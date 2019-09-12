 Зеленський зустрівся зі звільненими з російського полону моряками, - ОП. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Зустріч відбулася у неформальній атмосфері на парковому подвір’ї Маріїнського палацу у Києві.
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з поверненням на Батьківщину.
Окремо Президент України подякував рідним захоплених моряків за підтримку, яку вони надавали.
"Вони – такі ж герої, як і ви. Вони робили все, щоб вас повернути, а ми їм допомагали", – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до моряків.
Президент наголосив, що операція з повернення українців з Росії була надскладною. До процесу було залучено багато людей та органів влади, які злагоджено працювали над цим питанням.
"Було дуже складно тримати це в секреті, коли залучено так багато людей", – зауважив Глава держави.
Володимир Зеленський поінформував, що наразі вже вирішене питання з виділенням житла звільненим морякам в Одесі.
Моряки натомість подякували Президенту за повернення додому, а декілька з них запросили Главу держави на власні весілля.
Також запрошені подякували Володимиру Зеленському за те, що він носив на руках браслети з іменами утримуваних моряків, адже це підтримувало увагу до проблеми звільнення українців, зокрема з боку засобів масової інформації.
Під час зустрічі Глава держави вручив морякам подарунки – президентські годинники.
Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.
Смотри не перепутай, дегенерат одноклеточный.
Семьи взял в заложники?
то ты считаешь, что таки морякам очень хотелось потрогать то, чем ЗЕлюпа на рояле играл пока они Украину защищали?
Ты уверен, что для военного человека, прошедшего войну с Роисей, будет честью пожимать руку трусу и предателю?
Ну так посмотри парад 24.08.2019.
Найди и почитай. Заодно поищи парад на День независимости. Там 150 тысяч атошников показали ЗЕлюпе, что они думают о нем.
Так надо?
Хоча ні, краще почну трохи здалека.
Ти яку горілку більше кохаєш - медову, на березових нирках чи з перцем?
(бо берьози в них з нирками і зуями )
зелена шмаркля вже зрозуміла, що ніхто цих хлопців навмисне в полон не посилав, і мовчить
бо підле маленьке гівнятко
Моряки сфоткались с обезьянкой...
Но это ж сцыкло наркоманское с целой армией охраны теперь перемещается по Киеву. Так что придется это делать с оружием и немного иначе.