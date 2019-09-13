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Все про:Кернес (297) Харків (1499) декомунізація (258) Національний корпус (211)

 "Нацкорпус" розвісив у Харкові таблички з назвою "проспект Петра Григоренка". ФОТО

Активісти Національного корпусу розмістили таблички з назвою "Проспект Петра Григоренка" на частині будівель по проспекту Григоренка, якому міськрада нещодавно повернула назву радянського маршала Георгія Жукова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Активісти Національного корпусу принесли з собою десять табличок, де написано "Проспект Петра Григоренка", драбини та підручні інструменти. Вони розмістили ці таблички на будівлях нижче табличок з назвою "Проспект Маршала Жукова", які свого часу комунальщики встановили на будівлях на висоті 3-го поверху.

Нацкорпус розвісив у Харкові таблички з назвою проспект Петра Григоренка 01Нацкорпус розвісив у Харкові таблички з назвою проспект Петра Григоренка 02

Діям активістів ніхто не перешкоджав.

Після розвішування табличок активісти, близько півсотні людей, провели акцію біля пам'ятника Жукову, де встановили десяток стендів з фотографіями пам'ятника Леніну, поваленого восені 2014 року на площі Свободи, та екран, на якому демонструвався документальний фільм про Жукова, який, не жалів солдатів, посилаючи їх на смерть, мовляв "баби ще понароджують".

Нацкорпус розвісив у Харкові таблички з назвою проспект Петра Григоренка 03

Також читайте: Суд у Харкові визнав протиправним рішення про повернення проспекту Жукова

Нацкорпус розвісив у Харкові таблички з назвою проспект Петра Григоренка 04

Як пояснив журналістам лідер обласної організації Національного корпусу Костянтин Немічев, ініціатива розміщення табличок не узгоджена з владою: "Це наш вибір. Вважаємо, що саме так ми допомогли Кернесу (Геннадій Кернес, міський голова Харкова - ред.) виконати рішення окружного суду про заборону повернення назви сталінського маршала проспекту".

Читайте також: Подаватимемо апеляційну скаргу, - Кернес про визнання протиправним рішення про повернення проспекту Жукова

Відповідаючи на запитання про те, як буде діяти організація, якщо в апеляції міська влада оскаржить рішення суду, Немічев сказав: "Будемо продовжувати свої акції. Місцеві мешканці - а я сам тут живу - нас підтримають".

Раніше в Харкові суд визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на Жукова.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148385
 
   
 Топ коментарі
 
Почему Рада и Зеленский до сих пор не вправили мозги Кернесу и его горсовету? Что происходит? Таблички повесили, но нужно вернуть в судебном порядке название улицы и наказать горсовет и мэра за произвол.
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мы хорошо помним убийц украинского народа. Сралина, членина, жукова этого великого стратега днипровского и других. Помним убийц тех времён и этих, а главное помним, что все они пришли на мою землю с востока.
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Украину никто не освобождал, одни оккупанты пришли на смену другим и назвали это "асвабаждением".
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Нарівні 3 поверху Гєповці повішали? Рюська мудрість !!!
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Почему Рада и Зеленский до сих пор не вправили мозги Кернесу и его горсовету? Что происходит? Таблички повесили, но нужно вернуть в судебном порядке название улицы и наказать горсовет и мэра за произвол.
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многолетнего кореша и соратника бениного и вдруг какой то зеля будет поучать?
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Таксисты и проститутки, нужны любой власти! А у зЕ, тенденция пошла в обратную сторону, возвращаются не Украинцы а "украинцы" из маацвы, ждём легетимного...
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Лариса, а вы знаете сколько гепа зЕлёнки купил? Теперь ванные принимает, только с зелёнкой!!! Куда вот, сбу смотрит? Тот же Юга, Аваков и т. п., даже детскую шалость - похищение и избиение людей, относительно других преступлений, никак не отреагировали ... Может патаму что, его друзья допы, тоже наркоманы???
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Краще було якби Кернеса повісили на тополі
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Зе заменил многих, но Кернес для Зе как видно - незаменимый (свой)
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1+1 наехал на Кличко, наехал на Филатова
про Кернеса и Труханова - молчок, Коломойского они устраивают
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Нацжоны во время сдачи ЗЕБЕней Украины стали тимуровцами 😕
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Сколько процентов голосов украинского НЕбыдла набрал Нацкорпус?
Женами их называет быдло, выбравшее между клоуном и рыговским парашником.
И наглости хватает еще чего-то то них требовать. Требуйте от пепы или от зели, скоты неблагодарные! Людей в покое оставьте!
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это ведь уметь нужно так засрать мозги идиотам . что бы дегенерата жукова считали до сих пор великим полководцем . да уровень гения этого фельдфебеля ведь понятен на одном примере -когда взорвался линкор Новороссийск комиссия сделала вывод что моряки абсолютно не умеют бороться за живучесть корабля из за чего и погибли почти 100% и даун жуков будучи министром обороны ввёл для моряков дополнительные занятия 6 часов строевой подготовки в день.
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Все вспоминаю, когда журналисты спалили Гепу, который ночью выезжал с Будковой, и спросили об этом Свыню, так он гневно зарохкал в ответ - не ваше дило з кым прэзыдэнт зустричаеться "Нацкорпус" развесил в Харькове таблички с названием "проспект Петра Григоренко" - Цензор.НЕТ 5342
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Может, они просто любят друг друга 💕
Зачем сразу думать о людях худшее 😁
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Чы про Украину думали до ночи. Как его бы народу жизнь лучше сделать. Золотые люди!
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"Настоящая любовь не бывает без боли, подумала зайка и крепко-крепко обняла ёжика."
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ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ! ПУСТЬ ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ!
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Відпочили від командировок з Шаріями, по шельмуванню Порошенка, і зайнялись полєзними патріотічєскімі іграмі...
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А хто этим клоунам платит?
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Там схема заплутана, але «всє путі вєдут в Ґазпром»....
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Упразднить всех, кто освобождал Харьков и Украину, кто освобождал Европу, брал Берлин, уничтожая гитлеровских нацистов в их логове. Украинцы заплатили слишком большую цену, чтобы забыть уроки истории.
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І оставіть только тєх, кто РАЗВЯЗАЛ ВТОРУЮ МІРОВУЮ.
Гєрманію і СССР.
01.09 і 17.09. 1939.


