ненавидите нас, бо завидуете нашей духовности! Думаете, если автобанов попанастраивали и жрете в три горла, так лучше нас стали? А вот и хрен!
Лейтенант вздохнул, отдал документы и махнул рукой, мол, проезжай, бедолага. Жжёный тут же отдал приказ трогаться, и колонна из БТРа и привязанного к нему троллейбуса отправилась в неблизкий путь вглубь Зоны, до родного Лутугино.
Хохлы остались позади, и на душе Жжёного сразу полегчало. С хохлами всегда тяжело. Хрен поймешь, чего им надо! Например, им жутко не нравилось, что донбасяне ездят на БТРах. Зыркают на тебя, как на прокаженного! А в Донбассе все проще и понятней, по-людски. А то, что убивают почем зря, так и правильно, все равно жрать нечего. Единственно, что человеческого Жженый видел в хохлах - это любовь к футболу, хотя они больше смотрят его в каких-то «тридэвизорах», а не по понятиям, на стадионе.
- Братан Президент, - обратился к Жжёному один из двух его сотоварищей, бывалый бандюган Матвей, - подъезжаем к Макеевскому Паханату! Может объедем его, уж больно они нас, демократов, не любят.
Это была правда. Макеевские страсть как не любили лутугинских и других, у которых были выборы. Сами макеевцы мерялись на кулаках и так выявляли нового Пахана.
Жжёный слегка призадумался. Легко сказать, объехать! По одну сторону от Паханата располагалось здоровенное водохранилище, а по другую змеился наземный тоннель-углепровод, охраняемый чеченами. По тоннелю, уходящему в далекую даль, чечены переправляли в Украину добытый в Донбассе уголь. Охрана была злобная, и при попытке приблизиться к тоннелю стреляла на поражение настоящими пулями. Рискованно!
Но и ехать напрямик невозможно, бо отожмут троллейбус. Три вооруженных мужика - сила немалая, но макеевские считались на Донбассе особо лютыми. Решили все-таки свернуть с трассы и объехать водохранилище, тем более что и трассы никакой не было, только память о ней. Да и ехать через развалины Харцызска не хотелось из-за огромных крыс, которые могли повредить волам, тащившим БТР и троллейбус.
Караван взял курс на север. Места были унылые, малолюдные, и следующие двое суток прошли спокойно. Лишь однажды мимо БТРа просвистела пара стрел, выпущенных местным фермером, владельцем огромного конопляного поля. Фермера быстро порешили, а недозревшей коноплей затарили почти половину троллейбуса.
Больше происшествий не было. Старый Матвей настолько расслабился, что перебрался в троллейбус, где роскошествовал на мягких сидениях, пожевывая ароматную коноплю. Жжёный тоже с удовольствием покинул бы раскаленный БТР, но не по чину Президенту свободной демократической республики передвигаться по Донбассу как лоху. Конечно, раньше он и сам был лохом, и (страшно вспомнить) работал у чеченов на шахте им. Ахмада Кадырова. Но его выгнали по беспределу, после того как он прирезал и пустил на мясо шахтного осла. С тех пор началась настоящая, вольная жизнь, принесшая Жжёному четыре шрама на теле, ожог на лице и роскошную золотую цепку Президента Лутугинской республики.
Но сейчас приближались новые выборы, и троллейбус должен был стать тем щедрым куском, которым он заткнет пасть стремному электорату и позволит вновь отписать сочный щелбан главному конкуренту, Пузану.
Так, без происшествий, они проехали мирные развалины Енакиевского Пацаната, где в давние времена власть захватили малолетние пацанчики и умудрились всего за пару лет перебить всех жителей, а затем и друг друга. Было тихо и безветренно.
А потом пришла беда. Ночью на караван напали волки и крепко погрызли Матвея. Дурень оставил двери открытыми, чтобы не задохнуться ароматом сохнущей конопли, и за это едва не поплатился. Смотреть на умытого юшкой старика было невозможно. Жжёный хотел было пришить доходягу, но второй сотоварищ, Крыса, смекнул, что совсем недалеко, под Дебальцево, работала укропская Миссия, где были настоящие врачи.
Меньше всего Президенту хотелось ехать к заносчивым хохлам на поклон, но и верного подданного терять не хотелось. Тем более, Миссия находилась по пути в родную Республику.
Официально укропский анклав назывался «Гуманитарно-просветительской миссией ЕС» и представлял собой участок земли среди выжженной степи, огороженный высоким железобетонным забором. У металлических ворот охранников не оказалось, но когда Жжёный попытался войти, откуда-то с боку раздался голос невидимого укропа: «Хто вы йе и чёго бажайетэ». Президента передернуло от невыносимого отвращения к «мове», но он нашел в себе силы ответить. Невидимый голос тут же перешел на донбасский и объявил, что они могут пройти, предварительно сдав оружие. Жжёный знал об этом идиотском правиле, но все же покочевряжился немного для понту. Однако оружие снял и положил его в ящик, выехавший прямо из бетонной стены.
