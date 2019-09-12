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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (1833) Нацполіція (8187) тероризм (2124)

 Затримано терориста "ЛНР", який підірвав міст на Луганщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Луганщині правоохоронці затримали терориста так званої "ЛНР", який мінував мости та автошляхи на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Затриманий ніс службу на блокпостах і будував фортифікаційні споруди для оборони бойовиків, ще й виконував особливу місію - на території Луганської та Донецької областей мінував автодороги, мости і підривав їх", - йдеться в повідомленні.

З 2014 року чоловік перебував у розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях і незаконно зберігав вогнепальну зброю і боєприпаси.

Встановили місцезнаходження та затримали 51-річного чоловіка оперативники Управління карного розшуку разом з працівниками СБУ, бійцями батальйону поліції особливого призначення і співробітниками Лисичанського відділу поліції.

Правоохоронці встановили місце у лісі, де чоловік облаштував для себе "житло", та спостерігали за ним. Бойовика затримали в той момент, коли він вийшовши з лісу та прийшов до дому одного з пенсіонерів, аби зарядити свій мобільний телефон.

Затриманий зізнався правоохоронцям, що мінував дорогу на м. Соледар, мінував мости у місті Лисичанську в районі вул. Красна та вул. Пролетарська. Замінував та підірвав Томашовський міст, що розташований між містами Лисичанськ та Рубіжне.

У ході проведення слідчо-оперативних дій було виявлено та вилучено стартовий пістолет "Шмайсер" з ознаками переробки, револьвер системи "Наган", 49 набоїв калібру 7,62 мм, 18 набоїв калібру 9 мм та три штик ножі до гвинтівки часів ВВВ.

Триває слідство по кримінальних провадженнях, відкритих за статтями 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" та 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терориста "ЛНР", який хотів відкрити візу до Балтики і почати життя "з чистого аркуша", затримано в Луганській області, - Нацполіція. ВIДЕО

Затримано терориста ЛНР, який підірвав міст на Луганщині, - Нацполіція 01
Затримано терориста ЛНР, який підірвав міст на Луганщині, - Нацполіція 02
Затримано терориста ЛНР, який підірвав міст на Луганщині, - Нацполіція 03
Затримано терориста ЛНР, який підірвав міст на Луганщині, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148038
 
   
 Топ коментарі
 
Отпустите "домой" в лнр через поле ,которое его товарищи минировали . Почему Украина должна кормить ещё одного урода ?
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Атлантом его под мост, пусть держит, пока не сконает
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во...на стройку моста его,пусть отрабатывает
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во...на стройку моста его,пусть отрабатывает
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Атлантом его под мост, пусть держит, пока не сконает
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По набору оружия ,полный придурок. Три штык ножа ))) А ментам и водилам нужно фиксировать тех,кто под мостами копается. Потом дороже себе будет.
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Набор оружія - то таке. Що було, то і знайшли.
Головне, що це улікі і отягчающіє обстоятельства.
Дивує інше, чому виродка при попиткє к бєгству зупиняли наручниками, а не кулями в коліно...
Хоча... Може й правда мости буде відновлювати.
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Скоріш за все він буде відновлювати обмінний фонд
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Отпустите "домой" в лнр через поле ,которое его товарищи минировали . Почему Украина должна кормить ещё одного урода ?
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Не, не отпустит...гниды шокопарашные будут хрюкать и усё...
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"стартовый пистолет "Шмайсер" с признаками переделки, револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык ножа к винтовке времен ВОВ" - матерый террорюга...
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