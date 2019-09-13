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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Доній (9) напад (658) Харків (1499) ЛГБТ-спільнота (182)

 Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою. ФОТОрепортаж

Група чоловіків із символікою "Правого сектора" і ГО "Фрайкор", намагалася зірвати лекцію, яка проводилася в межах "ХарківПрайду" в Харківському літературному музеї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA: Харків у п'ятницю, 13 вересня.

Інцидент стався ввечері 12 вересня, коли перед початком лекції "Толерантність як одна зі складових сучасної національної української ідеї" до музею прийшли близько десяти юнаків у футболках із символікою праворадикальних організацій.

За словами однієї з організаторок лекції Ганни Шаригіної, чоловіки намагалися зірвати проведення лекції. Георгій Тарасенко, який представляє "Фрайкор", спроби зриву заперечує. Каже, що його соратники не блокували вхід до музею, а "прийшли подискутувати".

Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою 01

Під час "дискусії" невідомі облили зеленкою автора лекції, громадського діяча і екснардепа Олеся Донія, а також одного з учасників заходу.

Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою 02
Фото: UА: Харків

Незабаром на місце прибули близько 20 поліцейських. Вони захистили опонентів по "дискусії" кордоном. Лише після цього почалася лекція. Вона відбулася на подвір’ї літмузею. Примітно, що представники "Фрайкору" залишилися і слухали спікера з-за спин правоохоронців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківська міськрада не перешкоджатиме проведенню KharkivPride

Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою 03

Учасників конфлікту не затримували. Ніхто з потерпілих писати заяви в поліцію не став. Дані про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції.

Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою 04

Потерпілий Доній, коментуючи інцидент на своїй сторінці у Facebook, написав: "Уперше в житті мене облили зеленкою. Пошкодили око. Люди, які думають, що вони борються за Україну. А насправді вони знищують Україну зсередини. Не сподобалося слово "толерантність" в українській національній ідеї. Це те, про що я пишу і говорю. Внутрішня агресія допомагає Путіну колоти і колошматити Україну. Хотілося б, щоб око одужало".

Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою 05

Зі свого боку "Правий сектор" на своїй сторінці у Facebook виклав пост такого змісту: "Донію намазали вавку на гей-тусівці. Представники правих організацій: "Правий Сектор Харківщина", "Фрайкор", " Традиція і Порядок" хотіли відвідати "лекцію" представників ЛГБ "Толерантність як національна ідея", яка заанонсована в Літературному музеї Харкова, але їх не пустили організатори, а Ганна Шаригіна почала кричати: "Фашисти, фашисти!", демонструючи неповагу до тих, хто не підтримує їхню точку зору.

Після того на скандальновідомого Олеся Донія, який визвався бути лектором на ЛГБТ- тусовці, вилився флакон зеленки. Мабуть, він хотів тим показати, що він теж легко змінює кольори за гроші грантодавців. Чекаємо на продовження!".


Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою 06

Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148194
 
   
 Топ коментарі
 
Мне плевать на педагомиков, Каждый спит с тем с кем может. Но их парады - это полная херня. Выставлять на показ свою нетрадиционную ориентацию это мерзко
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При оранжевых доний всегда выступал с накрашенными губами
а потом перестал
в другом месте толерастости добрал
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Судя по комментам, 1/2 форума - педики, из них соевые - 100%. Статистика офигенная.
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і не кажи, могли б собі гомосячитись десь по закутках, то ні, ще якісь лекції читають в музеях, замість того щоб лікуватись.
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При оранжевых доний всегда выступал с накрашенными губами
а потом перестал
в другом месте толерастости добрал
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Шо ты мелешь, шкура рашисткая? Это такой правый сектор, как Доний враг Украины. Развелось поцриотов, гадящих Украине. Эту шелупень - на передок. Слишком много развелось, типа правосеков, убивших вчера Катю Гандзюк, сегодня заливших зелёнкой глаза Донию. Гопота должна сидеть в тюрьме и надолго. Гебнявые подонки...
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Ты адвокат *****ов,
или *****
Лесом
тогда лесом
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лови, *****
в рот лови
https://gordonua.com/news/crimea/doniy-o-vozvrate-ukraine-krymskih-aktivov-delo-yukosa-pokazalo-chto-mozhno-dobitsya-rezultatov-88769.html
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https://www.bbc.com/staticarchive/5c7286e01176960fffd2a8217bcdba353fc93cab.jpg

Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою - Цензор.НЕТ 6937
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сразу не заметил
какой не случайный галстук
к строгому костюму
а под сережки и туфельки мог прокатить
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смутниє сомнєніє бєрут мєня по поваду зєльонкі і мєтадав папахіваєт кацапізьмом Радикалы пытались сорвать лекцию, проводившуюся в рамках KharkivPride: экс-нардепа Дония облили зеленкой - Цензор.НЕТ 1601
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Да, активист ******* зеленкой так и написал, что все это заговор Путина.
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так сам ***** и есть 3,14, чего ему заговаривать...
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Чому? Вілкула і Допу ж теж обливали...
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Мне плевать на педагомиков, Каждый спит с тем с кем может. Но их парады - это полная херня. Выставлять на показ свою нетрадиционную ориентацию это мерзко
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Там все добре продумано, ці паради є пропагандою з метою поступового знищення білого населення Європи.
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Свобода, она или есть для всех, или это не свобода. А для всех остальных случаев есть уголовный кодекс.
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Знаєте, навіть у демократичних США в воєнний час свободу обмежували. Наприклад, після Перл-Харбора японців у резервації звели... Зараз не час для ліберальних цінностей, та й взагалі у настільки консервативному патріархальному та релігійному суспільстві, як наше, ліберальні цінності не надто популярні. Ліберальні сили не беруть великі відсотки на виборах. Але чомусь лібералізм все одно вперто просувають! Як не Доній, так Сірьожа Лєщенко...
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Слушне зауваження, цілком з вами згодний. Але на мій погляд, треба не заперечувати нетрадиційні цінності, а заохочувати традиційні. Якось так.
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Блін, Доній упав в моїх очах... Він ж завжди був патріотом, дотримувався правих поглядів, у Революції на граніті брав участь, робив заходи і фестивалі на вшанування УПА і Махна. Чого його сюди занесло??? Він мав би бути по один бік із Правим сектором!
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Т.е. вам ближе духом телом педики... так и говорите, не стесняйтесь.
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Кацапе, якщо ти не можеш розуміти українську мову, то нєфігн сюди на форум лізти...
Навпаки мене бісить, що Доній переметнувся до голубих!
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Розумiю... Так это написано, чтоб поддержать тебя. Ты ведь не ***** и не соевый. Чого нервуєш.
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Доній тоже "голубєц" чи посто продажне чмо готове ща бабки на все? Відколи це гомосятмна стала національною ідеєю, він вже зовсім "береги загубив"?
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Доний нищеброд галимый.. начал работать на 3,14растов, и сам стал таковым!..
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Походу доний тоже в шоколадное очко долбится
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Боярышником упился? Ольгинским тут не подают. За поребрик, чмошники!
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Пусть говно гоняют по лесам и болотам, что бы не было видно и слышно их.
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Если Бог , Чистый Дух, против развращенцев, то все тобой перечисленные стоят в одном ряду.
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"Дівчатка" посварились між собою............ Радикали намагалися зірвати лекцію, яка проводилася в межах KharkivPride: екснардепа Донія облили зеленкою - Цензор.НЕТ 2043
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Педиков и всех других больных надо лечить током и химией, так что бы и не видно и не слышно было.
А за такие лекции зажать лет на пять в тюрьму? сам гонял этих вафелов в Киеве два года подряд и призываю всех нормальных людей гнобить эту мразь за из призывы к открытой *********!
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Правосеки, нацики с14 и прочая хе@ня - проекты фсб. К власти пришли откровенные пророссийские гамнюки, принимающие антиукраинские решения, но к ним - ноль внимания. Нападают на слабых, кто не может дать сдачи.
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Нам пофиг твое мнение - педики и все остальные уроды будут всегда в гонении как Содом и Гоморра
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Я считаю, что свобода это так!
Если - ********* имеет право агитировать людей и поколения быть такими же извращенцами
То свободные нормальные люди - имеют право их унижать , бить и втаптывать в то говно каким они и являются
если бы не полиция поразрывали бы их в Киеве
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А кого следующих будешь призывать убивать? Циганей? Евреев?
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Да, маи барцы-париоты, да!
Равнение на фюрера - он тоже с нечистью этой боролся!
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Судя по комментам, 1/2 форума - педики, из них соевые - 100%. Статистика офигенная.
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черговий провал зеленського - йому не вдалось україну відмовити від парадів
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відмовити***. В демократическом обществе это так. Их бы надо хитренько ограничить на стадионе. Чтоб не пропагандировали и не совращали молодёжь. И чтоб заплатили за аренду стадиона. Вот если б общественность это запросила... А сам по себе през (без народа) не имеет права *вiдмовити* - сразу пэдротовые захлебнутся. ырка начнёт трястись в ВР. барыга в суд подаст. клмкинс в Гаагу заявит. Скандальный контингент.
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відмовити - отговорить от парадов вообще...на день незалежності ему удалось... и на 9 мая тоже...или их тоже на стадионе?
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В воюющей стране лишние растраты и хвастовство неуместны!
Парад педикофф - иное. Западный мир себя считает демократическим... Если Украина держит путь в ЕС, то это один из негативов такого направления.
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президенту виднее, какие парады нужны...против харьковского он не заикнулся...не против, значит
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Ты прочёл мой пост выше? Чуть что, прочти, прежде чем отвечать, не прочитав.
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Ааа, так все таки основная проблема, чтобы НЕ СОВРАЩАЛИ?))) Ну так с этого и надо было начинать))) Так и говорите, что вас могут совратить)))
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Не туди залiз.
Или не читали, что *Когда кто-то грешит сам по себе, ответит одной мерой. Но если совращает на грех других , ответит многократной мерой*. Вот вы имеете детей? Тогда обеспокойтесь о них!
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Когда то геповцы облили зеленкой Авакова . после того Гепа ездит на тачанке .
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Палкий революціонер Доній продався гей-клубу, ги-ги-ги
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Патриотизм - последнее прибежище негодяев.
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В перші дні агресії кремлівських фашистів захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: влада, генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках полторасоттисячную мотивовану армію свідомих громадян патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже четвертий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала цієї війною. А коли російські окупанти після окупованого Криму вже поперли не Донбас І тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізувані полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні націоналістів мужньо загинули за Свободу України на Майданах і багато сотень в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти у нас замість Української європейської держави давно вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
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цікаво, а раніше хірург жалдостанов приїжджав в Україну, але його чомусь не облили
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