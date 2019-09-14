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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2748) Київ (6485) СБУ (4715) Держпраці (3)

 Посадовця Держпраці затримали в Києві під час одержання 60 тис. хабара. ФОТОрепортаж

У межах протидії системній корупції на одержанні неправомірної вигоди викрито одного з керівників підрозділів Головного управління Держпраці у Київській області.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України встановили, що посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури. За 60 тисяч гривень хабарник обіцяв підприємцю не відображати в акті порушення, виявлені під час перевірки. До протиправної діяльності фігурант справи залучив адвоката як посередника", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю повідомленні СБ України.

Правоохоронці затримали обох зловмисників на одній із вулиць Києва.

Дивіться також: НАБУ затримало керівника Служби автодоріг у Миколаївській області під час одержання $ 90 тис. хабара. ФОТОрепортаж

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Посадовця Держпраці затримали в Києві під час одержання 60 тис. хабара 01
Посадовця Держпраці затримали в Києві під час одержання 60 тис. хабара 02
Посадовця Держпраці затримали в Києві під час одержання 60 тис. хабара 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148415
 
   
 Топ коментарі
 
Гоструд?- у нас даже такое ещё есть? А Хаченци оно вообще нужно , такое министерство ? Что оно производит? Взяточников?
У нас просто есть масса возможностей высвободить деньги на армию
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А бабло стричь? Им сейчас даны такие полномочия, что не дай Бог нам попасть в их лапы. Тем более, на любом предприятии есть различные нарушения, а нормативная база меняется через неделю. Мрази похлеще полицаев.
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Если выйдет еще пару сезонов слуги народа то может и пару десятков лет придется поработать и Игорявалерича!
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Гоструд?- у нас даже такое ещё есть? А Хаченци оно вообще нужно , такое министерство ? Что оно производит? Взяточников?
У нас просто есть масса возможностей высвободить деньги на армию
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армия это хорошо но сначала нужно компенсировать издержки Игорю Валерьевичу...
Мы же страна права...
Мау уже помогли на 5 лярдов, Приват придется отдать с выплатой неустойок, ну и за одесский при портовый завод рассчитаться бы... - хотя бы ценами на топливо...
И еще будет...
Придется стране поработать на Игоря Валерьевича пару лет... Чиновник Гоструда задержан в Киеве при получении 60 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 8445



Дмитрий

@dmitriypaut

·1 ч

Вы сделали ето! Укртатнафта Бени будет НАСТАИВАТЬ на увеличении акциза на жиженый газ на 70%.ЗеБилы,шары не будет! Почему,я уверен,што правительство ето поддержит? Кста ненавистный ПАП был против
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Если выйдет еще пару сезонов слуги народа то может и пару десятков лет придется поработать и Игорявалерича!
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А бабло стричь? Им сейчас даны такие полномочия, что не дай Бог нам попасть в их лапы. Тем более, на любом предприятии есть различные нарушения, а нормативная база меняется через неделю. Мрази похлеще полицаев.
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Рон-н-рол До Рана

Піду я на Верховину
Штайер заспіваю
Дуже файно мені жити
У совьецькім краю
Через гори, через ліс
Летіла зозуля
Піду я на агітпункт
І проголосую

Приспів:
Гей, забава, рок-н-рол до рана
Пий, гуляй, веселись
Токар, слюсар не журись
Добре попрацюєм, новий мир збудуєм
В нашім ріднім Сересеру
Раз, два, три - холера

Йшла корова по дорозі
А за нею телєтко
Виконали достроково
Лємкі пятілєтку
Їхав вуйко на ровері
Кулько сі спустило
Робітник і селянин
То велика сила

Приспів.

Сидить баба на загаті
Маєтки латає
Міжи містом і селом
Грань вже сі стирає
Пішла Ганка в кукурудзу
А за нев Микола
При совєтах діти всі
Посіщают школу

Приспів.

Дівка милася в ставку
Розпустила коси
До країн цілого світу
З дружбов сі відносим
Побратимі дорогі
Сусіди поляки
Наші дружні почуття
Від самого серця

Приспів.
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Взять его сразу за шею и повесить на фонарном столбе, и не снимать месяц. И так в каждом городе и через пол года все чиновники станут хорошими и пушистыми - и Украина расцветёт.
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Все чинушки гоструда взяточники,все за взятки крышуют неплательщиков есв,даже такса имеется - половина от неуплаченных налогов,все сетевые маркеты сидят на этой схеме созданной бочкобрюхим ревой.
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