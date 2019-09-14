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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1138) Філатов (202)

 Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу "Прибережний" зібрало понад три тисячі гостей. ФОТОрепортаж

Увечері 13 вересня у сквері "Прибережний" на Набережній Перемоги відбулося масштабне сімейне свято, на якому зібралося понад три тисячі дніпрян і гостей міста. Відкриття провели неформально без перерізання стрічок і довгих промов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відпочинкова зона скверу "Прибережний" - це 3,8 га відкритого простору. Сквер розділено на зони, де є майданчики для дітей і дорослих. На території є фонтани, газони, багато дерев, водний атракціон, каруселі, достатня кількість лавок, а також туалет. Головну алею вздовж Набережної Перемоги і пішохідні доріжки встелено неслизькою гранітною плиткою. Сквер доступний для всіх відвідувачів.

"Це справді незабутній День міста. Ми дуже чекали на цей парк і, знаєте, боялися розчаруватися. Та насправді це перевершило очікування. Супер", - розповіла дніпрянка Аліна.

Ольга прийшла до нового скверу разом із родиною. Каже, що для її чотирирічної дівчинки це, мабуть, буде новим улюбленим місцем для прогулянок.

"Ми взагалі-то на лівому березі живемо. Та заради такого можна і проїхатися. Моя доня в захваті: он вона, бігає фонтаном. Знаєте, я насправді переймаюся, щоб усе це не зіпсували. Це надзвичайна краса, яку ми маємо берегти", - переконана жінка.

Головна родзинка скверу - лазерне світлове аудіовізуальне шоу. Його роблять за допомогою спеціального світлового обладнання з особливо вузькою оптикою. Свого часу таке приладдя використовували на всесвітньо відомому нью-йоркському хмарочосі "Empire State Building".

За допомогою спеціальних програм інсталяція транслює лазерну графіку на крони дерев, що ростуть на протилежному боці коси. Прожектори можуть працювати на відстані у пів кілометра. Все це відбувається під музичний супровід.

Це складна інженерна та світлотехнічна робота. До відкриття інсталяцію неодноразово тестували.

Зараз тематика шоу пов'язана з Дніпром - його історією та символами. Її у сквері зустріли оплесками. Чимало містян танцювали просто неба.

Загалом програма світлового лазерного шоу здатна створювати різні образи. Зокрема, в інші дні інсталяції пов'яжуть із порами року. Крім цього, тут є можливість робити короткі шоу з графічними образами. Ці сюжети також розкажуть про місто.

"Чудовий вечір. Мене справді переповнюють емоції. Коли ти на власні очі бачиш те, що створено руками міської влади у всіх цих кольорах. Це важко описати словами. Мабуть, за останні роки, а то й ніколи, такого подарунка мерія ще не робила містянам. Велика подяка всім будівельникам, проектантам, архітекторам, які робили це. І найбільша подяка - людям. Адже все, що ми робимо, це за рахунок наших земляків, платників податків. Цей сквер - для всіх жителів міста", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Мер також підкреслив, що далі будівельники візьмуться за розширення території. Проте відпочивати містянам це не завадить.

Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу Прибережний зібрало понад три тисячі гостей 01
Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу Прибережний зібрало понад три тисячі гостей 02
Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу Прибережний зібрало понад три тисячі гостей 03
Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу Прибережний зібрало понад три тисячі гостей 04
Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу Прибережний зібрало понад три тисячі гостей 05
Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу Прибережний зібрало понад три тисячі гостей 06
Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу Прибережний зібрало понад три тисячі гостей 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148428
 
   
 Топ коментарі
 
зараз повилазять зелені і почнуть кидати лайном в Філатова.
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Кращий мер за останній час!
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Г+Г, наверное, пять программ этому посвятит... Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера "Прибрежный" собрало более трех тысяч гостей - Цензор.НЕТ 8984
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зараз повилазять зелені і почнуть кидати лайном в Філатова.
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последние дни на свободе...
Если не уступит....
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Зе оценит его заслугу, если и дальше будет стелиться перед ним. Главное РУКОВОДСТВО.
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Дубинский и какой-то Сидоренко имеют документы что завышали цені до 10 раз и отдают их в ГБР, или куда там.
Но тебе лишь поиСССтерить, вижу. Че орешь то?
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дубінський - "так" то дуже авторитетне джерело Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу "Прибережний" зібрало понад три тисячі гостей - Цензор.НЕТ 1557
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ну є відео - обіцяють занести шоп садити Філатова.
що не так? то ж не бабка на лавці сказала
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Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу "Прибережний" зібрало понад три тисячі гостей - Цензор.НЕТ 2881 відео є? Обіцяють якісь бамажки занести?! Ух ти!
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Ти єврей?
Як є "бамажки", то або занесуть, або - трандаболи. Шо може бути простіше? Нє, будеш крислятись і смайли кріпити. Йди так само збери "бамажки", а я буду нити шо тивсебрешеш Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу "Прибережний" зібрало понад три тисячі гостей - Цензор.НЕТ 5205
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Цепной пес немародеров подонок Портнов уже написал в ГБР телегу?
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надо сперва знать кто Филатов - "бил" или "бот" шоб гадать побежал ли портнов куда тоСотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу "Прибережний" зібрало понад три тисячі гостей - Цензор.НЕТ 2918
а то он нехило переобувается - то ли недопереобулся, то ли перенедообулся...
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Показуха... Как только увидел страх потерять должность, то забегал...
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Зебил, не лезть со своим дерьмом сюда.
Филатов повернут на зеленых зонах и здоровом образе жизни.
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Филатов что-то много пиарится.
Мост вот открыл, который того и гляди рухнет, так как опоры уже сейчас разваливаются.
световое шоу, селфи, буйное веселье.
Неплохо живёт, приятные заботы, да ))
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звичайно!
у вас на расєє мери ведуть себе значно скромніше
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Ну почему опять с детьми пиариться??? Ну блин, "политики" куевы, вы бл... что, больше ничего придумать не можете? Все как один, как воровать так в первых рядах, как отбрехаться так детьми прикрываемся. Тьфу.
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Так Зе уже 3 месяца, как президент, его заслуга. А как вы гундосили, когда на 3 день президенства отпустили некоторых идиотов, то виноват был ЗЕ. Пищали, что это произошло при ЗЕ. Шо не так?
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Вы в своем уме, ага это зеля с богданом построили. Иногда лучше жевать...
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Боюсь что парк не спасет его от Бени.
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Кернес то в Харкові. Мабудь теж не поганий раз його харківяни обрали знову.
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Хервнос и Труха - два грязных вантуза в новой квартире ! 😁
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Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера "Прибрежный" собрало более трех тысяч гостей. ФОТОрепортаж

Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения (обновлен)

Здуріть можна Сотни селфи и зрелищное световое шоу: в Днепре открытие зоны отдыха сквера "Прибрежный" собрало более трех тысяч гостей - Цензор.НЕТ 6659 .... Так ось яка ти - нереальна реальність?
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"Есть определенное потепление в отношениях с РФ, и Зеленский пытается это использовать", - Пристайко
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Всем надо закрыться в домах и тихо сидеть или что? Когда надо было, Днепр поднялся и защитил страну, создав несколько добробатов и выхаживая раненых. И хороня своих погибших.
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Все це в купі, хоч би там Львів чи Харків був, все одно, війна, 20 обстрілів вже не дивують, вбиті теж, поранені також туди ж! Схаменіться. Жодних натяків на траур та співчуття загиблим, хоча це..... Танці шманці, а тим часом в меченкова складають до купи хірурги бійців, це дикість, бездушність, безкарність!
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В Меченкова? Ви навіть не знаєте як лікарня називається, а все лізете нас повчати, чи ви думаєте, шо ми не бачимо швидких. І коли треба, черга стоїть, щоб кров здати пораненим
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Если бы еще не знать КАК, КТО и за СКОЛЬКО это соорудили, то было бы радостно. А так... Просто ещё одна статья УК Боре и Ко.
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а ти й не знаєш
просто робота така - накидати гівно
тобі личить зєліно гівно
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Откуда ты, гундяй, знаешь, что я знаю, а что нет? Или надо чтобы за пустоголовый высер на каком-либо форуме со словами "зеліно" и "гівно" тебе дурачку галочку поставили и премию выдали?
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ЗЕленое болото, скоро Филатова "задушит" ваш президент Коломойский и вы вновь порадуетесь. Я думаю, что жители Днепра сами должны решать, кто их избранник. А вам, травянистым, стоит у них поучиться, кого выбирать не по сериалу, а по делам. Если Филатов будет недостоин, то он не будет сериал выпускать ы свою честь.
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ты дебил? За Зеленского у нас проголосовали 89% и за всех его мажоритарщиков. А Боря пусть попробует себя на выборах, если в космос не улетит
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Это печальный факт..но через год у зеленых человечков будет 10 % рейтинга .если будет
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Так я ж к вам травянистым и обращаюсь... У меня в городке почти 50% жопоблок выиграл и 50% почитателей сериалов Зе. Для Зепочитателей хоть осла на выборы поставь, они и осла выберут, потому что сами "ослы".
У меня в городке Энергодаре Яцык Юля уже гнобит активистов за то, что они протестуют против повышения тарифов. СБУ на них натравливает.!!! ****! Эта дрянь вышла из Зе-плаката!!!
На х*й вы мне втираете дичь, что все за*бись!!!!!
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Гуляй рванина,а война то таке,зелупа сопливая парешает с ****** па телефону
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Не,твоей мамке в рот насцал,приходи и тебя обосцу жиденя
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каменный век..шарики какие-то -лучики..парашенка инклюзивный парк со счетиами деревянными открыл.... посмотрите какие шоу и музеи в мире... куда мы катимся???
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Дубинский ,он же #говорящаяжопаколомойского уже спущен с цепи...
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Так вчера вроде как писали, что он, чтобы не получить подозрение о присвоении бабок на строительство моста, типа слуг в больничку с гипертоническим кризом. Уже всё нормуль у обезжиренного?
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та никуда он не ложился. У него здоровье как у космонавта. И к тому же никто его ни в чём не подозревает. Только Мишу.
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Эт хорошо, что "здоровье как у космонавта". На зоне оно ему ох как еще пригодицца! Сотні селфі та видовищне світлове шоу: в Дніпрі відкриття зони відпочинку скверу "Прибережний" зібрало понад три тисячі гостей - Цензор.НЕТ 635
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За украденные деньги можно было сдеалть больше.
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Завтра опять скажут что деньги на парк были разворованы.
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