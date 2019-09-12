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 Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна. ДОКУМЕНТ

Окружний адміністративний суд Києва в четвер, 11 вересня, визнав протиправним наказ Міністерства культури, яким скасовано дію статутів Української Православної Церкви Київського Патріархату та Київської патріархії.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП, передає Цензор.НЕТ.

"9 вересня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва продовжив підготовче засідання в рамках слухання позову Київської патріархії до Міністерства культури України щодо незаконності скасування чинності Статутів Української Православної Церкви Київського Патріархату та Київської патріархії.

За підсумками зазначеного засідання, 11 вересня 2019 року, суддею Р. Арсірієм, винесено ухвалу про забезпечення позову. В ухвалі, серед іншого зазначено таке:

– суд засвідчив протиправність наказу Міністерства культури України, яким скасовано чинність статутів Української Православної Церкви Київського Патріархату та Київської патріархії;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації. ФОТО

– подання ліквідкомісією Київської патріархії УПЦ КП, яку створила ПЦУ, на чолі з Яременком О. В. (Митрополитом Черкаським ПЦУ – Іоаном) заяви про відмову від позову та про припинення представництва інтересів Київської патріархії адвокатом, уповноваженим Патріархом Філаретом, суд вважає перешкоджанням доступу до правосуддя;

– суд заборонив Міністерству юстиції України, Міністерству культури України, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії, що стосуються Київської патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та її майна;

– суд заборонив ліквідкомісії Київської патріархії УПЦ КП, яку створила ПЦУ, на чолі з Яременком О. В. (Митрополитом Черкаським ПЦУ – Іоаном) будь-які дії щодо управління Київською патріархією та розпорядженням її майном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська автокефальна православна церква припинила існування

Ми вкотре підкреслюємо. Ліквідація Української Православної Церкви Київського Патріархату є незаконною. Мета керівництва ПЦУ зрозуміла. Вони прагнуть зашкодити репутації і похитнути авторитет Святійшого Патріара Філарета – як символа боротьби за автокефалію українського православ’я та релігійної свободи. Це спроба керівництва ПЦУ отримати доступ до коштів і майна Київської патріархії", - резюмували в УПЦ КП.

Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна 01
Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна 02
Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна 03
Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна 04
Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна 05
Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна 06
Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна 07
Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна 08
Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна 09

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148040
 
 
 Топ коментарі
 
Филарет окацался банальным гамном.
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Дед все-таки отстоял свою церковь.
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А Киевский окружной админсуд - сортиром, в котором это ......плавает.
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А Киевский окружной админсуд - сортиром, в котором это ......плавает.
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Московська агентура активно використовує своїх суддів щоб зупинити об'єднання церков в Україні! Філарет блокує роботу ПЦУ через судові рішення і фактично позбавляє Єпіфанія можливості вести роботу в новій церкві ПЦУ. Філарет знищує нову церкву ПЦУ своїми руками, бо він ворожий агент і давно втратив свій духовний статус Патріарха та митрополита і давно став звичайним спекулянтом на християнстві - христопродавцем! Це дуже добре що Філарет нарешті показав своє нутро! Православна церква України очиститься і візьме з собою в майбутнє тільки справжніх християн, справжніх пастирів та справжніх архієреїв! Людське сміття має лишитись в радянському минулому!
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гамном банальным был и есть свыня петрлексеич, который с вором в законе раздобыли сомнительный томос
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кто б объяснил, почему боты топят за ПЦУ против Филарета, аж слюни брызжут.Дела-то украинские. внутренние...или, похоже. не так совсем?
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иванушка, не пей КАЗЛОМ станешь, хотя у вас там на раисе, и людей почти не осталось. Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 6905
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там пиз*уй в рашку вместе с вовой-термосом отрымуй гун4яевский ****ц и играй им на рояле если Томос не нравится
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Это у тебя мозги гамно, раз причину, почему Филарет выигрывает все суды, понять не в состоянии.
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Вот только не надо. Филарет - не зебил. Он же с Петей томос пробивал. Не помнишь уже? Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 8093
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Как выяснилось не он с Петей, а Петя, т.к. ушел Петя - и оно попятилось назад Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 2460
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то есть человек, который даже можид разговаривал с Яхве - "зебил" ибо так сказал на форуме Dmitry Ender?


