 Затримано терориста "ЛНР", який підірвав міст на Луганщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Затриманий ніс службу на блокпостах і будував фортифікаційні споруди для оборони бойовиків, ще й виконував особливу місію - на території Луганської та Донецької областей мінував автодороги, мости і підривав їх", - йдеться в повідомленні.

З 2014 року чоловік перебував у розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях і незаконно зберігав вогнепальну зброю і боєприпаси.

Встановили місцезнаходження та затримали 51-річного чоловіка оперативники Управління карного розшуку разом з працівниками СБУ, бійцями батальйону поліції особливого призначення і співробітниками Лисичанського відділу поліції.

Правоохоронці встановили місце у лісі, де чоловік облаштував для себе "житло", та спостерігали за ним. Бойовика затримали в той момент, коли він вийшовши з лісу та прийшов до дому одного з пенсіонерів, аби зарядити свій мобільний телефон.

Затриманий зізнався правоохоронцям, що мінував дорогу на м. Соледар, мінував мости у місті Лисичанську в районі вул. Красна та вул. Пролетарська. Замінував та підірвав Томашовський міст, що розташований між містами Лисичанськ та Рубіжне.

У ході проведення слідчо-оперативних дій було виявлено та вилучено стартовий пістолет "Шмайсер" з ознаками переробки, револьвер системи "Наган", 49 набоїв калібру 7,62 мм, 18 набоїв калібру 9 мм та три штик ножі до гвинтівки часів ВВВ.

Триває слідство по кримінальних провадженнях, відкритих за статтями 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" та 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами".

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