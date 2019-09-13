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 Політика України, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1133) міст (271) Богдан Андрій (159)

 Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття. ФОТО

Глава Офісу Президента Андрій Богдан і модель Анна Мінюкова зустрілися в Дніпрі, щоб обговорити готовність Центрального мосту. Раніше Мінюкова пообіцяла роздягнутися, якщо міст буде повністю відремонтований до 14 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Мінюкової в фейсбуці.

"Обговорили з главою Офісу президента деталі візиту Зеленського в Дніпро. В тому числі і наболілу жителям міста проблему моста. Головне питання завтрашнього дня: чи можна вважати ремонт завершеним, якщо об'єкт відкритий, але не зданий в експлуатацію?" - написала вона, опублікувавши фото з Богданом.

Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття 01

Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім цього, дівчина модельної зовнішності Анна Мінюкова пообіцяла роздягнутися, якщо Центральний міст відкриють для руху транспорту до 14 вересня

Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття 02

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.

Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148292
 
 
 Топ коментарі
 
УРОВЕНЬ, глава оХфиса президента! Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 6587
Впрочем каков поп таков и приход.
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Мля, какой же стыд((( Зебилы, ну что вы наделали. Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия - Цензор.НЕТ 9055
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Глава офиса Президента Украины публично обсуждает с проституткой тему открытия моста. Они знают что нравиться охлосу. Рейтинг зашкаливает.
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Класс!
Девка эксбиционистка!
И засветилась..... и удовольствие гуляя голой в общественном месте запланировала!
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Мост 200% -в аварийном состоянии.Опоры,пролётные балки ближе к середине реки.Мост в таком состоянии принимать нельзя Окозамылювання .
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Это верно - кина не будет! Из 16 пролетов отремонтировано только 3! Боря, пиши уже сейчас заявление и доставай наградное оружие...
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Если мост сдадут-пройдусь с правого берега на левый, пешком, с писюном наголо! Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття - Цензор.НЕТ 5059
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так уже неделю как открыт. вы там еще не гуляли?
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Так где же гиперлуп? Там, где и Омелян.
В ж...
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В статті тема цицьок Мінюкової нерозкрита
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Пусть шлющка раздевается в офисе зе а Г+Г снимает.
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обычно, статьи про Богдана запускают в эфир, что бы отвлечь внимание читающей общественности, от какой-нибудь схемы, договорняка или мутняка..
типа, все переключились на этого дебильного бурята, а главная тема осталась незамеченной..
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Похоже, она просто не хочет раздеваться... Или не хочет раздеваться просто так)))
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В мэрии Днепра - масштабные обыски из-за моста, за который спорили Филатов и Зеленский: детали.

14:17, сегодня

В городском совете Днепра правоохранители с утра проводят обыски. Вероятнее всего, их визит связан с хищением бюджетных средств, в том числе во время капитального ремонта Центрального моста.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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Цензору пора відкривати нову рубрику. Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття - Цензор.НЕТ 7432
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до чего же мерзко жить в стране с такими ценностями...перепрошую
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Політична шльондра зустрілася із шльондрою звичайною...
Головна мета зустрічі - обмін досвідом у торгівлі дупою
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Так она модель или девушка модельной внешности, как-то двояко звучит.
PS хотя, пофиг,разденется она или нет, и так этого добра валом ходит, чи ни красавица.
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Як на мене, вона просто одна з пустоголових ляльок, яка вирішила хайпанути. От чому Богдан їй підіграє? В мене тільки непристойні відповіді на це запитання. А щодо зовнішності дівки - не мій типаж, однозначно. Я люблю повненьких дівчат (з вагою понад 70 кг) і з грудьми не менше четвірки. А тут максимум трійка
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Ну...физические стати я на форуме я, пожалуй, обсуждать не буду, малость не та тематика)))кому охота, тем велкам на бубпедию или куда ещё)))Девка, видать, просто решила добавить себе популярности, хоть каким угодно способом.
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"Наши руки - не для скуки" (Песня исполняется левой рукой)
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Богдан з філатовим ще поспорили би "під себе". (Тьотя не дуже красива - писок скуластий, монголоїдний).
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Дідо то почув і казав, що приймав участь в тому парі, так що терер Богдан ще має з дідом зустрітись, він йому покаже свої принади
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я чет не поняла: мост уже неделю как открыт, а она еще шмаркли разводит.
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"Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з....." чому мені завжди читається не ОП а ОПГ .. кожного разу..
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країна перетворюється на 95 квартал... а шо, **** там хтось загинув на фронті, зебілам видовища подавай! глава ОПГ шмарклі приїхав до мойдельки обговорювати готовність моста і в якій позі вона стоятиме гола? сценаристи шапіто нервово курять від такого сюжету
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Интересно, а что показывали в Китае, если отгрохали такой шедевр!


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Я не понял,кто выиграл пари?Осталось дождаться 15 числа.
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Глава ОПГ "офис прэзика Зелика" бОгдан!...
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бохдан іной сєксуальной дізорійєнтації - голі дєвкі йо' не заводят
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Цензор начал высказывания с фейсбука какими то моделями выдавать за новость？ нихрена себе пике. Спидинфо нервно курит, появился конкурент
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Так она должна раздеться на мосту, а не перед Богданом. Если Филатов выиграл пари, надо просить у Зеленского аэропорт, а то нонсенс, миллионный город не имеет аэропорт
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Буряту явно нечем заняться в рабочее время.Стыдно за такую власть.Нижние слуги малограмотные,а верхние еще и похотливые.
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Девушка просто воспользовалась моментом, чтобы себя прорекламировать. Учитывая, как активно к ее предложению раздеться отнеслись СМИ, ей это удалось на все 100%. Теперь общается с высшими чиновниками и готовит себе тепленькое местечко. Заодно мэр Днепра Филатов еще и фотографа, который ее снимает, прорекламировал, написав, что он супер и талант и что обязательно нужно посмотреть на его работы.
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в рєзультатє такого капсорєвнованія мост заваліца в пікову нагрузку і потяне за собою такий оберемок проблєм, шо ту ТП доведеця повішати на тому місці за ноги
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