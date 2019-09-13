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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1709) Крим (7461) Турчинов (862) Донбас (12989)

 "Росія перетворює півострів на військову базу": Турчинов про війну, Крим і Донбас в інтерв'ю ATR. ВIДЕО

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов розповів в інтерв'ю телеканалу ATR про події 2014 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Турчинов відповів на запитання про ситуацію, що склалася на момент захоплення півострова, про початок боїв на Донбасі, про дії кремлівського керівництва і про способи відновлювання суверенітету України над окупованими територіями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми і зараз не можемо оголосити війну РФ, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148313
 
   
 Топ коментарі
 
Кровавый пастор, вернись, с этими клоунами мы долго не протянем....
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неприятное лицо..
бегающие глаза не смотрящие на собеседника....
видно по мимике что врет ...
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Кровавый пастор, вернись, с этими клоунами мы долго не протянем....
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Вот этого бы и хотелось, чтоб вы не протянули, гребанные тролли.
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Комсомольский вожак, любитель членских взносов.
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а раньше были времена,- два раба, рускоязычных деток на завтрак- мы были злыми кровожадными бандеровцами. А в кого нас превращают эти зеленые человечки, который не могут назвать не россию агрессором не войну войной?
Обратно в бедных родственников встающих на колени за компромисы с ху№лом?
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У кого ДЕЖАВЮ: ведь Петя на протяжении 5(пяти) лет не назвал войну войной, кто-то за кем-то АТО, или ССО. Диванный герой, ты этот вопрос задавал Пети или по просьбе Пети задаешь. Мне не отвечай - я под градами, минами,осколками и пулями 5-ый год живу, а ты умничаешь...
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Не ссы Андрей, скоро война закончится,ты только перестань стрелять как зеля тебе сказал, и возвращайся к мирной жизни, будешь налоги в мацковскую казну платить, правда стоя на коленях и с "путиным" во рту, вам же Петя не такой был, фуем не умел играть на рояле! Не благодари за совет!
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Цікаво, а що б сказав турчинов про Незалежну Україну, перебуваючи на посту комсомольського ідеолога? "Россия превращает полуостров в военную базу": Турчинов о войне, Крыме и Донбассе в интервью ATR - Цензор.НЕТ 7104
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неприятное лицо..
бегающие глаза не смотрящие на собеседника....
видно по мимике что врет ...
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Назови мне "коренное население Крыма"... Потом будем говорить...
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Комсомольский вожак который который проспал Крым.
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На признание-х-ло превращает Крым в военную базу,(до этого никто и не подозревал!) ,истошные комментарии - пастор ,вернись! , с ним было спокойней. Мы достойны,чтоб нами управляли свинарчуки.
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Турчинов был похож на Ясира Арафата, а теперь, разъевшись,
становится похож на Джангирова - генетика сына юриста даеться взнаки.

Это с подачи сына юриста Турчинова сын юриста путин заполучил Крым
на блюдечке.
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