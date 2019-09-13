 Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Деолігархація

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азаровщина" замість лібертаріанства: експерт Економічної Експертної Платформи Дубровський розкритикував запропоновані "Слугою народу" податкові реформи

Зе!піаністи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "Слуги народу" Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - "Чесно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутатка від "Слуги народу" Копанчук "кнопкодавила" в парламенті, - ЧЕСНО. ВIДЕО

Хто?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським. ФОТО

В теплій дружній атмосфері

Лікування від кнопкодавства

Кінець епохи малого бізнесу

Реформувати недореформоване

Інструкція щодо імпічменту

В зеленому морі ВР

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