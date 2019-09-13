 Із загиблими на Донбасі морпіхом Олександром Лінчевським попрощаються завтра на Черкащині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 14 вересня, у селі Матусів Шполянського району Черкаської області, об 11.00 відбудеться церемонія прощання з Олександром Валерійовичем Лінчевським, 1998 року народження, матросом, стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти, який загинув 11 вересня близько 23.00 в районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів, яким ворог прикривав роботу свого снайпера.

Як згадують про нього побратими: "Матрос Лінчевський Олександр на службі зарекомендував себе як людина, що не боїться виконувати поставленні завдання, завжди знав, що робити і як правильно це зробити. Відносно недавно на службі, але вже користувався авторитетом серед своїх братів по зброї. Завжди хотів вчитися і вдосконалювати себе у військовій справі. Він служив строкову службу, але коли дізнався, що Батальйон їде на виконання завдань в ООС, підписав контракт і, не сумніваючись, поїхав з своїми побратимами" .

12,13 та 14 вересня у Шполянському райні оголошені Днями Жалоби, повідомляє Шполянська районна державна адміністрація

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