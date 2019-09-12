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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2746) прокуратура (1874) Укрзалізниця (804)

 Чиновники "Укрзалізниці" постануть перед судом за отримання 270 тис. грн хабаря, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Київська місцева прокуратура №7 направила до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора філії "Центр сервісного забезпечення" АТ "Укрзалізниця" і начальника відділу зазначеної філії у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (хабар).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"За результатами досудового розслідування встановлено, що заступник директора філії "Центр сервісного забезпечення" за попередньою змовою із начальником відділу господарського забезпечення філії вимагали та одержали від представника суб'єкта господарювання 270 тис. грн неправомірної вигоди за надання в користування складського приміщення площею 3 тис. квадратних метрів, яке перебуває в господарському віданні зазначеної філії", - йдеться в повідомленні.

Посадовців затримали "на гарячому" у ході контролю за вчиненням злочину після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Корупціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Читайте читайте: Чиновник Держпраці й адвокат-посередник упіймалися під час отримання 60 тис. хабаря в Києві, - прокуратура

Чиновники Укрзалізниці постануть перед судом за отримання 270 тис. грн хабаря, - прокуратура 01
Чиновники Укрзалізниці постануть перед судом за отримання 270 тис. грн хабаря, - прокуратура 02
Чиновники Укрзалізниці постануть перед судом за отримання 270 тис. грн хабаря, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148084
 
 
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)))))) там в день раскидывают откатов миллионов 300. Эти наверно на посидеть в ресторане хотели.
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Запомни лох, те кто по барыжным делам, теперь не сидят, никто и никак. В колониях только наркоманы, убийцы и насильники. Максимум условно, а через год обжалуют по второму кругу, и ничего не останется. Вернутся на должности.
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Шож це коїться шановне панство, скільки корупціонерів затримано, при Петрі такого не було )
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При Пете было о чем свистеть по телевизору-об армии, войне, истории, культуре, развитии украинства и Украины. Теперь цирк для быдла и сериалы.
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Ну ну) и воровать беспощадно на армии, вы Прохоботы еще потом ужаснетесь когда правда раскроется по грабеж Украины Пэ.
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Это ты про будущее, фантазируешь, заполняешь пробелы в голове, что бы легко ответить на вопрос самому себе-почему ты зубожилый лох. Проще всего-Петя украл! А до этого Витя, и еще Витя, Леня, Леня...Потом будет Вовочка и т.д. Лох это судьба. Что ты знаешь про сегодня, кроме ТВ сказок от пархатых Г+Г ?
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Пойди за Дидов накати подзаборный ты наш)
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Наш? Ты быдло попутало берега! Ты чернь, лизать мои подошвы.
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После того как тебя отымеют в зад ты даже на ноги стать не сможешь) кури бамбук мразота)
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Стоп, бикса, давай про зад подробней! У тебя кружилась голова или слабые колени. Опиши подробней, шмара. Сколько у тебя зубов осталось-20? Много дырок в пасти, воняет? Защеку не стремно дать?
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