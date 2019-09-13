 Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, "Що таке сексот?" і "Не виходьте із зали": про що листувалися нардепи від "Слуги народу" під час засідання Ради. ФОТОрепортаж

Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Андрій Клочко, голова комітету ВР з питань організації державної влади, домовляється щодо голосування з нардепом від ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком, секретарем того ж комітету, про голосування за розпуск ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій Клочко "Слуга народу".

Учора Клочко (СН) отримав у повідомленні від Ісаєнка (ОПЗЖ) текст повідомлення Сергія Льовочкіна (ОПЗЖ) щодо позиції стосовно розпуску ЦВК. І уточнення: "Завтра 11 плюс". (Зазначимо, що голосування за розпуск ЦВК відбулося об 11:28)

Сьогодні о пів на одинадцяту Ісаєнко запитав: "О котрій голосування?".

На що отримав відповідь: "Потрібно 2".

Потім Клочко переглядав чат "Слуга Народу Депутати".

Зокрема, сьогодні там були такі повідомлення:

- Будемо голосувати зміни до календарного плану

- Не виходьте із зали. 300 голосів. Кожен потрібен.

- Голосування.

Абонент "Юзік Юра Корявченков 95 Квартал Зе ВР" написав:

"Хлопці, сьогодні буде голосування щодо сьогоднішнього дня.

1 варіант. Не йдемо о 14:00 на перерву, працюємо плюс одну годину й о 15 усі вільні.

З перервою, але тоді до 17

Я сподіваюся, всі за перший варіант".

Абонент "Роман Бабій ВР Зе Список" відповів: "Так"

Абонент "Слава Медяник Правох ВР Зе" також відповів: "Так"

Далі Святослав Юраш ("Слуга народу") вирішив загугли що таке "сексот"?

Тим часом Андрій Богданець ("Слуга народу", член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики) рекомендує колезі по листуванню якогось Тараса.

"Тарас це хто?", - питають у Богданця.

"Людина, через яку я купую і брав участь в аукціоні", - відповідає Богданець.

"Що він знає. Що сьогодні має бути проплата? Він свій чи чужий, ступінь довіри?", - уточнює в Богданця співрозмовник.

Тим часом вирішив перевірити свої повідомлення Вадим Галайчук ("Слуга народу", перший заступник голови комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом).

Зокрема, він отримав файл "Лист посольство Бангладеш".

"Можемо держсекретаря попросити. Але звичайно без припущень, що хтось щось затримує", - пишуть Галайчуку.

Денис Герман ("Слуга народу", голова підкомітету з питань сучасних інформаційних технологій та інновацій у бюджетному процесі Комітету ВР з питань бюджету)

Втомившись сидіти, Герман вирішив пройтися і перевірити свої повідомлення.

"Доброго ранку. Ще рахунків на 714 тисяч виставите?" - запитує у Германа абонент "Михайло Коноплієв".

"Доброго, зробимо", - відповідає Герман.

"Дуже добре! Чекаємо рахунку!" - відповідають Герману.

Фото: Цензор.НЕТ