 "Росія перетворює півострів на військову базу": Турчинов про війну, Крим і Донбас в інтерв'ю ATR. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Турчинов відповів на запитання про ситуацію, що склалася на момент захоплення півострова, про початок боїв на Донбасі, про дії кремлівського керівництва і про способи відновлювання суверенітету України над окупованими територіями.

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