вот тебе и суть - кто не с нами = очень злой, хоть даже если это и был бы Попостол **** Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 4311
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Почему сразу злой? Просто очень глупый и недальновидный
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Оказывается, в Украине есть суды и судьи, которые руководствуются законом! Респект!!
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Филарет не пробивал с Петей томос.
Петя пришел и говорит, что я пробью томос и независимость украинской церкви, а ты уйди под мое крыло! Филарет согласился и подписал документик.
А Пэтя и Епифаний тупо кинули деда. В томосе заложена зависимость от Константинополя и выдан он Святейшей церкви Украины и просят в самом документе называть именно так эту новую церковь, а не иначе! Петя приезжает и создает ПЦУ. Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна - Цензор.НЕТ 3214
Филарет после этого его посылает куда подальше и правильно делает!
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судячи з того, що цей патріарх роздавав інтерв'ю парашинським ЗМІ- то його х*йло разом з тезкою використовують задля знищення України також...Наступ іде по всіх фронтах...Оце обрали українофоба...
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Ликвидировать этот суд вместе с гундяевским патриархатом
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правильно, был патриархат, а стала митрополия, это понижение в разы и все равно зависимость
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Бред. Каноническая митрополия или неканонический? патриархат, что лучше. Православие центром имеет Константинополь.
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Это прибл. как спорить какое г*вно лучше - с карамельками, или с мармеладом.
Нормальный просто покрутит пальцем у виска и вызвет спорящим санитаров. Я вот по этой причине и не знаю ответа на твой вопрос, так как не разбираюсь в сортах поцреархатов и литрополий.
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Киевская митрополия Константинопольской православной церкви ведет свое начало с 988 года и более чем за 1000 лет никогда не была патриархатом. ПЦУ = Киевская митрополия
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Зато теперь Боб слышит все молитвочки, Бобу разблокировали шифрованную связь. Это происходит так: накладывается бабло для Варфоломея Боба и разблокируется шифр, и Боб сразу слышит гугл-перевод воплей попов и блеяния подчиненного стада
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Филарет молодец: высеры о бошьих страхополошных судах - для стада, а когда базар о бабле и капищах - занес судьям, или попросил чинуш и решение в кармане.
Как и его коллега с мутантами на тюрбане - КирГун: сосед просверлил в квартире потолок, так святоша побежал судиться. А после суда побежал на шабаш - рассказывать своему стаду о "смирении", "прощении", "бобролюбии" и "любвах к ближним" Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 7439
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Дед все-таки отстоял свою церковь.
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да и пускай... - лишь бы не московская...
Пора всем успокоится...
Две украинские церкви? - да и пусть...
Хотя конечно может есть подводные камни.... - ХЗ.., не силен в этом...
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А как судить то? Он скажет: а мне Яхве сказал купить Тутмаса, кто не верит - "гореть вечно".
Ну и какой судья рискнет "гореть вечно"? Вдруг и вправду Яхве захотел сделать гоям приятное и посмотреть на шабаши по случаю прибытия пергамента?
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Все на много проще.. все православные страны как болгары, сербы, румыны, грузины и ТД имеют своих патриархов в своих столицах.. а Украина от своего патриарха украинского отрекается в пользу грека из Стамбула.. а в Киеве вместо патриарха теперь всего лишь митрополит сидит- шестерка хитрого грека купившего украинскую церковь себе за ничего не стоящую бумажку.
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та б*же - они скажут, да и говорят шо Поцреархат Фили - "не тру", а ветка Епифания - Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества - Цензор.НЕТ 2517очень добрая.
это же попы - они такой бред несут, шо с психлечебниц нужно всех выпустить, они - здоровы, по сравнению со жрецами Яхве
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Я например отказался и меня не "поимели". А стаду - не в первой))
Хотя эта "братия" хорошо с бюджета деньги тянет, а теперь еще и турецкий бюджет получит - прикольно я считаю, стаду по губам провели.
А то шо \\\\\\\\\\\\\\Нас поимели как лохов!\\\\\\\\\\\\

- а шо, когда-то было шо "нас поимели" не как лохов?) от Сагайдачного до Мазепы и так далее и аж до сих пор(Приезд Нетанияху и почетная роль Украины как поддержки изр. ст. пердунов)
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От всей этой мутной истории с томасом выиграл только Варфоломей, который теперь получает нехилое бабло как дань с ПЦУ. Соевый мародер всерьез рассчитывал, что томас заменит голодным украинцам хлеб и колбасу, но, естественно, просчитался и пролетел как обертка от рошенки над липецкой фабрикой
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вообще-то четверг 12 сентября. А завтра пятница 13е. И это решение уже как неделю принято.

Окружной админ суд под Портнова выносит решенеия, спецом вносящие раздор в Украине...
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Всюду, где прикоснулся Барыга, все через одно место!
На фундаменте, возведенным Барыгой, ничего дельного нельзя построить.
Филарет молодец, что не дает уничтожить свое детище - единственную независимую церковь Украины!
ПЦУ - это недоразумение Барыги, которое создано с ошибками, которые ылита не в состоянии осмыслить . Томос выдан СЦУ! А кто такая ПЦУ и какое она имеет отношение к томосу - науке неизвестно! Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна - Цензор.НЕТ 4346
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Довбаний Філарет. Таке величезне історичне досягнення хоче "похєрити" через власні безмежні амбіції.
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А на основании чего ? есть подпись Филарета о ликвидации Киевского Патриархата ! Сделал он это привселюдно и добровольно .ПЦУ оставила ему все материальные блага и руководство Владимирским собором ... так на основании чего окружной Не суд вынес такое НЕ справедливое решение , которое приводит к расколу и унижению авторитета священников и всех мирян ПЦУ ? Московские деньги творят бесправие ..
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Зечмо продовжує наступ на українське суспільство.Таке враження, що підкуйловник намагається розв'язати громадянську війну
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Зе сдает Украину уйлу. И делает это быстро...…..
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Где в определении об отмене приказа? Только подготовительное заседание и обеспечение иска. И по тексту - то определение, то постановление. очередной бред от Цензора. Наймите хоть юриста какого. И переводчика...
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