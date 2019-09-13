EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  5503  40
Все про:ВР (5689) Льовочкін (85) ЦВК (808) Юраш (7) Юрій Корявченков (3) Слуга народу (297) Клочко Андрій (1) Ісаєнко Дмитро (1) Богданець Андрій (1) Галайчук Вадим (1) Герман Денис (1)

 Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, "Що таке сексот?" і "Не виходьте із зали": про що листувалися нардепи від "Слуги народу" під час засідання Ради. ФОТОрепортаж

Під час сьогоднішнього пленарного засідання народні обранці вели активне листування на своїх гаджетах.

Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Андрій Клочко, голова комітету ВР з питань організації державної влади, домовляється щодо голосування з нардепом від ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком, секретарем того ж комітету, про голосування за розпуск ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 01

Андрій Клочко "Слуга народу".

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 02

Учора Клочко (СН) отримав у повідомленні від Ісаєнка (ОПЗЖ) текст повідомлення Сергія Льовочкіна (ОПЗЖ) щодо позиції стосовно розпуску ЦВК. І уточнення: "Завтра 11 плюс". (Зазначимо, що голосування за розпуск ЦВК відбулося об 11:28)

Сьогодні о пів на одинадцяту Ісаєнко запитав: "О котрій голосування?".

На що отримав відповідь: "Потрібно 2".

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 03

Потім Клочко переглядав чат "Слуга Народу Депутати".

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 04

Зокрема, сьогодні там були такі повідомлення:

- Будемо голосувати зміни до календарного плану

- Не виходьте із зали. 300 голосів. Кожен потрібен.

- Голосування.

Абонент "Юзік Юра Корявченков 95 Квартал Зе ВР" написав:

"Хлопці, сьогодні буде голосування щодо сьогоднішнього дня.

1 варіант. Не йдемо о 14:00 на перерву, працюємо плюс одну годину й о 15 усі вільні.

  1. З перервою, але тоді до 17

Я сподіваюся, всі за перший варіант".

Абонент "Роман Бабій ВР Зе Список" відповів: "Так"

Абонент "Слава Медяник Правох ВР Зе" також відповів: "Так"

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 05

Далі Святослав Юраш ("Слуга народу") вирішив загугли що таке "сексот"?

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 06

Тим часом Андрій Богданець ("Слуга народу", член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики) рекомендує колезі по листуванню якогось Тараса.

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 07

"Тарас це хто?", - питають у Богданця.

"Людина, через яку я купую і брав участь в аукціоні", - відповідає Богданець.

"Що він знає. Що сьогодні має бути проплата? Він свій чи чужий, ступінь довіри?", - уточнює в Богданця співрозмовник.

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 08

Тим часом вирішив перевірити свої повідомлення Вадим Галайчук ("Слуга народу", перший заступник голови комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом).

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 09

Зокрема, він отримав файл "Лист посольство Бангладеш".

"Можемо держсекретаря попросити. Але звичайно без припущень, що хтось щось затримує", - пишуть Галайчуку.

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 10

Денис Герман ("Слуга народу", голова підкомітету з питань сучасних інформаційних технологій та інновацій у бюджетному процесі Комітету ВР з питань бюджету)

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 11

Втомившись сидіти, Герман вирішив пройтися і перевірити свої повідомлення.

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 12

Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, Що таке сексот? і Не виходьте із зали: про що листувалися нардепи від Слуги народу під час засідання Ради 13

"Доброго ранку. Ще рахунків на 714 тисяч виставите?" - запитує у Германа абонент "Михайло Коноплієв".

"Доброго, зробимо", - відповідає Герман.

"Дуже добре! Чекаємо рахунку!" - відповідають Герману.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148279
 
   
 Топ коментарі
 
"Утро доброе. Еще счетов на 714 тысяч выставите?" - моют денежки "аж гай шумить"
 показати весь коментар
 
"Утро доброе. Еще счетов на 714 тысяч выставите?", - спрашивает у Германа абонент "Михаил Коноплиев".
"Доброе, сделаем", - отвечает Герман.
"Отлично! Ждем счета!", -
- это продажа НДС, что тут непонятного))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сексот это стукач. коих, даже на цензоре тут пруд пруди. стоит открыть соответсвующую ветку Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады - Цензор.НЕТ 8348
 показати весь коментар
 
 
Полная абреввиатура слова сексот это "секретный сотрудник" Применялась в органах КГБ и МВД советского периода
 показати весь коментар
 
 
"Утро доброе. Еще счетов на 714 тысяч выставите?" - моют денежки "аж гай шумить"
 показати весь коментар
 
