 "Нацкорпус" розвісив у Харкові таблички з назвою "проспект Петра Григоренка". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Активісти Національного корпусу принесли з собою десять табличок, де написано "Проспект Петра Григоренка", драбини та підручні інструменти. Вони розмістили ці таблички на будівлях нижче табличок з назвою "Проспект Маршала Жукова", які свого часу комунальщики встановили на будівлях на висоті 3-го поверху.
Діям активістів ніхто не перешкоджав.
Після розвішування табличок активісти, близько півсотні людей, провели акцію біля пам'ятника Жукову, де встановили десяток стендів з фотографіями пам'ятника Леніну, поваленого восені 2014 року на площі Свободи, та екран, на якому демонструвався документальний фільм про Жукова, який, не жалів солдатів, посилаючи їх на смерть, мовляв "баби ще понароджують".
Як пояснив журналістам лідер обласної організації Національного корпусу Костянтин Немічев, ініціатива розміщення табличок не узгоджена з владою: "Це наш вибір. Вважаємо, що саме так ми допомогли Кернесу (Геннадій Кернес, міський голова Харкова - ред.) виконати рішення окружного суду про заборону повернення назви сталінського маршала проспекту".
Відповідаючи на запитання про те, як буде діяти організація, якщо в апеляції міська влада оскаржить рішення суду, Немічев сказав: "Будемо продовжувати свої акції. Місцеві мешканці - а я сам тут живу - нас підтримають".
Раніше в Харкові суд визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на Жукова.
Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.
Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.
Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.
про Кернеса и Труханова - молчок, Коломойского они устраивают
Женами их называет быдло, выбравшее между клоуном и рыговским парашником.
И наглости хватает еще чего-то то них требовать. Требуйте от пепы или от зели, скоты неблагодарные! Людей в покое оставьте!
Зачем сразу думать о людях худшее 😁
Гєрманію і СССР.
01.09 і 17.09. 1939.
Ага.
А ни за что, просто так. Потому что царю так захотелось.
Снова группа радикалов навязывает свои взгляды Громаде.
Жалкий пиар.
жуковым и пр. краснозадой мрази не место на табличках улиц в Украине.
При немцах тем бабушкам лучше жилось.
але! нацкорпус! сегодня в раде готовили все для признания лугандона и всех террористов! несколько лет назад вы убили 4-х ребят гранатой! сегодня вы где?
И почему это они убили?
А так, чисто попиарились.
а причем тут "гепу геть"? гопота и быдло выбрало гепу, т.к. их больше.
честные выборы, харьковчане заслужили гепу.
зеленского тоже такие же выбрали.
Чорновола убили, осталось хрен знает что.
КАК, КАК Зеленский эту крысу не выгнал??? Этого лысого сепара-вора.
жукову даун престарелый памятник открывает, жукову-палачу, мяснику. жукову который лишь в ОДНОЙ операции УТОПИЛ сотни тысяч бойцов-украинцев
ви це зробили разом#
Шухевич у могилі шукає "Вальтер"....
Только одно приходит на ум, этот корпус часть команды Зе
Фактично Кренес, Мураєв, Вілкул забрали у рабиновича 3.5 %
Согласно решению районного совета, на месте монумента этому оккупанту военачальнику будет установлен мемориал героям-освободителям Праги в 1945 году.
Совет также постановил, что новый монумент должен отражать подвиг погибших освободителей, а также трагическую судьбу получивших чехословацкое гражданство выходцев из из кровавой тюрьмы народов ссср, которые бежали от сталинских репрессий.