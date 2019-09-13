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 Політика України, Події
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Все про:Держприкордонслужба (2243) контрабанда (995)

 Прикордонники ПП "Ягодин" вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його. ФОТОрепортаж

Увечері 12 вересня в пункт пропуску "Ягодин" прибув рейсовий автобус "Варшава-Луцьк", під час огляду якого прикордонно-митна оглядова група виявила 850 кг контрабандного сиру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що водій - житель Луцька - сховав у багажному відділенні, закритому декоративною стінкою, і в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг сиру.

У результаті, правоохоронці вилучили автобус "Рено" української реєстрації.

Сума оцінки вилучених молоковмісних продуктів становить майже 130 000 гривень, а автобуса - 470 000 гривень.

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Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 01
Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 02
Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 03
Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 04
Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 05
Прикордонники ПП Ягодин вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його 06

Нагадаємо, що днями прикордонники в пункті пропуску "Ягодин" також вилучили 860 кг сиру і рейсовий автобус, що перевозив його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148212
 
 
 Топ коментарі
 
Проблема в том что украинский потребитель не вникает в детали что это "сырный продукт" на основе пальмового масла и ароматизаторов. И покупает "качественный, не то что украинский" польский "сыр".
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со всей таможни скучковавшиеся возле автобуса мыши его и здали! ))
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Контрабанда это секс, оружие, наркотики, рок-н-ролл, остальное это нарушения таможенных правил. Нифига нам это лепят не пойму, возможно падкие на сенсации журналжисты от себя лепят
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О, я такий сир купляю.
Якщо будуть платити мито, то він коштуватиме 300 грн
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Це не сир, а сирний продукт. Якщо на польському сирі написано Mleko korovje 45%, то це означає саме те, що написано, а не те що більшість з нас думає!
Це не сир у якому жиру 45% з коров'ячого молока, а сирний продукт і в сировині з якої він зроблений молока 45%.
Тому і ціна відповідна.
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Поляки на сирі пишуть "сир", а на сирному продукті "пишуть сирний продукт". І їхні сири, на відміну від нашого гі\на, - СИРИ.
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Чтоб не раздражать " ту сторону" ? И показать намерения договариваться ? Пограничники ПП "Ягодин" изъяли почти тонну контрабандного сыра и рейсовый автобус, перевозивший его - Цензор.НЕТ 7626
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У деЖИДАлизаторов какая то маничка по поводу контрабанды! По законодательству, контрабанда это только мимо пункта пропуска, по полям. Раскинут на всех пассажиров, и получится норма.
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Контрабанда это секс, оружие, наркотики, рок-н-ролл, остальное это нарушения таможенных правил. Нифига нам это лепят не пойму, возможно падкие на сенсации журналжисты от себя лепят
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Шо, у зелени аллергия на молочку? Толи дело героин.
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со всей таможни скучковавшиеся возле автобуса мыши его и здали! ))
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Гуд . Сыр в детские дома . Только проследить каждый грамм распределения . Это несложно .
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Проблема в том что украинский потребитель не вникает в детали что это "сырный продукт" на основе пальмового масла и ароматизаторов. И покупает "качественный, не то что украинский" польский "сыр".
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Я увидел там марки не самых дешевых сыров. Думаю вы заблуждаетесь
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возможно. Надо почитать этикетки.
Но то что я наблюдаю в украинских магазинах под названием "сыр" из Польши, если это недорогой продукт - то это всегда "сырный продукт". А на этикетке написано "сыр".
А настоящий сыр в Польше дороже чем украинский.
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Так і в Україні є різні сири по різним цінам (і 100 і 200-500 грн/кг) так само і в Італії.
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но нет образованного потребителя, который понимает между сыром и "сырным продуктом".
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Токо бизнес и ничего более.Токо по нашему - всегда через задее крильцо. Через попу, которую надо вылизать. Уголь из РФ через Львов. Сыр в трусах через границу. Автомобили хз как? Кому то надо подякувать ?!
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Автобус то затримали а от колишній митник фурою возить продукти з Польщі але ніхто не перевіряє))))))
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А как же лапша, которую вешают украинцам, что там продукты в разы дороже??? Дожились, докерувались, что при доходах в разы меньше, продукты в разы дороже!!!! Сукины дети! Раньше отсюда контрабанду везли, теперь сюда везут. Результат ПОТУЖНИХ реХформ от свинорылых.
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