 
"Утро доброе. Еще счетов на 714 тысяч выставите?", - спрашивает у Германа абонент "Михаил Коноплиев".
"Доброе, сделаем", - отвечает Герман.
"Отлично! Ждем счета!", -
- это продажа НДС, что тут непонятного))))
 показати весь коментар
 
 
99% это перечисление в ковертационный центр для ухода от НДС.
 показати весь коментар
 
 
Так они же на днях и декриминализировали фиктивную бизнес деятельность. Ну и "слуги"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Меня мучает вопрос, а вообще-то это законно подсматривать за телефонами депутатов? В конце концов это вторжение в личную жизнь.
 показати весь коментар
 
Личная жизнь, где воруются государственные деньги и предаются государственные интересы. Они публичные персоны, пусть привыкают
 показати весь коментар
 
 
А где ты был с этим же воспросо до эпохи "зеленных человечков"?
 показати весь коментар
 
 
Мне всегда казалось при Порошенко за телефонами следили патриоты, сторонники Порошенко. Поэтому никто и не жаловался. А теперь могут следить и за патриотами.
 показати весь коментар
 
Задай себе этот вопрос, когда тебя четыреста зебилов будут в жопу любить. А пока пусть тебя мучит Гондурас.
 показати весь коментар
 
 
Заседание рады - это совсем не личная жизнь Они там не имеют права личной жизнью заниматся Они на работе.
 показати весь коментар
 
 
Не согласен. 714 тыс - дело общественное.
 показати весь коментар
 
 
ОПЗЖ это - Оффис Президента ЗЕ - Ж... возможны и другие трактовки. Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады - Цензор.НЕТ 8234
 показати весь коментар
 
 
Ой, а как же так коалиция СлюНы и жопоблока наметилась. А Зебилы кричали что с ЕС будет, как неубно😀
 показати весь коментар
 
 
Это - биржа, а не Рада. А пальцы какие мерзкие...фууууу И всё это действо, которое творится - фуууу. Вот как раз сейчас потихоньку будут собираться в ресторанчик)). И на..ать им, что у людей зима на носу.
 показати весь коментар
 
 
Юзик вон в 15 слинять хочет, небось жрать уже охота
 показати весь коментар
 
 
А тем временем... початок опалювального сезону під загрозою
П'ятниця, 13 вересня 2019

Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады - Цензор.НЕТ 2048НАК «Нафтогаз» України оприлюднила списки боржників теплопостачальних підприємств, які не виконали мінімальний рівень розрахунків для отримання газу.

А они .... ОНИ ЭТО читали? Что они творят?!
 показати весь коментар
 
Привыкайте . Вас опять обманули , вернее , вы сами этого хотели .
 показати весь коментар
 
 
-Зебіли, ваша ступінь довіри?
-Завжди.
Вам самим не мерзко от всего этого? Кстати, вам тоже вскоре будут выставлены счета. Дорого.
 показати весь коментар
 
 
Зелена гусінь з'їла листя зелене, згорнулась в кокон і зима бобок.
 показати весь коментар
 
Это же полный абсурд. Недобросовестные люди могут шантажировать депутатов. Именно ради этого их наделяют неприкосновенностью, чтобы они были полностью независимыми.
 показати весь коментар
 
Чем шантажировать? Они же кристально честные! Или нет? Так кого вы тогда выбрали?
 показати весь коментар
 
Злодій чесно признався, що він злодій і став кристальночистим.
 показати весь коментар
 
Не береш телефон з собою на засідання і ти незалежний.
 показати весь коментар
 
 
Как дети,ей Богу.
Умнее депутатов не нашлось?
Хотя откуда...
 показати весь коментар
 
 
Реалізаторів з 7км вистарчить ще на дві ВР
 показати весь коментар
 
Реальный зашквар для зедебилов. Договорняк с мертвечуком зафиксирован, теперь не отмоетесь.
 показати весь коментар
 
 
Плюс: "что такое сексот" - это диплом клинического идиота всем зебилам, включая голо-совавших за это быдло
 показати весь коментар
 
 
Скоро "слуги" поставят вопрос о закрытии ложи прессы. Сделают отдельный загончик, чтобы туда подходили допущенные зебилы для озвучивания мотивов своих голосований, а-ля в госДуре кацапстана
 показати весь коментар
 
 
Він думав що це щось, пов'язане з сексом.
 показати весь коментар
 
 
Сексот, сєкєль, шекель. Унісон, карочє!
 показати весь коментар
 
Партия Регионов и Слуги народа - союз нерушимый против Украины - вернее верхушка СН остальные статисты
 показати весь коментар
 
слуга уродів - наполовину, якщо не більше, складається з колишніх ригів та антимайданівців. Так що там і союзу, як такого - не прглядається... просто - одна камарілья.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору