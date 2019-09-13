 Кабмін усе ж забирає гроші у громад: органам Держказначейства надійшла вказівка ​​призупинити виплату 5 млрд грн на соцекономрозвиток, - голова Львівської облради Ганущин. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, пише Цензор.НЕТ

"Уряд таки забирає гроші у місцевих громад! 274 млн грн зі Львівщини, в незаконний спосіб, намагаються забрати з місцевих бюджетів Львівщини. Загалом в межах Україні органам Державної казначейської служби України пішла письмова вказівка ... призупинити проведення видатків та не вводити платіжні доручення до картотеки неоплачених платіжних документів... Наголошую, що мова йде про субвенцію на соціально-економічний розвиток в розмірі 5 млрд грн, яку з такою "помпою" передавали до місцевих бюджетів ще кілька днів тому. А зараз за вказівкою Міністерство фінансів України натякають органам місцевого самоврядування - поверніть самі, бо й так видатки проводити не будемо. Саме про це в листі заступника глави казначейства на власні підрозділи", - розповів Ганущин.

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"Пригадую менш діджиталізований час, коли діяли аналогічні вказівки. За Арбузова з Азаровим. Кожен день "маленькі януковичі" затверджували реєстр платіжок більше 500 тис. грн. І в телефонному режимі "відпускали" його в життя. Навіщо це новому Прем‘єру і міністру фінансів?

Нагадую, схожа ситуація на сьогодні з Державним фондом регіонального розвитку, який теж "завис". Закликаю всі місцеві ради та голів місцевих рад публічно висловлюватися з приводу таких незаконних дій службовців Мінфіну і Казначейства. Ініціюватиму зустріч Української асоціації районних рад та обласних рад з Прем‘єр-міністром України Олексієм Гончаруком та Міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Нехай дадуть публічні відповіді, в чому справа, і виправляють ситуацію!" - закликав Ганущин.

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"І, до речі, навіщо Держказначейство 2 і 3 вересня на своєму сайті на всю країну браво звітувало про перерахування субвенції на соцекономрозвиток до місцевих бюджетів? Геннадій Пліс, може допоможете. Трішки дивуюся, чому на захист субвенції на соцекономрозвиток і попередніх постів по аналогічній ситуації з ДФРРом стають лише представники місцевого самоврядування. Дії Офісу Президента України, а тепер вже й Кабінету Міністрів України позбавляють: школи, лікарні, клуби, об‘єкти спорту вистражданого (конкурси, ПКД, співфінансування, лобізм..) права на ремонт і реконструкцію; підрядні організації які виконували роботи на цих об‘єктах чи надали послуги оплати праці (переважна більшість договорів укладено, роботи проводяться)", - резюмував він.

Раніше стало відомо, що Кабмін, на прохання глави Офісу Президента Андрія Богдана, затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень з фонду регіонального розвитку і 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток. В Офісі Президента пояснили, що заблокували фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток для недопущення неефективного використання бюджетних коштів у межах проєктів, що несуть корупційні ризики. Пізніше Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка



