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 Політика України, Фоторепортаж
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 Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у "Слуги народу" і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання нардепи прийняли за основу законопроєкт про викривачів корупції.

Потім Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

Крім того, засідання Ради відвідав звільнений політв'язень Балух, зал вітав його оплесками.

Тим часом, Рада схвалила в першому читанні розширення об'єктів держвласності, які підлягають приватизації.

У підсумку до 14.15 Рада розглянула всі питання порядку денного і закрила засідання.

Чергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться в середу, 18 вересня о 10.00.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 01

Роксолана Підласа (СН) розмовляє з Богданом Яременком (СН), а Іванна Климпуш-Цинцадзе (ЄС) з Олександром Ткаченком (СН).

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 02

Тим часом, глава фракції СН Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко (СН) розмовляють із першим віцеспікером Русланом Стефанчуком.

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 03

Давид Арахамія розмовляє з колегами по фракції: Юлія Яцик, Євген Шевченко, Андрій Жупанин, Ігор Марчук і Олександр Бакумов (зліва направо).

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 04

Глава фракції "Батьківщина" розмовляє за колоною з віцеспікером Оленою Кондратюк.

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 05

Андрій Іванчук (позафракційний) розмовляє з Оленою Вінтоняк (СН).

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 06

Андрій Богданець ("Слуга народу") захоплений листуванням у своєму телефоні.

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 07

Сектор "ЄС": співголова фракції Артур Герасимов, ексспікер Андрій Парубій, Михайло Бондар, Ніна Южаніна, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 08

"Коли Радуцький обіймає не тебе, а бородатого сусіда": Михайло Радуцький (СН) обіймає і щось говорить на вухо Микиті Потураєву (СН). Тим часом, Євгенія Кравчук (СН, праворуч) розмовляє по телефону, а Вікторія Кінзбурська (СН, зліва) також читає щось у своєму смартфоні.

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 09

Вадим Галайчук (СН) захоплений листуванням у смартфоні.

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 10

Тим же зайнятий і його колега Андрій Клочко (СН). Зокрема, він вів переписку з нардепом від ОПЗЖ щодо голосування за розпуск ЦВК.

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 11

Тим часом, Іванчук розмовляє з іншим депутатом зі "Слуги народу" Підласою.

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 12

Звільнений політв'язень Володимир Балух (по центру), Мустафа Джемілєв (ЄС, зліва) і Ахтем Чийгоз (ЄС, праворуч).

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 13

Нардепи вітали Балуха оплесками.

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 14

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 15

Дмитро Лубинець ("За майбутнє", зліва) та Олександр Герега ("За майбутнє", праворуч).

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 16

Нардеп-мажоритарник Ігор Васильєв ("Слуга народу") голосує "за".

Спілкування Тимошенко з Кондратюк за колоною, Іванчук в гостях у Слуги народу і звільнений Балух у Раді, - робочий день ВР 13 вересня 17

Денис Герман (СН). Сьогодні він вів переписку про виставлення рахунків на 714 тис. грн.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148322
 
 
 Топ коментарі
 
где шоколадник?...опять прогуливает диабетик.
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грешно над больными смеяться. как бы тебе бумерангом...
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Ты зебил, судя по твоему коменту, о диабете ничего не знаешь.
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где шоколадник?...опять прогуливает диабетик.
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грешно над больными смеяться. как бы тебе бумерангом...
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я не ем шоколад,особенно соево-пальмовый от фирмы рошен.
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Ты зебил, судя по твоему коменту, о диабете ничего не знаешь.
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*****,вся країна не сміялася з цього кондитера ,але як він її бумерангом згвалтував!
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жаль гитлера нет на них на их рожи богатенькие .а балухи там причем..на подсосе уже..савченко 2.. Общение Тимошенко с Кондратюк за колонной, Иванчук в гостях у "Слуги народа" и освобожденный Балух в Раде, - рабочий день ВР 13 сентября - Цензор.НЕТ 1987
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стільки молодих чоловіків та жінок...скоро в Раді буде демографічний вибух. І це добре.
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...у Арахамия кроссовки! -- наверное со Стефанчука снял, по залле походить? -- пока тот всё равно сидит без дела...
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А что там делает это кострубато-картавое чмо ПаДубий? Оно что, прошло в Раду?!
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ПаДубий-пяДая нога ПЭСа) Хорошо хоть, много не выступает, а сидит поджатый под Пэтины яйца. Зато, Верхняя и Нижняя челюсть(Ирка с Артурчиком), клацают зубами по полной программе! "Клац, клац! Мы такие страшные и злые..Бойтесь нас, зеленые человечки!))
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У ЮВТ юпка дешёвая,вся измятая.А Сектор ПЕС -лица обречённых .Лица люзеров.Арахамия вообще рамсы попутал,в шлёпанцах пришёл.
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Архамия в кроссах, чтобы ноги не болели гонять по всему сектору Слуг народа) Если не успеет кому внушение сделать, то опять у Зеленского не будет цензурных слов!)) Вообще, веселее им там всем стало, однозначно! Не то что прошлая Рада - унылое г..мно
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Цендзюр чому в українській версії топ новини у мене кацапською?? Це що за дискримінація??
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