- Слышь, сопрете тралик, я всех тут урэкаю, - грозно прикрикнул Жжёный, но невидимый голос даже не ответил. Испугался, наверное.
На территории Миссии оказалось неожиданно зелено. Вдоль аллеи стояли бюсты каких-то мордатых укропских Президентов, имена которых Жжёный даже не запоминал, потому что они не слишком вмешивались в дела Свободной Зоны. «Подумаешь, памятников понаставили», - ничуть не завидуя, подумал Жжёный. На территории Донбасса тоже было целых два памятника. Первый лежал недалеко от кротоводческой фермы в Луганске и изображал конного Жириновского, автора ненаписанной конституции Новороссии. Второй памятник находился недалеко, в Стаханове, и посвящался героям, сбившим укропский «Град», который, как рассказывали старожилы, некогда подлетал к мирным донбасянам и расстреливал их в упор. Не по-пацански поступал, в общем.
Тут он услышал детский смех. На лужайке сидели донбасские дети в разноцветной одежде и изучали разные языки - донбасский, укропский и пиндосский. Жжёный хотел было выматерить детей-предателей, но в этот момент к нему подъехала самодвижущаяся машина, из которых выскочили дюжие укропы в зеленых халатах и молча схватили Матвея, свисавшего с плеча Президента.
- Слышь, не вылечите пацана, я всех тут урэкаю, - грозно прикрикнул Жжёный, но мужики в зеленом даже не ответили. Испугались, наверное.
Выбравшись с территории Миссии, Жжёный вздохнул полной грудью. Перед ним лежала степь, выжженная и вольная, дарующая свободу и истинную духовность всем, кто не лох.
Поредевший отряд продолжил свой нелегкий путь. Рассусоливать времени не было, успеть бы до выборов! Чтобы волы двигались быстрее, Жжёному пришлось выкинуть нахрен коноплю, тем более что кайфу от нее почти не было. Крыса попытался было вякнуть, но тут же получил прикладом в зубы и затих.
А когда от троллейбуса отодрали пару тяжеленных деталей, волы пошли еще быстрее. Деталей было жаль (металлолом!), но опоздать на выборы было западло!
И они успели!
Народ уже вовсю кучковался на центральной площади Лутугино, готовясь к свободному волеизъявлению. Наконец показалась красочная кавалькада: ревущие волы, Жжёный на броне, в сияющей золотой цепке Президента, и диковинный, почти новый троллейбус, расписанный непонятными укропскими словами навроде «Житлобуд» и «Нікопольські ласощі».
Колян из его бригады подбежал к БТРу и сунул Жжёному маляву. Жженый мельком прочел и сунул бумажку за пазуху, так как приметил Пузана, гордо стоявшего в окружении нескольких старух. Настроение Президента тут же улучшилось: возле Пузана лежал лишь одинокий серый мешок. И больше ничего предложить электорату он не мог! Победа была у Жжёного в кармане.
По праву Президента он выступал с выборной речью первый.
- Любимый мой, дорогой народ Лутугинской народной республики! Пять лет я заботился о вас, защищал от успенских уродов, взорвал их мост и почистил наш колодец! А теперь я дарю народу ЛНР этот роскошный подарок - настоящий троллейбус, отбитый с боями у хохлов! Теперь вы не будете ютиться в сырых копанках и землянках, а сможете ночевать на его мягких сиденьях! Голосуйте за меня!
Народ яростно захлопал Вождю, но, к удивлению Жжёного, Пузан не только не пришел в уныние, но даже стал улыбаться.
Взойдя на возвышение, торжествующий конкурент произнес:
- Люди ЛНР! Если вы изберете меня, я подарю вам этот мешок гречки! Каждому достанется по килограмму настоящей российской гречки, и еще разыграем в лотерею четыре банки северокорейской тушенки! Это говорю вам я, ваш будущий Президент!
Дальнейшую речь Жжёный уже не слушал. Шансов на победу не было. Это был крах, провал, катастрофа!
Только одно в этой безнадежной ситуации согревало душу Жжёному. В маляве за пазухой луганская братва звала его на товарищеский матч «Зари Новороссии» с «Бока Хуниорс». Впервые в жизни Жжёного на Авангарде состоится международный матч! Этому многое препятствовало. Нижнетепловская станция WOEL (ВОЛ - всемирного орбитального лифта) уже неделю на реконструкции. Однако несмотря на продолжающиеся обстрелы Счастья бумерангами, аргентинцы после часового путешествия из Буэнос-Айреса благополучно спустились с орбиты на счастьинской станции WOEL и уже через полдня на дилижансах приехали в Луганск.
Но несмотря на это, голова стремительно наливалась ра
Может, ЦИК и в самом деле что-то не так посчитал ?
тьфу. жрут говно за обе щеки.