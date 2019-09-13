 Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA: Харків у п'ятницю, 13 вересня.

Інцидент стався ввечері 12 вересня, коли перед початком лекції "Толерантність як одна зі складових сучасної національної української ідеї" до музею прийшли близько десяти юнаків у футболках із символікою праворадикальних організацій.

За словами однієї з організаторок лекції Ганни Шаригіної, чоловіки намагалися зірвати проведення лекції. Георгій Тарасенко, який представляє "Фрайкор", спроби зриву заперечує. Каже, що його соратники не блокували вхід до музею, а "прийшли подискутувати".

Під час "дискусії" невідомі облили зеленкою автора лекції, громадського діяча і екснардепа Олеся Донія, а також одного з учасників заходу.



Фото: UА: Харків

Незабаром на місце прибули близько 20 поліцейських. Вони захистили опонентів по "дискусії" кордоном. Лише після цього почалася лекція. Вона відбулася на подвір’ї літмузею. Примітно, що представники "Фрайкору" залишилися і слухали спікера з-за спин правоохоронців.

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Учасників конфлікту не затримували. Ніхто з потерпілих писати заяви в поліцію не став. Дані про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції.

Потерпілий Доній, коментуючи інцидент на своїй сторінці у Facebook, написав: "Уперше в житті мене облили зеленкою. Пошкодили око. Люди, які думають, що вони борються за Україну. А насправді вони знищують Україну зсередини. Не сподобалося слово "толерантність" в українській національній ідеї. Це те, про що я пишу і говорю. Внутрішня агресія допомагає Путіну колоти і колошматити Україну. Хотілося б, щоб око одужало".

Зі свого боку "Правий сектор" на своїй сторінці у Facebook виклав пост такого змісту: "Донію намазали вавку на гей-тусівці. Представники правих організацій: "Правий Сектор Харківщина", "Фрайкор", " Традиція і Порядок" хотіли відвідати "лекцію" представників ЛГБ "Толерантність як національна ідея", яка заанонсована в Літературному музеї Харкова, але їх не пустили організатори, а Ганна Шаригіна почала кричати: "Фашисти, фашисти!", демонструючи неповагу до тих, хто не підтримує їхню точку зору.

Після того на скандальновідомого Олеся Донія, який визвався бути лектором на ЛГБТ- тусовці, вилився флакон зеленки. Мабуть, він хотів тим показати, що він теж легко змінює кольори за гроші грантодавців. Чекаємо на продовження!".



