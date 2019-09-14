 Посадовця Держпраці затримали в Києві під час одержання 60 тис. хабара. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України встановили, що посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури. За 60 тисяч гривень хабарник обіцяв підприємцю не відображати в акті порушення, виявлені під час перевірки. До протиправної діяльності фігурант справи залучив адвоката як посередника", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю повідомленні СБ України.
Правоохоронці затримали обох зловмисників на одній із вулиць Києва.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
У нас просто есть масса возможностей высвободить деньги на армию
Мы же страна права...
Мау уже помогли на 5 лярдов, Приват придется отдать с выплатой неустойок, ну и за одесский при портовый завод рассчитаться бы... - хотя бы ценами на топливо...
И еще будет...
Придется стране поработать на Игоря Валерьевича пару лет...
Дмитрий
@dmitriypaut
·1 ч
Вы сделали ето! Укртатнафта Бени будет НАСТАИВАТЬ на увеличении акциза на жиженый газ на 70%.ЗеБилы,шары не будет! Почему,я уверен,што правительство ето поддержит? Кста ненавистный ПАП был против
згадалась пісня Братів)))
Гей, забава, рок-н-рол до рана
Пий, гуляй, веселись
Токар, слюсар не журись
Добре попрацюєм, новий мир збудуєм
В нашім ріднім Сересеру
Раз, два, три - холера
Піду я на Верховину
Штайер заспіваю
Дуже файно мені жити
У совьецькім краю
Через гори, через ліс
Летіла зозуля
Піду я на агітпункт
І проголосую
Приспів:
Гей, забава, рок-н-рол до рана
Пий, гуляй, веселись
Токар, слюсар не журись
Добре попрацюєм, новий мир збудуєм
В нашім ріднім Сересеру
Раз, два, три - холера
Йшла корова по дорозі
А за нею телєтко
Виконали достроково
Лємкі пятілєтку
Їхав вуйко на ровері
Кулько сі спустило
Робітник і селянин
То велика сила
Приспів.
Сидить баба на загаті
Маєтки латає
Міжи містом і селом
Грань вже сі стирає
Пішла Ганка в кукурудзу
А за нев Микола
При совєтах діти всі
Посіщают школу
Приспів.
Дівка милася в ставку
Розпустила коси
До країн цілого світу
З дружбов сі відносим
Побратимі дорогі
Сусіди поляки
Наші дружні почуття
Від самого серця
Приспів.