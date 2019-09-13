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 Із загиблими на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощаються завтра в Миколаївській області. ФОТО

Прапорщик, військовослужбовець 1-го окремого батальйону морської піхоти Микола Обуховський загинув 11 вересня близько 23:00 у районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 14 вересня, у селі Луч Вітовського району Миколаївської області, об 11:00 відбудеться прощання з Миколою Миколайовичем Обуховським, 1986 року народження, уродженцем села Велика Мечетня Кривоозерського району Миколаївської області, прапорщиком, військовослужбовцем 1-го окремого батальйону морської піхоти, який загинув 11 вересня близько 23:00 в районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів, яким ворог прикривав роботу свого снайпера. Разом із Миколою Обуховським загинув матрос Олександр Лінчевський із Черкащини.

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У нього залишилася дружина та дитина.

Із загиблими на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощаються завтра в Миколаївській області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148283
 
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