Ага.
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мы хорошо помним убийц украинского народа. Сралина, членина, жукова этого великого стратега днипровского и других. Помним убийц тех времён и этих, а главное помним, что все они пришли на мою землю с востока.
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Украину никто не освобождал, одни оккупанты пришли на смену другим и назвали это "асвабаждением".
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и пришли скифы в 8 ст. до н.э и оккупировали украинские земли.
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Так за что воевали и погибали более миллиона украинцев в той войне?
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За что сражались и погибли тысячи гладиаторов на арене Колизея?
А ни за что, просто так. Потому что царю так захотелось.
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Gena Vass. Не Жуков визволяв, він посилав солдатів на явну смерть, і тільки. Визволяли солдати великою кров'ю.
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И что?
Снова группа радикалов навязывает свои взгляды Громаде.
Жалкий пиар.
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по этой теме нацкорпусу нужно было еще месяца три назад шевелится. А сейчас у нас тут уже выборы на донбассе.
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А мжно было вятровичам не сталкивать лбами украинцев с разными политическими взглядами, а просто дать имя Григоренко одному из "бесфамильных" проспектов - например, проспекту Тракторостроителей. Нет же, кому-то хочется постоянной грызни внутри страны.
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Нельзя.
жуковым и пр. краснозадой мрази не место на табличках улиц в Украине.
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Только благодаря таким жуковым выжили твои бабушки во время оккупации фашистами украинских территорий и сейчас живешь ты.
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бабушки выжили благодаря простым солдатам, которых посылали в мясорубку Жуков и др..
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Без жуковых в армии был бы полный бардак, и немцы хозяйничали бы сейчас на наших территориях. При этом ты в лучшем случае, как и все славяне, чистил бы им сапоги.
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сказки. Нормально жили при немцах, а потом пришли краснозадые и сровняли все с землей.
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Да, успели вятровичи забить трухой головы некоторым сильно молодым украинцам. Трагедия нации, однако...
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ага, пришли краснозадые, сровняли все с землей вместе с бабушками, а у тех которые выжили забрали скотину, а детей мобилизовали и погнали как пушечное мясо на убой и они погибли в 1-м бою.
При немцах тем бабушкам лучше жилось.
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Та що ви на писанину цієї кацапської чи прокацапської мерзоти реагуєте. Він сюди тільки й заходить, щоб проти України, українських патріотів і за мокшу строчити.
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Мде. Обмельчали пацаны. Совсем без денег грустно. Где, я вас спрашиваю, зажигательные шествия с воздушными шариками и мягкими игрушками? Где плакаты? Где кураж, в конце концов?!!!
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Вот интересно, им хоть пособие по безработице платят?😕
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малувато табличок, от би сотню, то й провал на мосту в Харкові можна підлатати.
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какой смелый поступок
але! нацкорпус! сегодня в раде готовили все для признания лугандона и всех террористов! несколько лет назад вы убили 4-х ребят гранатой! сегодня вы где?
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а мы с тобой где?
И почему это они убили?
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Та то ж було при кровавом Мародьорє, а зараз, как би, попустіло...
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Ссылку. Почитаю про зраду. Цензор такой ленивый, хрен от него добьешься, а не зраду.
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Я так понимаю, порохня уже не поддерживает порохнявый закон про особый статус Дамбаца, против принятия которого и протестовали Азов, Правый сектор и Свобода
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Треба гепі на лоб таку прибити соткою...
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молодцы были бы если бы повалили бюст жукова.
А так, чисто попиарились.
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Должно быть по закону. Корявый закон о декоммунизации, что не прописат случай как с жюковым
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Они уже разок валили этот бюст - Кернес поставил назад.
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ну так пусть свалят еще раз, или команды не было?
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Где были эти ублюдки, которые кричат" гепу гэть" во время выборов, когда 80% жителей Харькова проголосовали за Кернеса, это первое и второе, кто такой Григоренко.
