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 Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в Харкові, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники Національної поліції Харківської області затримали 34-річного безробітного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 12-річної школярки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Викрили чоловіка співробітники Управління карного розшуку, Управління стратегічних розслідувань ГУНП у Харківській області та Індустріального відділу поліції на вулиці близько 16:00 12 вересня. Проводяться всі необхідні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, за даними поліції, повідомлення про подію надійшло в Індустріальний відділ поліції 11 вересня о 18:05.

"Встановлено, що 11 вересня близько 14:00 12-річна дівчинка поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, вдарив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував. Дівчинка самостійно повернулася додому, після чого малолітню з травмами та забоями доправили в лікарню", - заявили в Нацполіції.

Також дивіться: Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в Харкові, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148101
 
   
 Топ коментарі
 
зе заборонив.
не полюдськи це, наче гвалтувати дітей це по людськи.
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Низззя. Надо понять, простить и...отпустить.
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Йому пі.....да в колонії! Не відбирайте в нього таку можливість.
На цій неділі один такий повісився в СІЗО на простині, бо знав що з ним зроблять в колонії.
https://censor.net.ua/news/3147231/podozrevaemyyi_v_rasprostranenii_detskogo_porno_povesilsya_na_prostyne_v_sizo_vinnitsy_natspolitsiya
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зе заборонив.
не полюдськи це, наче гвалтувати дітей це по людськи.
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а Мародьор Барижний не забороняв?
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А про пологівського маніяка пам'ятаєте? 9 (!) невинно засуджених! Ви б погодились, якби вашого батька кастрували лише тому, що якомусь брудному копу захотілось "розкрити гучний злочин"?
Саме тому Зе ы ветував Закон, що він був складений поспіхом і не визначав механізм кастрації, що міг би убезпечити від неї жертв судових помилок.
Чи вам це нецікаво, аби щось ляпнути про Зе?
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Ксения, ты вот про бога любишь вспоминать, а сама непоследовательна. Или трусы одень или крестик сними.
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Нада кака в Китае кастрацию делать...
Нада усего ДВА КИРПИЧА..
🤗
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Почему нету сурового наказания для этих нелюдей, до каких пор всё это будет продолжаться, сколько надо ещё жертв, чтоб от этого избавится???
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Это надо доказать.Иногда могут назначить.
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Кастрация. Тупыми ножницами. И клеймо на лоб.
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Видя, как раскрываются некоторые резонансные дела, начинаешь понимать, что в полиции есть профессионалы. Но как сделать так, чтоб эти профессионалы учили остальных - вот в чем вопрос.
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главное чтобы дела в полиции не касались самой полиции...
впрочем, бытовуха всегда раскрывается быстро, по горячим следам...
иначе значит улик нет и висяк.
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та гните его дальше, переломайте пополам и все дела
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Головне, щоб того самого піймали...
А то менти дуже часто цапа-відбувайла ловлять.
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Для этого есть судмедэксперты, докажут даже если пользовался презервативом, по другим показателям.
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Та ні... бажано по саму шию! Бо воно ж хворе не на той орган,що з яйцями. Воно хворе на голову. І він має ще 10 пальців і багато інших підручних речей. Так що кастрація таких виродків результату не дасть.
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Блин да вы не охренели - Е*ало этому козлу ретушировать!!
Это для того, чтобы следующая жертва не напрягалась, идя ему навстречу??
Или будете чесать, про то что он на зоне исправиться и зачем ему жизнь типа портить?!
А он уже ее не испортил никому нет?!?!
Может он сотрудник под прикрытием?)
Или споете старую песню о том, что суд еще не признал его виновным? - ну так мы и не спорим, просто хотим на рожу его посмотреть и все, это разве противозаконно??
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Пока он не осуждён, не имеют право показывать. Мало ли бывало кого хватали, а затем они оказывались невиновными. Как с маньяком Чикатило было- десятки людей расстреляли( якобы они признались в зверских убийствах), а на самом деле они были все невиновны...
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Морду почему не показали, все должны знать, кто эта тварь.
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а главный зе ветировал закон о кастрации........ они же люди.....
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Наверное теперь в СИЗО случайно повесится
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Самое хреновое в этой ситуации на мой взгляд то, что эта тварь даже на разборку не годится.
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Не будет такого как в Киеве, когда кастрировали и убили мужчину, подходящего под описание, под всеобщие аплодисменты?
Настоящего педофила поймали через месяц.
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Народ, что сейчас что в веками ранее, толпа орет и требует правосудия, а что оно такое правосудие? увы никто не знает точно. Особого наказания мы хотим только тогда, когда это касается нас самих и наших родных. Это уже называется суд с пристрастием. Справедливый суд, это когда око за око, зуб за зуб. Ну тут вишь, демократия + демагогия= порожняк в стакане.
Всемирные права человека, бла бла бла... а по факту, жизнь сама себя изживет от бесконечно роста и все большего потребления еды,воды и воздуха. Так почему же мировой закон защищает таких людей? Ссылаются на дурку? возможность перевоспитания? по православному это? Так вот передайте богу, что родные той девочки и сама девочка что то не понимают этого православия и законов мирского порядка. Жестокий ум таких людей исправить по доброму не получится, люди не меняются, они ломаются. По хорошему этому уроду стоило бы руку оттяпать, раз не хотят кастрировать, либо выселить на остров необитаемый (а че, вполне гуманно) А по законам природы, раз сделал кому то зло, шлепнуть нахрен и дело с концами, и так 8млрд народу на планете, сильно не убудет.
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совершив такое, он больше не заслуживает на жизнь!!! Нужно вводить смертную кару для насильником, педофилов, и прочих маньяков!!!
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*****,да что вы за люди такие,в этой новости не то что предложения,слова о политике нет.А вы суёте сюда всех подряд, и пороха с порохоботами и зелю с зелеботами. Не можете просто посочувствавать девчёнке или *********** педафила,ищите тему там где есть ваши кумиры и там ***** меряйтесь(ну или там,что у кого есть).
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Главное что его словили родственники, а полиция только себе галочки ставит о поимке. Задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 611
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Что вы несете тупые идиоты, законы, хрезоны, поправки и т.д. - все ДО ЖОПЫ, эти ублюдки что законы читают или новости смотрят??
Главная задача как предотвратить подобные случает, а то что с ним сделают или надо сделать всем и так ясно.

Я уже говорил, поможет только одно - микро-камера на плече на каждом ребенке с обзорностью 360 градусов, покрытие интернетом в городе и за городом и онлайн мониторинг этих камер, + тревожную кнопку у детей, все, и проблема решена на 100%. Все остальное что вы тут городите, нихрена не поможет сколько не мусольте.
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а где ноги..или ему хребет сломали не че себе растяжка..
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соевая рада последний день впопыхах приняла закон нарушающий Конституцию.
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Главная везелиновая зебизяна сказала, шо нельзя нарушать право на жизнь педофилов. Так шо дорогие соотечественники детей в одиночку не пускайте никуда, от слова вообще, пока это обдолбанное лоботомированное зебилье правит страной.
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