 Прикордонники ПП "Ягодин" вилучили майже тонну контрабандного сиру і рейсовий автобус, що перевозив його. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що водій - житель Луцька - сховав у багажному відділенні, закритому декоративною стінкою, і в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг сиру.

У результаті, правоохоронці вилучили автобус "Рено" української реєстрації.

Сума оцінки вилучених молоковмісних продуктів становить майже 130 000 гривень, а автобуса - 470 000 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського













Нагадаємо, що днями прикордонники в пункті пропуску "Ягодин" також вилучили 860 кг сиру і рейсовий автобус, що перевозив його.