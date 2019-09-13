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 Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:ВР (5705) єдиний податок (4) Зеленський (2736) імпічмент (95) Коломойський (548) фотожаба (8862) кнопкодавство (25) Слуга народу (297)

 Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Деолігархація

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азаровщина" замість лібертаріанства: експерт Економічної Експертної Платформи Дубровський розкритикував запропоновані "Слугою народу" податкові реформи

Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Зе!піаністи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "Слуги народу" Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - "Чесно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутатка від "Слуги народу" Копанчук "кнопкодавила" в парламенті, - ЧЕСНО. ВIДЕО

Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Хто?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським. ФОТО

Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

В теплій дружній атмосфері

Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Лікування від кнопкодавства

Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кінець епохи малого бізнесу

Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Реформувати недореформоване

Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Інструкція щодо імпічменту

Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

В зеленому морі ВР

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148376
 
   
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Вот не был сторонником Зеленского и все думал, неужели я ошибся, а 73% правы.
До вчерашнего дня.
Вчера началось кнопкодавство по -зеленски и ЧТО??????
а НИ Х....ЧЕГО!!! Свои, оказывается можно!
Я уже молчу про борьбу с коррупцией- господин Аваков и при Порохе боролся, теперь прекрасно с этим "справляется" при Зе, так что коррупциии "ни каких шансов", быстренько возглавляем с чем боремся как и при кнопкодавстве!!!
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Браслєтікі носив Шмаркля, а на весілля запросили Пороха. Життя - біль😁😁😁
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З нету:Шаг 1. ЦИК оглашает результаты выборов президента Украины, назвав фамилию "Зеленский".Шаг 2. ЦИК оглашает результаты парламентских выборов, назвав победителем партию "Слуга народа" (название придумано товарищем Сталиным в декабре 1937 года).Шаг 3. Партия "Слуга народа" в ВР по желанию особи по фамилии "Зеленский" распускает ЦИК, назвав ее работу необъективной и такой, что привела к фальсификации выборов.Шаг 4, логический. Осознать, что факт увольнения ЦИК именно под таким предлогом однозначно и недвусмысленно говорит о том, что и президент, и парламент у нас нелегитимны, а значит, власть в стране захвачена обманом.И где-то в Ростове в это время один еще крепкий, но уже давно не молодой безработный пенсионер ломает второй ящик ручек, приговаривая "******, ******, ****** я дурак был"...
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до речі, відомий портал дурдом.iн.юа постійно оберігав і оберігає Олексійовича від фотожаб. Був Яник, на нього неміряно, на Тимошенко та ін. Тільки сивочолий біля руля і 5 років тиша, свята людина. Виграв Зеленський - відразу потоки карикатур, шаржів. PorohobotINdurdom. ua
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що поробиш - зебіли настільки тупі, що й фотошопом користуватися не спроможні
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І смішно і несмішно. Хочеться перемкнути цю реальність на ту, де президент, хоча б, В'ячеслав Чорновол і немає цієї статевої щілини на чолі з Хутіним.
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Завязывай бухать. Я конечно понимаю, тяпница, но этот вечнозелёный змий в итоге победит Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1553
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Юрий,а эпоха свинарчуков вас не напрягала? И Юра/ Вася(рыбников) только на ***** бочку катил, Петя был белый и пушистый.. "Цензора нет" давно нет. Есть заказной новостной сайт, прежде, чем обсуждать бурятские глазки Богдана, посмотри, Юра, на свои. Явно не славянские. Ну то мелочи. Начинал вроде независимым журналистом, закончил батраком шоколадным. Жаль.
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