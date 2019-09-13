 Воїн батальйону "Донбас" Валерій Шатурський загинув у зоні ООС через обстріл з боку найманців РФ. ФОТО

Про це йдеться на офіційній сторінці НГУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У результаті ворожого обстрілу в ООС загинув молодший сержант Нацгвардії. 12 вересня близько 15:00 ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, які виконують бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області.

Унаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець батальйону спеціального призначення 15-го Словянського полку Національної гвардії України (батальйону спецпризначення відомого як "Донбас") – молодший сержант Валерій Шатурський зазнав смертельного поранення.

Командування Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation, Військова частина 3035 НГУ та батальйону спеціального призначення висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вірні завжди! Спочивай з Богом. Валерій назавжди залишиться у нашому строю, пам’яті та серцях", - зазначається у повідомленні.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець Нацгвардії загинув на Донбасі 12 вересня, - пресцентр штабу ООС



