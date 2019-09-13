 "Росія перетворює півострів на військову базу": Турчинов про війну, Крим і Донбас в інтерв'ю ATR. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Турчинов відповів на запитання про ситуацію, що склалася на момент захоплення півострова, про початок боїв на Донбасі, про дії кремлівського керівництва і про способи відновлювання суверенітету України над окупованими територіями.
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+9
С ним было спокойнее .
+9
Кровавый пастор, вернись, с этими клоунами мы долго не протянем....
+4
неприятное лицо..
бегающие глаза не смотрящие на собеседника....
видно по мимике что врет ...
бегающие глаза не смотрящие на собеседника....
видно по мимике что врет ...
Обратно в бедных родственников встающих на колени за компромисы с ху№лом?
бегающие глаза не смотрящие на собеседника....
видно по мимике что врет ...
становится похож на Джангирова - генетика сына юриста даеться взнаки.
Это с подачи сына юриста Турчинова сын юриста путин заполучил Крым
на блюдечке.