 Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в Харкові, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Викрили чоловіка співробітники Управління карного розшуку, Управління стратегічних розслідувань ГУНП у Харківській області та Індустріального відділу поліції на вулиці близько 16:00 12 вересня. Проводяться всі необхідні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, за даними поліції, повідомлення про подію надійшло в Індустріальний відділ поліції 11 вересня о 18:05.

"Встановлено, що 11 вересня близько 14:00 12-річна дівчинка поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, вдарив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував. Дівчинка самостійно повернулася додому, після чого малолітню з травмами та забоями доправили в лікарню", - заявили в Нацполіції.

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