 Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA: Харків у п'ятницю, 13 вересня.
Інцидент стався ввечері 12 вересня, коли перед початком лекції "Толерантність як одна зі складових сучасної національної української ідеї" до музею прийшли близько десяти юнаків у футболках із символікою праворадикальних організацій.
За словами однієї з організаторок лекції Ганни Шаригіної, чоловіки намагалися зірвати проведення лекції. Георгій Тарасенко, який представляє "Фрайкор", спроби зриву заперечує. Каже, що його соратники не блокували вхід до музею, а "прийшли подискутувати".
Під час "дискусії" невідомі облили зеленкою автора лекції, громадського діяча і екснардепа Олеся Донія, а також одного з учасників заходу.
Незабаром на місце прибули близько 20 поліцейських. Вони захистили опонентів по "дискусії" кордоном. Лише після цього почалася лекція. Вона відбулася на подвір’ї літмузею. Примітно, що представники "Фрайкору" залишилися і слухали спікера з-за спин правоохоронців.
Учасників конфлікту не затримували. Ніхто з потерпілих писати заяви в поліцію не став. Дані про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції.
Потерпілий Доній, коментуючи інцидент на своїй сторінці у Facebook, написав: "Уперше в житті мене облили зеленкою. Пошкодили око. Люди, які думають, що вони борються за Україну. А насправді вони знищують Україну зсередини. Не сподобалося слово "толерантність" в українській національній ідеї. Це те, про що я пишу і говорю. Внутрішня агресія допомагає Путіну колоти і колошматити Україну. Хотілося б, щоб око одужало".
Зі свого боку "Правий сектор" на своїй сторінці у Facebook виклав пост такого змісту: "Донію намазали вавку на гей-тусівці. Представники правих організацій: "Правий Сектор Харківщина", "Фрайкор", " Традиція і Порядок" хотіли відвідати "лекцію" представників ЛГБ "Толерантність як національна ідея", яка заанонсована в Літературному музеї Харкова, але їх не пустили організатори, а Ганна Шаригіна почала кричати: "Фашисти, фашисти!", демонструючи неповагу до тих, хто не підтримує їхню точку зору.
Після того на скандальновідомого Олеся Донія, який визвався бути лектором на ЛГБТ- тусовці, вилився флакон зеленки. Мабуть, він хотів тим показати, що він теж легко змінює кольори за гроші грантодавців. Чекаємо на продовження!".
а потом перестал
в другом месте толерастости добрал
или *****
Лесом
тогда лесом
в рот лови
https://gordonua.com/news/crimea/doniy-o-vozvrate-ukraine-krymskih-aktivov-delo-yukosa-pokazalo-chto-mozhno-dobitsya-rezultatov-88769.html
какой не случайный галстук
к строгому костюму
а под сережки и туфельки мог прокатить
теломпедики... так и говорите, не стесняйтесь.
Навпаки мене бісить, що Доній переметнувся до голубих!
А за такие лекции зажать лет на пять в тюрьму? сам гонял этих вафелов в Киеве два года подряд и призываю всех нормальных людей гнобить эту мразь за из призывы к открытой *********!
Если - ********* имеет право агитировать людей и поколения быть такими же извращенцами
То свободные нормальные люди - имеют право их унижать , бить и втаптывать в то говно каким они и являются
если бы не полиция поразрывали бы их в Киеве
Равнение на фюрера - он тоже с нечистью этой боролся!
Парад педикофф - иное. Западный мир себя считает демократическим... Если Украина держит путь в ЕС, то это один из негативов такого направления.
Или не читали, что *Когда кто-то грешит сам по себе, ответит одной мерой. Но если совращает на грех других , ответит многократной мерой*. Вот вы имеете детей? Тогда обеспокойтесь о них!
А наші продажні: влада, генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках полторасоттисячную мотивовану армію свідомих громадян патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже четвертий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала цієї війною. А коли російські окупанти після окупованого Криму вже поперли не Донбас І тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізувані полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні націоналістів мужньо загинули за Свободу України на Майданах і багато сотень в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти у нас замість Української європейської держави давно вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.