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Все про:бюджет (657) Держказначейство (13) дотації (24) місцеве самоврядування (45) Мінфін (373) Маркарова (50) місцеві бюджети (5) Гончарук_Олексій (74)

 Кабмін усе ж забирає гроші у громад: органам Держказначейства надійшла вказівка ​​призупинити виплату 5 млрд грн на соцекономрозвиток, - голова Львівської облради Ганущин. ДОКУМЕНТ

Прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову просять пояснити ситуацію із заморожуванням коштів, призначених на соціальний розвиток місцевих громад.

Про це повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, пише Цензор.НЕТ

"Уряд таки забирає гроші у місцевих громад! 274 млн грн зі Львівщини, в незаконний спосіб, намагаються забрати з місцевих бюджетів Львівщини. Загалом в межах Україні органам Державної казначейської служби України пішла письмова вказівка ... призупинити проведення видатків та не вводити платіжні доручення до картотеки неоплачених платіжних документів... Наголошую, що мова йде про субвенцію на соціально-економічний розвиток в розмірі 5 млрд грн, яку з такою "помпою" передавали до місцевих бюджетів ще кілька днів тому. А зараз за вказівкою Міністерство фінансів України натякають органам місцевого самоврядування - поверніть самі, бо й так видатки проводити не будемо. Саме про це в листі заступника глави казначейства на власні підрозділи", - розповів Ганущин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін на прохання Богдана не виділив містам 10 млрд грн на розвиток. У Зеленського пояснили, що новий уряд перегляне затверджені для фінансування проєкти. ДОКУМЕНТ

Кабмін усе ж забирає гроші у громад: органам Держказначейства надійшла вказівка ​​призупинити виплату 5 млрд грн на соцекономрозвиток, - голова Львівської облради Ганущин 01

"Пригадую менш діджиталізований час, коли діяли аналогічні вказівки. За Арбузова з Азаровим. Кожен день "маленькі януковичі" затверджували реєстр платіжок більше 500 тис. грн. І в телефонному режимі "відпускали" його в життя. Навіщо це новому Прем‘єру і міністру фінансів?
Нагадую, схожа ситуація на сьогодні з Державним фондом регіонального розвитку, який теж "завис". Закликаю всі місцеві ради та голів місцевих рад публічно висловлюватися з приводу таких незаконних дій службовців Мінфіну і Казначейства. Ініціюватиму зустріч Української асоціації районних рад та обласних рад з Прем‘єр-міністром України Олексієм Гончаруком та Міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Нехай дадуть публічні відповіді, в чому справа, і виправляють ситуацію!" - закликав Ганущин.

Читайте також: Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба

"І, до речі, навіщо Держказначейство 2 і 3 вересня на своєму сайті на всю країну браво звітувало про перерахування субвенції на соцекономрозвиток до місцевих бюджетів? Геннадій Пліс, може допоможете. Трішки дивуюся, чому на захист субвенції на соцекономрозвиток і попередніх постів по аналогічній ситуації з ДФРРом стають лише представники місцевого самоврядування. Дії Офісу Президента України, а тепер вже й Кабінету Міністрів України позбавляють: школи, лікарні, клуби, об‘єкти спорту вистражданого (конкурси, ПКД, співфінансування, лобізм..) права на ремонт і реконструкцію; підрядні організації які виконували роботи на цих об‘єктах чи надали послуги оплати праці (переважна більшість договорів укладено, роботи проводяться)", - резюмував він.

Раніше стало відомо, що Кабмін, на прохання глави Офісу Президента Андрія Богдана, затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень з фонду регіонального розвитку і 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток. В Офісі Президента пояснили, що заблокували фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток для недопущення неефективного використання бюджетних коштів у межах проєктів, що несуть корупційні ризики. Пізніше Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка

Кабмін усе ж забирає гроші у громад: органам Держказначейства надійшла вказівка ​​призупинити виплату 5 млрд грн на соцекономрозвиток, - голова Львівської облради Ганущин 02
Кабмін усе ж забирає гроші у громад: органам Держказначейства надійшла вказівка ​​призупинити виплату 5 млрд грн на соцекономрозвиток, - голова Львівської облради Ганущин 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148199
 
 
 Топ коментарі
 
Досвидос, Бені треба гроші, зешмарклям слава.
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Ну, признайте уже, зебилы, вы - лохи! Или вам мало доказательств каждый день? Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин - Цензор.НЕТ 7498
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они (за редким исключением) не признаются, а скорее просто не вдуплятся, что их "зробили разом" - будут орать, что мальчик только учится и они в него верят
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Досвидос, Бені треба гроші, зешмарклям слава.
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зеленському треба сильних голів обладміністрацій...а з багатими громадами таке неможливо
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Ось як потрібно будувати житло в Україні.
Наглядне відео для Зеленського і компанії
Будівництво житла в Білорусі.
https://www.youtube.com/watch?v=CwJxCSGPl7o
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Это к мерам городов: кличко, филатову, кернесу, труханову, всем мерам. Засрали города убогими новыми зданиями.
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Так йди в мери свого міста, побудуєш щось гарне, особливо без субвенцій.
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децентрализация усьо, федирализация - приготовится
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Ну, признайте уже, зебилы, вы - лохи! Или вам мало доказательств каждый день? Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин - Цензор.НЕТ 7498
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они (за редким исключением) не признаются, а скорее просто не вдуплятся, что их "зробили разом" - будут орать, что мальчик только учится и они в него верят
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Ера зубожіння повернулась? Та вона нікуди і не ходила.
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А в тексте постановления написано что пока замораживают субвенции некоторым городам из госбюджета

Где ж «у нас из нашего бюджета местного забирают»

Можно так нагло брехать?!
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Схема фінансування ОТГ яку запровадив Гройсман занадто складна для німців? Люди під ці гроші тендери провели, спаси Боже від трускавецьких експертів.
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В тексте письма Госказначейства (скрин в тексте статьи) пишут о субвенциях из госбюджета в местные
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Ну так і є, всі ОТГ на ці гроші роблять інфраструктуру, я для вас Колумб? Субвенції розписані ще з початку року, до речі багато зешмизі на цих потенційних субвенціях виграли вибори, але українці почекають, хрін з ними.
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То есть не из местных бюджетов Кабмин деньги тырит, а решил заморозить субвенции в некоторые местные бюджеты на некоторое время

