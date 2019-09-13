 "Нацкорпус" розвісив у Харкові таблички з назвою "проспект Петра Григоренка". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Активісти Національного корпусу принесли з собою десять табличок, де написано "Проспект Петра Григоренка", драбини та підручні інструменти. Вони розмістили ці таблички на будівлях нижче табличок з назвою "Проспект Маршала Жукова", які свого часу комунальщики встановили на будівлях на висоті 3-го поверху.

Діям активістів ніхто не перешкоджав.

Після розвішування табличок активісти, близько півсотні людей, провели акцію біля пам'ятника Жукову, де встановили десяток стендів з фотографіями пам'ятника Леніну, поваленого восені 2014 року на площі Свободи, та екран, на якому демонструвався документальний фільм про Жукова, який, не жалів солдатів, посилаючи їх на смерть, мовляв "баби ще понароджують".

Також читайте: Суд у Харкові визнав протиправним рішення про повернення проспекту Жукова

Як пояснив журналістам лідер обласної організації Національного корпусу Костянтин Немічев, ініціатива розміщення табличок не узгоджена з владою: "Це наш вибір. Вважаємо, що саме так ми допомогли Кернесу (Геннадій Кернес, міський голова Харкова - ред.) виконати рішення окружного суду про заборону повернення назви сталінського маршала проспекту".

Читайте також: Подаватимемо апеляційну скаргу, - Кернес про визнання протиправним рішення про повернення проспекту Жукова

Відповідаючи на запитання про те, як буде діяти організація, якщо в апеляції міська влада оскаржить рішення суду, Немічев сказав: "Будемо продовжувати свої акції. Місцеві мешканці - а я сам тут живу - нас підтримають".

Раніше в Харкові суд визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на Жукова.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.