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а ты такой тупой, что погуглить не можешь кто такой Григеренко?
а причем тут "гепу геть"? гопота и быдло выбрало гепу, т.к. их больше.
честные выборы, харьковчане заслужили гепу.
зеленского тоже такие же выбрали.
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Григоренко генерал СА, Герой сов-союза. Но в 60 гг стал 60-десятником, лишили звания, наград итд. Но вроде не сажали. В чём ещё мулька тут. Этот проспект упирается в проспект Героев Сталинграда. До 1981 вроде года улица Байрона. Даже 30 летние таксюки в Харькове услыхав адрес *на байрона* знают куда ехать. Так крепко тогда понравилось название улицы. Все ведь прекрасно понимают двусмысленность героев сталинграда---кого тут прославляли на самом деле, а не героев той войны. Но тишина почти 40 лет и 28 последних. А ведь имя сталина как изувера давно ясно. И не встретишь кажись и в РФ. Этот негодяй как и членин в Украине то и не был ни разу практически а 6 миллионов только в 1932-33 гг уморил голодом! Этого имени здесь быть не может даже в мозгах на генном уровне! Но быдло хавает макуху. Вот и цена им и остальным тоже.
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Григоренко-это боевой генерал, который не побоялся при совке пойти против системы. Советую почитать его автобиографическую книгу " В подполье можно встретить только крыс". Написано очень живо и интересно.
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Вот так смотришь на крЫсу гепу и думаешь в КАКУЮ мы страну попали все вместе?
Чорновола убили, осталось хрен знает что.
КАК, КАК Зеленский эту крысу не выгнал??? Этого лысого сепара-вора.
жукову даун престарелый памятник открывает, жукову-палачу, мяснику. жукову который лишь в ОДНОЙ операции УТОПИЛ сотни тысяч бойцов-украинцев
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Ну якщо гєпасрань до вподоби харків'янам, потрібно призначати голову міськадміністрації з повноваженнями контролю за розподілом коштів місцевого бюджета! А гєпу тим часом до буцигарні за попередні лавочки!
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запізно,ненька знову перетворюється на маларосію.
ви це зробили разом#
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после монтажа табличек. активисты прошли по проспекту петра григоренко с песней - кернес ***** ?
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сначала нород с нищеты вывести и потом улицы меняйие курвы!
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нужно было в проспект Цюцюры переименовать, не важно, кто такая эта Цюцюра, главное, что свежо и в тренде
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Боже Святий! Які Герої! Таблички! Вивісили! Молодці!
Шухевич у могилі шукає "Вальтер"....
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нац корпус как то выборочно работает в упор не видит проделки Зе и команды!
Только одно приходит на ум, этот корпус часть команды Зе
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Теперь люди не заблудяться и будут идти правильной дорогой.
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Та що ви на писанину цієї кацапської чи прокацапської мерзоти реагуєте. Він сюди тільки й заходить, щоб проти України, українських патріотів і за мокшу строчити.
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Те що цим закінчиться відразу ясно було - кернесу просто потрібно було перед виборами набрати рейтинг.
Фактично Кренес, Мураєв, Вілкул забрали у рабиновича 3.5 %
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Любителі совка, більшовизму, комунізму, сталінізму, апологети радянських деспотів і невдах - а чи хотіли б ви бути жертвами всяких -ізмів ? Наприклад розкулаченим, репресованим на 25 р. в ГУЛАГ, підозрюваним в берієвському НКВД, солдатом в армії жукова. То їдьте в рашку де шанують всі перелічені збочення і не засирайте Українську землю.
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Вот только совет чешской столицы Прага-6 принял постановление о переносе памятника советскому оккупанту маршалу И.Коневу с площади Интербригады на хранение в один из музеев города. Российские профашистские власти это решение очень возмутило.
Согласно решению районного совета, на месте монумента этому оккупанту военачальнику будет установлен мемориал героям-освободителям Праги в 1945 году.
Совет также постановил, что новый монумент должен отражать подвиг погибших освободителей, а также трагическую судьбу получивших чехословацкое гражданство выходцев из из кровавой тюрьмы народов ссср, которые бежали от сталинских репрессий.
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Очень приколько, если учесть что настоящими и единственными освободителями Праги в 1945 были... отступавшие в американскую зону оккупации (чтоб не попасть в руки краснозадым) воины армии РОА Власова. Если власти Праги на зассут и установят правильный памятник, взрыв пуканов москалей будет видно из космоса.
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Напоминает бурную деятельность в борделе по перестановке кроватей. Нацжены протухли. Давайте других.
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