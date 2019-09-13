 Зе!піаністи, інструкція щодо імпічменту, кінець епохи малого бізнесу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Деолігархація
Зе!піаністи
Хто?
В теплій дружній атмосфері
Лікування від кнопкодавства
Кінець епохи малого бізнесу
Реформувати недореформоване
Інструкція щодо імпічменту
В зеленому морі ВР
Більше фотошопів дивіться тут
Деолігархація
Зе!піаністи
Хто?
В теплій дружній атмосфері
Лікування від кнопкодавства
Кінець епохи малого бізнесу
Реформувати недореформоване
Інструкція щодо імпічменту
В зеленому морі ВР
Більше фотошопів дивіться тут
До вчерашнего дня.
Вчера началось кнопкодавство по -зеленски и ЧТО??????
а НИ Х....ЧЕГО!!! Свои, оказывается можно!
Я уже молчу про борьбу с коррупцией- господин Аваков и при Порохе боролся, теперь прекрасно с этим "справляется" при Зе, так что коррупциии "ни каких шансов", быстренько возглавляем с чем боремся как и при кнопкодавстве!!!