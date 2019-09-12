EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  3127  70
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2700) моряки (732) полонені (515)

 Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі звільненими українськими військовими моряками, яких утримували в Російській Федерації, а також із членами їхніх сімей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася у неформальній атмосфері на парковому подвір’ї Маріїнського палацу у Києві.

Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з поверненням на Батьківщину.

Окремо Президент України подякував рідним захоплених моряків за підтримку, яку вони надавали.

"Вони – такі ж герої, як і ви. Вони робили все, щоб вас повернути, а ми їм допомагали", – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до моряків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком. ВIДЕО (оновлено)

Президент наголосив, що операція з повернення українців з Росії була надскладною. До процесу було залучено багато людей та органів влади, які злагоджено працювали над цим питанням.

"Було дуже складно тримати це в секреті, коли залучено так багато людей", – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський поінформував, що наразі вже вирішене питання з виділенням житла звільненим морякам в Одесі.

Моряки натомість подякували Президенту за повернення додому, а декілька з них запросили Главу держави на власні весілля.

Також запрошені подякували Володимиру Зеленському за те, що він носив на руках браслети з іменами утримуваних моряків, адже це підтримувало увагу до проблеми звільнення українців, зокрема з боку засобів масової інформації.

Під час зустрічі Глава держави вручив морякам подарунки – президентські годинники.

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Також дивіться: Пресконференція звільнених з російського полону моряків. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП 01
Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП 02
Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП 03
Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП 04
Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148051
 
   
 Топ коментарі
 
Кацап, не Порошенко пришел к освобожденным морякам, а моряки пришли к Порошенко. А к Зеленому еврею-кокаинисту моряков привели по приказу.
 показати весь коментар
 
Решил как барыга попиариться! Зеленский встретился с освобожденными из российского плена моряками, - ОП - Цензор.НЕТ 625
 показати весь коментар
 
А Пєтья його опердів))На допити Пєтья не ходе,а от там де його не ченають,туди преться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А разве моряки хотели с ним встречаться?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
С Петрушкой мародером не хотели встечаться, но их вынудили.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Украину мародерил и украинцев, вас кацапов естественно не трогал, только торговал, за это вы его кремлеботы так и любите.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕлюпа сейчас торгует углем с Роисей. Кацапов не трогает. За это вы его и любите.

Смотри не перепутай, дегенерат одноклеточный.
 показати весь коментар
 
 
Это ж как он их вынуждал, что они с ним встретились до ЗЕлюпы?

Семьи взял в заложники? Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП - Цензор.НЕТ 8606
 показати весь коментар
 
а разве тебе не доложили об этом？ Ну надо же！ Какая досада！
 показати весь коментар
 
Т.е., если тебе в твой Зажопинск не послали весточку, что моряки не рвались на встречу с уклонистом и наркоманом ЗЕлюпой, которые третий месяц сливает то, что отвоевывалось 5 лет
то ты считаешь, что таки морякам очень хотелось потрогать то, чем ЗЕлюпа на рояле играл пока они Украину защищали?

Ты уверен, что для военного человека, прошедшего войну с Роисей, будет честью пожимать руку трусу и предателю?

Ну так посмотри парад 24.08.2019.
 показати весь коментар
 
Самое сложное в Украине-не базикать,оказывается.Прювет мальчикам из Схем и мадам Кошкиной!В одном месте вода не держится.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А Пєтья його опердів))На допити Пєтья не ходе,а от там де його не ченають,туди преться.
 показати весь коментар
 
 
Кацап, не Порошенко пришел к освобожденным морякам, а моряки пришли к Порошенко. А к Зеленому еврею-кокаинисту моряков привели по приказу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Невже моряки ходили у Козин,до панського маєтку,і їх пустили?))
 показати весь коментар
 
 
А ты неграмотный и только писюкать умеешь?
Найди и почитай. Заодно поищи парад на День независимости. Там 150 тысяч атошников показали ЗЕлюпе, что они думают о нем.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Все было в точности, да наоборот москалик ольгинский, но в ваших фсбшных методичках написано естественно другое.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Иди на йух!

