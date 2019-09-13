 Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Мінюкової в фейсбуці.
"Обговорили з главою Офісу президента деталі візиту Зеленського в Дніпро. В тому числі і наболілу жителям міста проблему моста. Головне питання завтрашнього дня: чи можна вважати ремонт завершеним, якщо об'єкт відкритий, але не зданий в експлуатацію?" - написала вона, опублікувавши фото з Богданом.
Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.
Крім цього, дівчина модельної зовнішності Анна Мінюкова пообіцяла роздягнутися, якщо Центральний міст відкриють для руху транспорту до 14 вересня
7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.
Девка эксбиционистка!
И засветилась..... и удовольствие гуляя голой в общественном месте запланировала!
В ж...
типа, все переключились на этого дебильного бурята, а главная тема осталась незамеченной..
14:17, сегодня
В городском совете Днепра правоохранители с утра проводят обыски. Вероятнее всего, их визит связан с хищением бюджетных средств, в том числе во время капитального ремонта Центрального моста.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
Головна мета зустрічі - обмін досвідом у торгівлі дупою
PS хотя, пофиг,разденется она или нет, и так этого добра валом ходит, чи ни красавица.