Разницу чувствуешь?
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Звичайно відчуваю, от ти маєш родину, ну там троє дітей, плануєш отримати кошти на погодувати їх, одіти на зиму, а тобі кажуть почекати деякий час, от і поясни дітям що їсти будуть в листопаді, я вже не кажу про штрафні санкції за невиконання контрактів, адже багато хто позаключав контракти з іноземними фірмами, німецькими, турецькими. пропоную назначити тебе послом в перемовинах з німцями, чому міста та ОТГ не виконують контрактні зобов'язання перед німцями, ти ж легко справишся?
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Вибачте, але ви насправді дивні люди!-ви «спілкуєтесь» з кацапським тролем! Що ви хочете їй довести, якщо вона тут на службі? Це ворог!
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під ці гроші на селі провели освітлення вулиці, і оплачують їх освітлення, накопали криниць, бо води вже нема...реорганізували школи і втілили шкільні автобуси...а тепер откат - світло не вмикатимуть - лампочки з рогаток розстріляють..на автобус не вистачить грошей - перефарбують і на маршрут заробляти копійку...а що там 1+1 показує?
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Треба негайно звести оту "бородавку" з тіла України - Держказначейство. Цей орган є суспільним гальмом. Досить і Міністерства фінансів.
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А чого ви чекали? Телекартинка впливає на свідомість але не впливає на економіку.
Саме тому роздмухують чутки про "путч". Бо люди, як і в Россії, скоро більше у холодильник почнуть дивитися ніж у телевізор.
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А їх не роздмухують, люди дивляться і дивуються, не чекали вони зради від Зелі, те що промоскальска шмизь розносить по ЦН не відображає настрою людей, просто в українців все по порядку, спочатку зібрати врожай, потім гноярку прибрати.
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Денег не дают для распила на местном уровне местным князькам. Горе у петикантропов. Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин - Цензор.НЕТ 6855
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Ти таки дійсно хворий, нічого що мерії тендери позаключали?
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Тендеры, условия которых выписаны под "свои фирмы". Точно неумный человек.
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Може і під твої, тобі ж любий тендер це під твої фірми, а от ОТГ та міста лишаться без доріг чи ще без чогось, ну не можуть всі чекати на фірми Коломойсього.
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Можно подумать, что в городах стало лучше после так званой децентрализации. Как было до нее, так и осталось.
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Грошей стало більше, можна просто подивитись на бюджети міст, це не дуже складно для турскавецьких експертів?
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ага, тендери, прозрачные и непредвзятые, ты видимо сам долю с распила получаешь и с этого кормишься
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Ще один зебобік Коломойського, я взагалі не держслужбовець, просто хочу ремонт доріг нормальний, я розумію що добрі дороги це антизеполітика, ну от такий я дурень.
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І замість того щоб боротися з розпилом грошей, саджати, грошей не дають взагалі. Логічно ))))
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Пока нет контроля над общественными деньгами пусть сохраняются, чем 50% делается и 50% воруется.
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Якщо "контроль" це щось ідеалістично-зелене, то гроші не будуть виділені ніколи, такий контроль недосяжний. Такий "контроль" то є типовий популізм.
Якщо ж повернутися в реальність то наявного контролю більш ніж достатньо.
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Ви, шановний поспілкувались з двома ідіотами а платні! «вітаю!»
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забрать і падєліть вот главний мєсєдж епохі бєзбєднасті
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Для пересечних украинцев по большому счету всё однохренственно, кто разворовывает бюджет - Держказначейство или сельсовет
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Чего ж тогда пересичны вопили, что Порох -вор, а зелешмаркля - робин, который гуд? Мол, придет, порядок наведет, все будет для нарида... Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин - Цензор.НЕТ 7428
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Не говори ерунды. С децентрализацией больше денег оставалось в местных бюджетах. Делались дороги, дворы, остановки, детские площадки. Бываю в своем родном городе два раза в год и это было заметно!
А теперь да - разворовывать будет самый народний преЗедент!
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обратно во времена яныка и даже ссср - одна страна - одна партия - один вождь - я против ,категорически против - сколько можно
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Вы ж хотели аудит усего?
Вот вам и аудит усего! И для этого усего все платежи должны быть остановлены "до выяснения".
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Щоб тобі зупинили платежі до з'ясування коли в магазин зберешься, будеш пояснювати дітям що їсти будуть через місяць.
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И отчего это всякая вонючка, не понимающая смысла слов, в частности "субвенция", так активно рвётся ляпнуть хоть что-то?
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Клоун и его банда узурпируют власть и берут под контроль финансы.
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Клоун це лялька в інших руках, а зе шмарклі це обгортка ляльки, все проти чого вони обурювались рік назад, зараз приймають з оплесками.
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Коломойскому эти 5 ярдов нужнее. У него самолёты далековато облетают. Издержался.
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Обратите внимание,отбирают деньги у Львова,Львовская область в основном проголосовала за Порошенко.Как то это все странно однако.
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Настав вас вимагати широкої автономії для Галичини.
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А теперь,зебилы,идите в Киев и попробуйте забрать свои деньги
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Правою рукою ми забираємо гроші у громад, а лівою роздаємо їх від імені Зе-клоуна тим же громадам - рейтинги продовжують рости
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многоходовочка імені *****. Це саме в них ******* так робити. Коли все хреново, зроби ше гірше, а потім верни як було і всі скажуть який ти маладєц. ))
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"децентралізація" по зєлєбєнівськи....як лохторат, навішану тоннами ********** їм на вуха популістично-брехливу локшину, зніматиме? Одразу? чи поступово?
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На жаль рівень інтелекту у них такий, що з локшиною на вухах виздихають.
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це кацапска фішка. Зроби хреново, а потім поверни як було і всі скажуть який ти молодець.
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Шо такое? Бене на пиво не хватает? Решили грабить местные громады? Уря СССР!!!! Диктатура зебилоидов на пороге. Ну тупыеееее.
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