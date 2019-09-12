 Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в Харкові, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
Викрили чоловіка співробітники Управління карного розшуку, Управління стратегічних розслідувань ГУНП у Харківській області та Індустріального відділу поліції на вулиці близько 16:00 12 вересня. Проводяться всі необхідні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Нагадаємо, за даними поліції, повідомлення про подію надійшло в Індустріальний відділ поліції 11 вересня о 18:05.
"Встановлено, що 11 вересня близько 14:00 12-річна дівчинка поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, вдарив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував. Дівчинка самостійно повернулася додому, після чого малолітню з травмами та забоями доправили в лікарню", - заявили в Нацполіції.
На цій неділі один такий повісився в СІЗО на простині, бо знав що з ним зроблять в колонії.
https://censor.net.ua/news/3147231/podozrevaemyyi_v_rasprostranenii_detskogo_porno_povesilsya_na_prostyne_v_sizo_vinnitsy_natspolitsiya
не полюдськи це, наче гвалтувати дітей це по людськи.
Саме тому Зе ы ветував Закон, що він був складений поспіхом і не визначав механізм кастрації, що міг би убезпечити від неї жертв судових помилок.
Чи вам це нецікаво, аби щось ляпнути про Зе?
Нада усего ДВА КИРПИЧА..
🤗
впрочем, бытовуха всегда раскрывается быстро, по горячим следам...
иначе значит улик нет и висяк.
А то менти дуже часто цапа-відбувайла ловлять.
Это для того, чтобы следующая жертва не напрягалась, идя ему навстречу??
Или будете чесать, про то что он на зоне исправиться и зачем ему жизнь типа портить?!
А он уже ее не испортил никому нет?!?!
Может он сотрудник под прикрытием?)
Или споете старую песню о том, что суд еще не признал его виновным? - ну так мы и не спорим, просто хотим на рожу его посмотреть и все, это разве противозаконно??
Настоящего педофила поймали через месяц.
Всемирные права человека, бла бла бла... а по факту, жизнь сама себя изживет от бесконечно роста и все большего потребления еды,воды и воздуха. Так почему же мировой закон защищает таких людей? Ссылаются на дурку? возможность перевоспитания? по православному это? Так вот передайте богу, что родные той девочки и сама девочка что то не понимают этого православия и законов мирского порядка. Жестокий ум таких людей исправить по доброму не получится, люди не меняются, они ломаются. По хорошему этому уроду стоило бы руку оттяпать, раз не хотят кастрировать, либо выселить на остров необитаемый (а че, вполне гуманно) А по законам природы, раз сделал кому то зло, шлепнуть нахрен и дело с концами, и так 8млрд народу на планете, сильно не убудет.
Главная задача как предотвратить подобные случает, а то что с ним сделают или надо сделать всем и так ясно.
Я уже говорил, поможет только одно - микро-камера на плече на каждом ребенке с обзорностью 360 градусов, покрытие интернетом в городе и за городом и онлайн мониторинг этих камер, + тревожную кнопку у детей, все, и проблема решена на 100%. Все остальное что вы тут городите, нихрена не поможет сколько не мусольте.