Так надо?
 показати весь коментар
 
 
Часы ж дали.**************!поэтому неудобно
 показати весь коментар
 
 
ну, тебя ж там не было. В следующий раз можешь рискнуть ты. Потом, если повезет и тебя вытащат из говна, можешь смело посылать того, кто вытащил...
 показати весь коментар
 
 
Маленькая девочка пришлась очень кстати для правильной фото-композиции.)
 показати весь коментар
 
 
Все, как у *****. Только пока мальчиков в животики не целует.
 показати весь коментар
 
 
Имена собственные пишутся с большой. Если ты конечно не пишешь тупо безотносительный матюк.
 показати весь коментар
 
Может и чей-то из освободженных ребенок, но на фото-композиции поставили грамотно, с выгодой для преЗедента.
 показати весь коментар
 
они умеют это - на округе богуслаева победил свадебный фотограф
 показати весь коментар
 
 
Тем, кто на свадьбу позовёт обещали квартиры?
 показати весь коментар
 
 
повторює за порошенко...а так гарно починав - на надувних подушках у сосновому бору
 показати весь коментар
 
 
Зеленому недоразумению пиар не поможет. Пусть лучше расскажет про свои дома и квартиры, в т.ч. в Великобритании, про неуплату налогов и выведенные капиталы.
 показати весь коментар
 
 
так вперед в суд！ Давай, расскажи！ А мы посмотрим, как реформированные петей суды работают...
 показати весь коментар
 
 
Але в суд - це...

Хоча ні, краще почну трохи здалека.
Ти яку горілку більше кохаєш - медову, на березових нирках чи з перцем?
 показати весь коментар
 
 
кацап, водку не кохают а любят！ Кохают жену😀😀😀 Так, что "издалека" ты смело идешь нах, дебил ватный...
 показати весь коментар
 
Пацак, он стебется с тебя. А вообще-то это хорошо, что вы, коцы, тупы.
 показати весь коментар
 
 
чтоб "стебаться", надо иметь мозги. Походц, пациент не отягощен этим...
 показати весь коментар
 
Це єдине, що тебе здивувало у цьому питанні?
 показати весь коментар
 
 
для меня этого достаточно, чтобы понять, кто ты такой...
 показати весь коментар
 
Отчаво так в россії бєрьози шумят...
(бо берьози в них з нирками і зуями Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП - Цензор.НЕТ 1598 )
 показати весь коментар
 
Зелебобики Пороха безо всякого суда пять лет обвиняли во всех смертных грехах. А на деле - пустота! А на пархатого материалу более чем достаточно. Те, кто этим занимается, владеют полной информацией. Она в открытом доступе. Только что на сайте Пономаря появилась заметка Ивана Лютого про декларации Зеленского. Минут 20 назад.
 показати весь коментар
 
 
а что, суды по пете закончились？ Кстати, а этот пономарь не тот, у кого анаконда на витрине？ Если да, то всех благ тебе и пожелания снимать чаще лапшу с ушей
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
За то что сдались в плен и не оказали врагу сопротивления им еще и подарки дают. Учитесь вояки. Ато погибаете на фронте за просто так никто вас и не вспомнит. А здесь годами будут по телевизору и на встречах показывать *героев* поднявших лапы кверху.
 показати весь коментар
 
Вот скажи мне кацап сраный, вы можете только толпой против безоружных или явно слабее себя, Чечню забыл? Скольким вашим глотки перерезали, безо всякого боя
 показати весь коментар
 
 
если ты понимаешь, то они - военнопленные...и никто из них не отступил от этого...
 показати весь коментар
 
а почему на стульях сидят. а не на зе-креслах-неваляшках?
 показати весь коментар
 
 
а чому б зеленкуватому підгузнику не вибачитись за свій наклеп на П.О.?
зелена шмаркля вже зрозуміла, що ніхто цих хлопців навмисне в полон не посилав, і мовчить
бо підле маленьке гівнятко
 показати весь коментар
 
 
Смешно! Теперь и у нас для фотографии ***********, нужен сценарист, который расставляет по росту. Девочку закинули для контрасата. Позолр!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ось скажить мені соєва еліта8%,навіщо Зелі піаритись,з рейтингом 70%,якого у Порося ніколи не було?Зеля просто робе свою справу))А Пєтью чекає в"язниця.
 показати весь коментар
 
 
Откуда информация про рейтинг 70%. С дуба упал, пацак?
 показати весь коментар
 
 
Да тут давеча зебилы обосцались от счастья от вброса псевдорейтинга от заказной фирмочки "Рейтинг груп" (не путать с реальным агенством "Рейтинг").
 показати весь коментар
 
Как это мило...
Моряки сфоткались с обезьянкой...
 показати весь коментар
 
 
ты готов повторить это при моряках и Зеле？
 показати весь коментар
 
Многие уже готовы ЗЕлюпе его голову в жопу засунуть и забить досками, шоб не вынул.

Но это ж сцыкло наркоманское с целой армией охраны теперь перемещается по Киеву. Так что придется это делать с оружием и немного иначе.
 показати весь коментар
 
Замість того, щоби їх повернули разом з кораблями, як полонених героїв, згідно рішення міжнародного трибуналу, шмаркля допоміг пуйлу зробити їх підслідними цапової фєміди, випущеними під запоруки... Він просто цаповий холуй...
 показати весь коментар
 
 
Зєлєбоба змагається з соєвим мародером у зустрічах з моряками.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору